Ад в Греции: драка болельщиков с полицией, пожар на трибуне

Страдали фанаты «Аякса».

«Аякс» приехал в Грецию на матч Лиги чемпионов с «АЕКом», дежурно обыграл аутсайдера (2:0) и спокойно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Результат, как и сама игра, получился крайне спокойный. Самое же запоминающееся произошло до начала матча.

За полчаса до стартового свистка один болельщик «АЕКа» выбежал на беговую дорожку возле поля, подбежал к сектору фанатов «Аякса» и бросил туда файер. Полиция моментально установила причину такой странной агрессии. На гостевом секторе были фанаты «Панатинаикоса», которые провоцировали оппонентов.

twit text — Kings of Tipping – Football Tips (@KingsOfTipping) 27 ноября 2018 г.

twit text — Nigeria&You (@NigeriaYou) 27 ноября 2018 г.

Одного такого выпада болельщикам хозяев не хватило: они еще пару раз выстрелили ракетницей в чужой сектор, устроили там небольшой пожар, небольшую давку. Диктор стадиона неоднократно просил хулиганов прекратить беспорядки. К трибунам даже подбегали футболисты и сами призывали болельщиков немного успокоиться. Но это не особо помогало.

Несколько раз фаны «Аякса» попытались прорваться для начала кулачных боев. Правда, до противника они так и не добежали: пришлось драться с полицией, которая и охладила их пыл.

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