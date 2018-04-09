Хабиб Нурмагомедов – фанат футбола. Вот несколько историй

Другая сторона жизни первого постоянного чемпиона UFC из России.

Нурмагомедов и Роналду

В январе 2018 года Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с Криштиану Роналду. Они познакомились в социальных сетях и часто переписываются в инстаграме. Роналду – любимый футболист Нурмагомедова. Он поддерживает «Реал», а мадридский клуб даже приглашал Нурмагомедова на матчи. Вид спорта в этом случае не имеет значение.

Вот так Нурмагомедов однажды обратился к «Реалу». В комментариях к этой публикации Криштиану назвал Хабиба своим братом.

text Публикация от text (@khabib_nurmagomedov) 18 Апр 2017 в 3:05 PDT

В феврале этого года Нурмагомедов и Роналду встретились и обменялись подарками. Довольны остались оба. Криштиану подарил россиянину форму и мяч, а Нурмагомедов – папаху.

text Публикация от text (@khabib_nurmagomedov) 10 Фев 2018 в 6:10 PST

Однажды Хабиб немного неудачно связал Роналду и бои. «Бой Мейвезер – Макгрегор – это пиар, это понятно. Это будет шоу за очень большие деньги. Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно, как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста», – рассказывал тогда Нурмагомедов. Роналду на такое не обиделся.

Нурмагомедов и «Анжи»

«Анжи» – любимая команда Хабиба Нурмагомедова. Он ходит на матчи, но обычно делает это скрытно. «Смотрю игры сверху, с ложи. Представьте, если будут сидеть на трибуне, я же не смогу смотреть матч. А так, сел отдельно, заказал чай и смотришь», – объяснял причину сам Нурмагомедов.

В «Анжи» отвечают Хабибу взаимностью. Вот так клуб отреагировал на победу Нурмагомедова.

text Публикация от text (@fc_anji_ru_official) 7 Апр 2018 в 10:55 PDT

Болельщики махачкалинцев в течение 60 секунд поддерживали Нурмагомедова на матче «Анжи» – «Спартак», а теперь клуб подготовил для Хабиба подарки. На матче с «Уралом», который состоится 21 апреля, Нурмагомедову предложат нанести первый удар по мячу. Сам он постоянно контактирует с клубным руководством и участвует в различных мероприятиях.

Нурмагомедов и «Спартак»

Понятно, что у Хабиба Нурмагомедова не могут быть любимыми все команды России. Но он хорошо относится и к «Спартаку», а сами спартаковцы поддерживают его в боях. Дмитрий Комбаров болел за Хабиба в его чемпионском бою, а до этого спартаковцы, братья Комбаровы и даже Федор Смолов записывали для бойца видеообращение. Ему, кажется, такая поддержка помогает.

text Публикация от text (@kombarov_23) 29 Дек 2017 в 5:54 PST

Когда «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России, Нурмагомедов одним из первых поздравил чемпионов. Болел за «Спартак», когда он играл с «Зенитом», потому что мой отец с 80-х годов болеет за «Спартак» и до сих пор помнит все старые составы. Хотел бы поздравить «Спартак» с досрочной победой в чемпионате России. Думаю, у «Спартака» там много болельщиков, потому что это народная команда. Ещe раз поздравляю», – тогда сказал Хабиб в интервью «Чемпионату».

Нурмагомедов и российский футбол

«Российский футбол? А он существует? Конечно, с этим видом спорта конкурировать сложно кому бы то ни было. Переживаю за «Анжи», это все-таки команда из моего города. Если хочешь получать удовольствие, то лучше, конечно, смотреть английский или испанский чемпионат», – говорил Хабиб Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Слабостью российского чемпионата Хабиб объяснял, почему не начал футбольную карьеру. Он утверждает, что если занимаешься футболом в Махачкале, потом невозможно попасть в чемпионат Англии. А конкурировать и играть нужно с лучшими.

Нурмагомедов и любители

В Дагестане существует любительская футбольная лига. В октябре Нурмагомедов неожиданно выложил в историю инстаграма, что хочет купить любой клуб из нее.

Говорят, его впечатлила игра Ислама Махачева за команду «Ракета». Махачев – спарринг партнер Нурмагомедова. Он играет на любительском уровне, а в одном из матчей оформил дубль.

Здесь Хабиба многие знают лично, а такие новости вызвали в регионе настоящий футбольный бум.