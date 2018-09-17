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    Куда пропал Рязанцев? И при чем тут пирожки


    4
    Голосов: 8
    17.09.2018 12:30
    Вы еще не забыли про такого игрока?

    Что объединяет таких разных персонажей, как Дани Алвес, Ромуло, Гекдениз Карадениз и Александр Рязанцев? Только эти четыре игрока в матче российских команд с «Барселоной» забивали в пользу них на «Камп Ноу» в XXI веке (Алвес – в свои ворота). Все мячи были разными, но самый эффектный из них – именно удар Рязанцева на второй минуте издали в девятку. Даже режиссер не успел переключиться с другого плана, поэтому рассмотреть гол можно было лишь только на повторе.

    Тогда, в 2009-м, Рязанцев уже был чемпионом России в составе «Рубина», а за следующие три года выиграл четыре трофея и дебютировал в сборной. Ролик про отказ от интервью из-за пирожков собрал уже под 200 тысяч просмотров и стал мемом. К сожалению, с тех пор применительно к Рязанцеву чаще всего вспоминают именно это видео. Потому что таких моментов, как например гол «Севилье» в четвертьфинале Лиги Европы за «Зенит», в последующие годы было слишком мало.

    В «Зените» Рязанцев так и не стал игроком основного состава, редко выходил в старте. О недовольстве количеством игрового времени заявлял открыто, но уйти в аренду смог лишь на третий сезон. С тех пор вот как он играл:

    • В «Урале»: 11 матчей, 1 голевая передача
    • В «Зените-2»: 4 матча
    • В «Амкаре»: 21 матч, 3 гола, 1 голевая передача

    В июне 2018 года контракт футболиста с «Зенитом» истек. Рязанцев объявил, что продлевать его не будет. Все лето игрок сидел без клуба, и только в сентябре его подписали «Химки», выступающие в ФНЛ.

    В ролике, представляющем Рязанцева, про его футбольные заслуги нет ни слова (ну, кроме заголовка). «Химки» решили использовать популярный мем. О том, что Рязанцев – трехкратный чемпион России и автор супергола «Барселоне», уже стали забывать. Отчасти в этом виноват и сам футболист.

    Теперь вместо Лиги чемпионов, еврокубков и битв за медали или даже за выживание в РПЛ Рязанцева ждет увлекательная рубка за место в середине таблицы ФНЛ. Там играет Игорь Портнягин, а тренирует Игорь Шалимов. «Химки» в прошлом туре сыграли 3:3 с «Балтикой», Рязанцев провел на поле 65 минут. До июня следующего года у футболиста действует контракт с подмосковной командой. Что дальше – полная загадка.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 26 сентября 2018, 19:02

      У него 2 ресторана!! Один в историческом здании в Казани--А.С.Пушкин при жизни посещал!!!А вы бабло-бабло!!

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 23 сентября 2018, 21:00

      в Рубине играл хорошо.зря за баблом подалься.

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 18 сентября 2018, 07:14

      Да он и не хотел играть. Он бабла хотел. Судя по всему бабла получил достаточно за полный контракт на лавке. Наверняка не планировал пасть так низко, но бабло расслабляет.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 17 сентября 2018, 20:41

      Рязанцева помню, гол помню ,а вот про пирожки знать не знаю....игрока связывают только с мемом? мемы и связывают,а в памяти футбольных болельщиков игроки всегда ассоциируются с их достижениями на поле ,а не вне его

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 сентября 2018, 16:27

      один раз дурачка забил теперь все жизнь вспоминать будут никогда Рязанцев не был приличным игроком так середняк каких в нашем футболе переисбыток

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 17 сентября 2018, 14:24

      И сейчас не поздно перейти в Рубин, там как раз в середину нужен игрок, типа Нобоа, способный дать хороший пас. Курбан Бекиевич в паспорт не смотрит. Рязанцев для Бердыева не новичок, адаптационный период ему не нужен.

      2
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      Рейтинг: +155

      Great Show > compka 17 сентября 2018, 17:27

      Да, только они с Нобоа игроки абсолютно разные , и по классу, и по функциям на поле

      0
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      ...
      Рейтинг: +2390

      serglider > compka 17 апреля 2019, 23:01

      Читаю в «Амкаре»: 21 матч, 3 гола, 1 голевая передача!? Интересо, что он с такими ТТД (технико-тактическими действиями) может "дать" в Рубине? В паспорт может Бердыев и не смотрит, но... ежу понятно, что Бухаров "сдулся" и сможет ли он найти в себе силы и мотивацию выйти на достойный уровень большой вопрос... Тем более, что были намеки в СМИ, что он покерный лудоман!

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 17 сентября 2018, 13:25

      +++

      -2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 17 сентября 2018, 13:06

      Очень зря Александр тогда перешёл в Зенит... В Рубине бы играл стабильно.
      Но как решил - так решил.
      И тот самый гол навсегда запомнили))) Думаю, и многие болельщики других клубов!!!
      Спасибо, Александр и за успешные годы в Рубине! Любим! Желаем успехов!!!!

      8
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      Рейтинг: +600

      dimar > Denis SPb 17 сентября 2018, 13:25

      ну так Наши топы - это кладбище для игроков из других наших команд. Единицы смогли заиграть. Остальные сгинули в небытие.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Denis SPb 17 сентября 2018, 14:09

      Деньги оказались значимее, чем футбольная карьера.
      Когда Дзюба перестал попадать в основной состав Зенита, то он сразу уехал в аренду. То же самое было в Спартаке. А Рязанцеву видимо и на лавке хорошо сиделось. Жаль, хороший был игрок.

      5
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 17 сентября 2018, 12:45

      Сразу было понятно, что ничего хорошего из перехода в зенит не выйдет

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