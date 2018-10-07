Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»

Вокруг них очень много футбола.

Зачем все это? 7 октября около 07:00 по Москве состоится бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Одна из главных битв в истории смешанных единоборств пересекается с футболом. Мы собрали главное, что нужно знать о Коноре и Хабибе, когда они соприкасаются с мячом.

Скромность и перспектива попадания в «МЮ»

Конор Макгрегор начал в футболе с ирландской команды «Лудерс Селтик». Ее школа курируется «Манчестер Юнайтед», который потом забирает в свою академию лучших игроков. Конор разрывался между тренировками в футболе и единоборствами. Ирландец выбрал бои и стал одним из лучших бойцов мира.

Мы брали интервью у его футбольного тренера Дэвида Гленна. Вот некоторые выдержки:

«Конор действительно классно играл в футбол. Если бы он был плохим футболистом, то мы бы его не взяли. В «Лудерс» была сильная конкуренция, но он прошел отборочный просмотр, а когда начался чемпионат, сразу стал одним из лидеров и лучших игроков команды.Никто тогда и подумать не мог, что Макгрегор станет звездой мирового масштаба и достигнет таких карьерных высот в ММА. В «Лудерс» Конор был скромным парнем. Но уже тогда его отличало желание учиться, тренироваться и много работать. Он задавал много вопросов о футбольной тактике, усердно тренировался, оставался даже после тренировочных занятий и отрабатывал удары. Макгрегора даже нельзя было назвать силовым форвардом. Не удивляйтесь, но у него была хорошая техника. Конечно, не как у Роналдиньо, но по ирландским меркам он выделялся. Наши футболисты больше берут выносливостью, силовой борьбой, прессингом, игрой в воздухе. У Конора это все тоже было, но плюс ко всему он еще неплохо управлялся с мячом, мог обыграть один в один, хорошо лупил с двух ног. Я готовил Макгрегора играть у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку.

Конор не стал классным футболистом, но по-прежнему ассоциирует себя с игрой. Владимир Путин пригласил Макгрегора на финал чемпионата мира, где они даже сфотографировались. Кстати, многие критиковали Конора за это фото, а с учетом противостояния с Хабибом оно выглядит еще более провокационным.

text text text Публикация от text (@thenotoriousmma) 15 Июл 2018 в 11:08 PDT

text text text Публикация от text (@thenotoriousmma) 15 Июл 2018 в 10:03 PDT

Еще за пару лет до финала Макгрегор встречался в тренировочном зале с Криштиану Роналду. Тогда у них получились приятельские отношения, а Конор потом несколько раз будоражил прессу громкими цитатами. Например, в августе 2016 года он рассказал, что португалец подписал новый контракт с «Реалом».

Кстати, никто не понимает, за какую команду болеет Конор Макгрегор. Вроде бы во многих интервью он признавался, что является поклонником «Манчестер Юнайтед». Зато журналист Liverpool Echo Оливер Бонд опубликовал видео, где Конор говорит о любви к «Ливерпулю». Фанаты «Манчестер Юнайтед» так не поступают никогда.

Скандалист и поклонник «Анжи»

У Хабиба все еще интереснее. Мы делали о его связи с футболом очень важный текст.

Тезисное содержание примерно такое:

Дружит с Криштиану Роналду

Болеет за «Анжи»

Хорошо относится к «Спартаку»

Не считает хорошим российский футбол

Поддерживает любителей и чуть не купил команду

К игрокам «Анжи» Хабиб часто приезжает и дает им наставления. Нурмагомедов старается не пропускать домашние матчи клуба, а по возможности пиарит его громкими цитатами, фотографиями и другими способами.

Вместе с Криштиану Роналду они вообще обменивались подарками.

text text text Публикация от text (@khabib_nurmagomedov) 10 Фев 2018 в 6:10 PST

Недавно Хабиб скандалил с Тимати по поводу концертов артистов Black Star в Дагестане. История затронула и «Анжи», а самому Хабибу сильно испортила репутацию. Победа над Макгрегором может вернуть все.

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