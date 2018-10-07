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    Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»


    3.7
    Голосов: 11
    07.10.2018 00:20
    Вокруг них очень много футбола.
    Зачем все это?
    7 октября около 07:00 по Москве состоится бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Одна из главных битв в истории смешанных единоборств пересекается с футболом. Мы собрали главное, что нужно знать о Коноре и Хабибе, когда они соприкасаются с мячом.

    Скромность и перспектива попадания в «МЮ»

    Конор Макгрегор начал в футболе с ирландской команды «Лудерс Селтик». Ее школа курируется «Манчестер Юнайтед», который потом забирает в свою академию лучших игроков. Конор разрывался между тренировками в футболе и единоборствами. Ирландец выбрал бои и стал одним из лучших бойцов мира.

    Мы брали интервью у его футбольного тренера Дэвида Гленна. Вот некоторые выдержки:

    «Конор действительно классно играл в футбол. Если бы он был плохим футболистом, то мы бы его не взяли. В «Лудерс» была сильная конкуренция, но он прошел отборочный просмотр, а когда начался чемпионат, сразу стал одним из лидеров и лучших игроков команды.Никто тогда и подумать не мог, что Макгрегор станет звездой мирового масштаба и достигнет таких карьерных высот в ММА. В «Лудерс» Конор был скромным парнем. Но уже тогда его отличало желание учиться, тренироваться и много работать. Он задавал много вопросов о футбольной тактике, усердно тренировался, оставался даже после тренировочных занятий и отрабатывал удары.

    Макгрегора даже нельзя было назвать силовым форвардом. Не удивляйтесь, но у него была хорошая техника. Конечно, не как у Роналдиньо, но по ирландским меркам он выделялся. Наши футболисты больше берут выносливостью, силовой борьбой, прессингом, игрой в воздухе. У Конора это все тоже было, но плюс ко всему он еще неплохо управлялся с мячом, мог обыграть один в один, хорошо лупил с двух ног. Я готовил Макгрегора играть у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку.

    Конор не стал классным футболистом, но по-прежнему ассоциирует себя с игрой. Владимир Путин пригласил Макгрегора на финал чемпионата мира, где они даже сфотографировались. Кстати, многие критиковали Конора за это фото, а с учетом противостояния с Хабибом оно выглядит еще более провокационным.

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    Публикация от text (@thenotoriousmma)

    text

    Публикация от text (@thenotoriousmma)

    Еще за пару лет до финала Макгрегор встречался в тренировочном зале с Криштиану Роналду. Тогда у них получились приятельские отношения, а Конор потом несколько раз будоражил прессу громкими цитатами. Например, в августе 2016 года он рассказал, что португалец подписал новый контракт с «Реалом».

    Кстати, никто не понимает, за какую команду болеет Конор Макгрегор. Вроде бы во многих интервью он признавался, что является поклонником «Манчестер Юнайтед». Зато журналист Liverpool Echo Оливер Бонд опубликовал видео, где Конор говорит о любви к «Ливерпулю». Фанаты «Манчестер Юнайтед» так не поступают никогда.

    Скандалист и поклонник «Анжи»

    У Хабиба все еще интереснее. Мы делали о его связи с футболом очень важный текст.

    Тезисное содержание примерно такое:

    • Дружит с Криштиану Роналду
    • Болеет за «Анжи»
    • Хорошо относится к «Спартаку»
    • Не считает хорошим российский футбол
    • Поддерживает любителей и чуть не купил команду

    К игрокам «Анжи» Хабиб часто приезжает и дает им наставления. Нурмагомедов старается не пропускать домашние матчи клуба, а по возможности пиарит его громкими цитатами, фотографиями и другими способами.

    Вместе с Криштиану Роналду они вообще обменивались подарками.

    text

    Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

    Недавно Хабиб скандалил с Тимати по поводу концертов артистов Black Star в Дагестане. История затронула и «Анжи», а самому Хабибу сильно испортила репутацию. Победа над Макгрегором может вернуть все.

    «Майка становилась вся красная от крови». Уйти из бокса в футбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 11
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    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 7 октября 2018, 22:30

      доигрался клоун конор,
      Хабиб победил по всем пунктам.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +895

      xkixerx 7 октября 2018, 21:38

      С Победой Хабиб!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 октября 2018, 13:07

      грязный ирландец запросил матч реванш ,он что бывший чемпион,хочет драться с чемпионом- пусть добьется этого права ,а пока он никто и звать его никак

      5
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      ...
      Рейтинг: +14

      A DRON > giluxa1963 7 октября 2018, 13:45

      это ты ни кто и звать тебя ни как!!! а он боец!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      A DRON 7 октября 2018, 12:51

      бой скушный((( не было захватывающего файта. ни о чем!!!

      -2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 7 октября 2018, 12:16

      Хабиб придушил США вместе с Ирланской диаспорой, с победой!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 октября 2018, 12:11

      профессиональные спортсмены не выпрыгивают в толпу ногами в перед... за это отбирают титулы...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > ruverzema29rus 8 октября 2018, 00:06

      Я бы посмотрел на тебя, когда религию, семью, и самого тебя тронут...обоссышся и утрешься?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1952

      lek! > SunRomeS 8 октября 2018, 13:05

      Таким терпилам как он , этого не понять .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > SunRomeS 8 октября 2018, 15:32

      считаю что оскорблять человека по любому признаку это низко! но уподобляться им и отвечать подобными выходками - вообще дно, и не достойно профессионалу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > SunRomeS 8 октября 2018, 18:18

      Религией он только прикрываеться, наконуни рассказывал какой он праведник, про то что надо быть скромным, а на следующий день пошел над бомжами издеваеться со своим братом, все на камеру снимал и угарал, а потом еще и выложил все в сеть ... но быстро удалил когда все начали критиковать. Ни один уважающий себя мужчина, тем более боец не будет издеваться над слабыми!

      Да и как Конор обидел или оскорбил Ислам? Какие слова его оскорбляют? Конкретно, а то все пишут что оскорбил но ни кто не модет сказать как именно и что...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 октября 2018, 11:54

      ну что рыжая обезьяна языком то легче побеждать

      3
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 7 октября 2018, 11:14

      Это рыжему не с неграми и разными латиносами махать. Огрёб по полной, как щенок. Теперь жало своё прикусит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 7 октября 2018, 11:07

      Сволочи,где пояс!!!

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 октября 2018, 10:03

      И кто из кого пыль выбил???
      Ржу ни магу))

      -1
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