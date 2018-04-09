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    Хабиб Нурмагомедов – фанат футбола. Вот несколько историй


    3
    Голосов: 10
    09.04.2018 16:50
    Другая сторона жизни первого постоянного чемпиона UFC из России.

    Нурмагомедов и Роналду

    В январе 2018 года Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с Криштиану Роналду. Они познакомились в социальных сетях и часто переписываются в инстаграме. Роналду – любимый футболист Нурмагомедова. Он поддерживает «Реал», а мадридский клуб даже приглашал Нурмагомедова на матчи. Вид спорта в этом случае не имеет значение.

    Вот так Нурмагомедов однажды обратился к «Реалу». В комментариях к этой публикации Криштиану назвал Хабиба своим братом.

    text

    Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

    В феврале этого года Нурмагомедов и Роналду встретились и обменялись подарками. Довольны остались оба. Криштиану подарил россиянину форму и мяч, а Нурмагомедов – папаху.

    text

    Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

    Однажды Хабиб немного неудачно связал Роналду и бои. «Бой Мейвезер – Макгрегор – это пиар, это понятно. Это будет шоу за очень большие деньги. Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерется Конор, а не он? Тоже было бы всем интересно, как профессиональный боксер будет избивать профессионального футболиста», – рассказывал тогда Нурмагомедов. Роналду на такое не обиделся.

    Нурмагомедов и «Анжи»

    «Анжи» – любимая команда Хабиба Нурмагомедова. Он ходит на матчи, но обычно делает это скрытно. «Смотрю игры сверху, с ложи. Представьте, если будут сидеть на трибуне, я же не смогу смотреть матч. А так, сел отдельно, заказал чай и смотришь», – объяснял причину сам Нурмагомедов.
    В «Анжи» отвечают Хабибу взаимностью. Вот так клуб отреагировал на победу Нурмагомедова.

    text

    Публикация от text (@fc_anji_ru_official)

    Болельщики махачкалинцев в течение 60 секунд поддерживали Нурмагомедова на матче «Анжи» – «Спартак», а теперь клуб подготовил для Хабиба подарки. На матче с «Уралом», который состоится 21 апреля, Нурмагомедову предложат нанести первый удар по мячу. Сам он постоянно контактирует с клубным руководством и участвует в различных мероприятиях.

    Нурмагомедов и «Спартак»

    Понятно, что у Хабиба Нурмагомедова не могут быть любимыми все команды России. Но он хорошо относится и к «Спартаку», а сами спартаковцы поддерживают его в боях. Дмитрий Комбаров болел за Хабиба в его чемпионском бою, а до этого спартаковцы, братья Комбаровы и даже Федор Смолов записывали для бойца видеообращение. Ему, кажется, такая поддержка помогает.

    text

    Публикация от text (@kombarov_23)

    Когда «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России, Нурмагомедов одним из первых поздравил чемпионов. Болел за «Спартак», когда он играл с «Зенитом», потому что мой отец с 80-х годов болеет за «Спартак» и до сих пор помнит все старые составы. Хотел бы поздравить «Спартак» с досрочной победой в чемпионате России. Думаю, у «Спартака» там много болельщиков, потому что это народная команда. Ещe раз поздравляю», – тогда сказал Хабиб в интервью «Чемпионату».

    Нурмагомедов и российский футбол

    «Российский футбол? А он существует? Конечно, с этим видом спорта конкурировать сложно кому бы то ни было. Переживаю за «Анжи», это все-таки команда из моего города. Если хочешь получать удовольствие, то лучше, конечно, смотреть английский или испанский чемпионат», – говорил Хабиб Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Слабостью российского чемпионата Хабиб объяснял, почему не начал футбольную карьеру. Он утверждает, что если занимаешься футболом в Махачкале, потом невозможно попасть в чемпионат Англии. А конкурировать и играть нужно с лучшими.

    Нурмагомедов и любители

    В Дагестане существует любительская футбольная лига. В октябре Нурмагомедов неожиданно выложил в историю инстаграма, что хочет купить любой клуб из нее.

    Говорят, его впечатлила игра Ислама Махачева за команду «Ракета». Махачев – спарринг партнер Нурмагомедова. Он играет на любительском уровне, а в одном из матчей оформил дубль.

    Здесь Хабиба многие знают лично, а такие новости вызвали в регионе настоящий футбольный бум.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Хабиба Нурмагомедова
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 11 апреля 2018, 07:58

      Не знаю этого парня, просто не интересуюсь боями. Но, должно быть, он крут в своём деле.

      0
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Черкизовский Кот 20 апреля 2018, 19:23

      не сказал бы))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Черкизовский Кот 20 апреля 2018, 19:25

      просто черным всегда надо на кого то молиться)))у него фанаты в основном из Махачкалы!а в Дагестане нет героев уровня Хабиба...вот и орут за него всем и везде)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 10 апреля 2018, 01:15

      Хабиб - чемпион!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 апреля 2018, 00:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А тискаясь с геем не боится зафаршмачиться???

      -11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 9 апреля 2018, 21:57

      ахахахахах купит клуб и каждый матч будет по 11 удалений

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      FCSM-AZE 9 апреля 2018, 21:14

      Хабиб красавчик!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 апреля 2018, 20:30

      Хабиб - автобус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 9 апреля 2018, 19:09

      Говорят, его впечатлила игра Ислама Махачева за команду «Ракета».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 9 апреля 2018, 18:38

      А где все мессидрочеры которые кричат что роналду и все его друзья геи?

      4
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      ...
      Рейтинг: +58

      fc sochi > LAY394 9 апреля 2018, 21:08

      уроки делают,понедельник же

      4
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > LAY394 10 апреля 2018, 14:55

      Друзья эт те с кем ты радосте и горе... а не соц сети

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > LAY394 10 апреля 2018, 18:56

      оооо глорик ты пукан то не разорви !

      -2
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      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > dinar7777dinar 11 апреля 2018, 20:28

      свой раздолбаный собери

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > de bruyne 11 апреля 2018, 20:28

      Чи псы лейс?

      0
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