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    Ад в Греции: драка болельщиков с полицией, пожар на трибуне


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    Голосов: 2
    27.11.2018 23:45
    Страдали фанаты «Аякса».

    «Аякс» приехал в Грецию на матч Лиги чемпионов с «АЕКом», дежурно обыграл аутсайдера (2:0) и спокойно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Результат, как и сама игра, получился крайне спокойный. Самое же запоминающееся произошло до начала матча.

    За полчаса до стартового свистка один болельщик «АЕКа» выбежал на беговую дорожку возле поля, подбежал к сектору фанатов «Аякса» и бросил туда файер. Полиция моментально установила причину такой странной агрессии. На гостевом секторе были фанаты «Панатинаикоса», которые провоцировали оппонентов.

    Одного такого выпада болельщикам хозяев не хватило: они еще пару раз выстрелили ракетницей в чужой сектор, устроили там небольшой пожар, небольшую давку. Диктор стадиона неоднократно просил хулиганов прекратить беспорядки. К трибунам даже подбегали футболисты и сами призывали болельщиков немного успокоиться. Но это не особо помогало.

    Несколько раз фаны «Аякса» попытались прорваться для начала кулачных боев. Правда, до противника они так и не добежали: пришлось драться с полицией, которая и охладила их пыл.

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    Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 29 ноября 2018, 08:27

      Ох уж это е.б.н.т.я Греция!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1174

      Karpathian 28 ноября 2018, 20:46

      болельщики ПАО - кретины, болельщики АЕКа еще большие.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 28 ноября 2018, 09:57

      Кошмарная сетуатция , если ещё и тут УЕФА не накажет греков , то будет полная опа

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