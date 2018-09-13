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    Рэперы с Black Star и Хабиб конфликтуют. Это обсуждают все


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    Голосов: 18
    13.09.2018 15:15
    Да, футбол это тоже касается.

    В начале сентябре в Дагестане сорвались два концерта артистов Black Star – Егора Крида и MC Doni. Исполнители получили массу угроз в комментарии в социальных сетях. Поэтому, чтобы не навредить ни певцам, ни пришедшим на концерты фанатам, лейбл отменил выступления.

    Полиция Дагестана провела расследование и признала эти комментарии призывами к экстремизму. Более того еще до отмены концертов она пообещала обеспечить порядок и безопасность для всех пришедших слушателей.

    Причем здесь Хабиб Нурмагомедов

    19 августа Хабиб выложил в инстаграм фрагмент с концерта азербайджанского рэп-дуэта HammAli & Navai в Махачкале и подписал пост фразой: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники». Многие считают, что дагестанские комментаторы социальных сетей Егора Крида таким образом поддержали бойца ММА.

    text

    Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

    Как ответили Тимати и Крид

    Основатель лейбла Black Star Тимати записал вполне вежливое обращению к бойцу, в котором понадеялся на мирное урегулирование конфликта и сказал: «В наших песнях нет призывов к экстремизму, к насилию; да, там присутствует любовная лирика. Я понимаю, что тебе многие песни не близки… но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверно, немножко неправильно» (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Крид же признался, что очень уважает Нурмагомедова и сильно расстроен, если из-за этих призывов его дагестанские слушатели купили билеты, но не смогли попасть на концерт.

    Что было дальше

    Похоже, слова рэперов задели Нурмагомедова. «Каждая тварь ответит за свои слова», «Это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет», «Вы можете проводить свои грeбаные концерты хоть каждый день» – краткое содержание того, что было написано в специальном посте в инстаграме Хабиба (орфография и пунктуация автора сохранены).

    text

    Публикация от text (@khabib_nurmagomedov)

    На резкий выпад Нурмагомедова Тимати отреагировал еще более спокойно: «Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою» (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Как отреагировал «Анжи»

    Конфликт бурно обсуждали несколько дней. В том числе – люди из футбола. Так, президент «Анжи» Осман Кадиев встал на сторону Нурмагомедова и признался: «Концерты рэп-исполнителей в Дагестане абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене. Хабиб просто так не скажет, а право на мнение у него есть. Высказаться может каждый человек, не надо его за это осуждать. Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Кому нравится рэп, пусть едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так»

    Кто еще что сказал

    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал стороны поскорее помириться и объяснил жесткую реакцию Хабиба тем, что он гоняет вес перед боем с Конором Макгрегором. В то же время известный комменатор Василий Уткин написал на эту тему целый пост в своем телеграм-канале.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Телеграм-канал Василия Уткина, Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +532

      Бан 14 сентября 2018, 19:32

      Сегодня поймал в метро о них, понравилось)
      https://zen.yandex.ru/media/id/5b981e3ab4dba900ac7c5dd3/kak-drachun-porugalsia-s-pevunami-5b99b85aadeb8200aa3b301d?from=feed

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 14 сентября 2018, 15:32

      Портал в средневековье...

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 сентября 2018, 13:03

      чтоооо?????вот только сегодня прочитал эту статью и вообще впал в ступор,ну вообще бред же...почему какой то тип решает что людям слушать?запретите рэп как ваши предшественники когда то рок,хотя мое отношение к этим попсарям и крайне негативное,но мне абсолютно пох...кто то слушает Стар этот,кто то Гнойного с Бабангидой,кто то Пугачеву с Леонтьевым у каждого свой вкус и не этому русичу решать за людей

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 сентября 2018, 11:11

      А каким должен быть современный Дагестан по мнению Нурмагомедова? Волосатые мужики, похожие на обезьян, лазают по деревьям, охотятся с копьём на диких животных и живут в пещере? Вот это прям круто, вот такую жизнь завещали вам ваши предки.

      5
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 14 сентября 2018, 08:34

      Вообще по.ер) не увидел тут новостей о футболе

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 сентября 2018, 07:01

      это футбольный сайт или россия 24

      1
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 14 сентября 2018, 06:21

      Уберите уже эту гориллу с лица сайта. Не приятно на него смотреть.

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 сентября 2018, 05:49

      интересно,а каких исполнителей хотела бы видеть у себя молодёжь За них решают старшие и намеренно оберегают от тлетворного влияния...потом они приезжают дикими и со своими понятиями...Егорке нельзя попеть,а пострелять на улицах и лезгинку - можно...

      0
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      Рейтинг: +46

      Mihal822 14 сентября 2018, 05:11

      Мне "понравилось" как высказался президент "Анжи": "Нам не близки раздетые люди на сцене." А то , что ваши бойцы в трусах дерутся на обозрении у всего мира - это как ? Это же вроде тоже не по вашим обычиям? А , кстати, деруться еще и не за малые деньги.
      Что касаемо высказываниям самого Хабиба, то стоило бы обратить внимание на то , как его земляки ведут себя в гостяк: стреляя из пистолетов на свадьбах, вальяжно разъезжая на авто наплевав на все правила и вообще хамски и надменно ведут себя по отношением к гражданм не СВОЕЙ страны! Я не в восторге от творчества данного лейбла, но я считаю, что надо быть более объективным и тактичным в подобных высказываниях...

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 сентября 2018, 03:13

      Местечковый междусобойчик...

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