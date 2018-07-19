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    Неадекватный фол из Лиги чемпионов. Страшно


    3
    Голосов: 6
    19.07.2018 13:44
    Краснейшая карточка.

    Уже сейчас маленькие клубы грызутся в Лиге чемпионов. Они играют на первых стадиях квалификации, чтобы хоть раз в жизни выйти против звезд. Речь не о «Мадриде» или «Ювентусе». За главное событие в жизни потянет матч с условным «Спартаком».

    Вчера максимальная мотивация проявилась в Венгрии. Брайан Мелисс из люксембургского «Дюделанжа» проигрывал ответную встречу «Видеотону» и вылетал из турнира. В дополнительное время у защитника сдали нервы. Хотя Мелисс был первым на мяче, его прыжок чуть не разорвал соперника пополам. Красная карточка взлетела моментально. Если вы не любите ужасы, то вместо видео лучше почитайте душевную историю про самого дорогого вратаря мира.

    Кстати, один из голов за «Видеотон» забил Данко Лазович.

    Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

    «Ювентус» представил уникальную форму. Она из переработанного пластика

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Youtube
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +309

      Ден71 2 августа 2018, 13:27

      Похлеще фолы были )

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 июля 2018, 22:14

      зато и играет за Люксембурскую команду.професионал,одно слово.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 24 июля 2018, 13:56

      НОЖОНКУ НЕ УСПЕЛ убрать и получился фол...въехал конкретно,но не умышленно...

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 июля 2018, 20:28

      не увидел ничего ужасного в фоле, и это даже не кк, игрок был первым на мяче, ударил его сильно, после такого удара ноги по инерции идут вверх, соперник явно не успевая к мячу решил пойти до конца и шёл в стык, напомним что на табло 93-я минута, у нарушившего правила игрока просто не сработала реакция и он не успел убрать шипы, в общем в возникновении данной ситуации вина полностью на том, кто пошел до конца явно не успевая к мячу

      и если бы не шипами вперёд, то могло быть коленом в колено и возможно конец карьеры, лучше уж так

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 июля 2018, 10:02

      Энд хиз нейм из Джон Сина!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 июля 2018, 15:55

      Да, фол ужасный, но выглядело так, как будто он чисто на рефлексах выставил ногу, чтобы самому не получить. Времени было мало, вот и получилось так... По сравнению с тем же Де Йонгом, который проверил на ЧМ фанеру Алонсо, это выглядит как невинная детская шалость...

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 июля 2018, 13:52

      Неймар получил травму ноги упав в обоморок от просмотра видео

      4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 июля 2018, 11:35

      Паренек попутал вид спорта!)) Таким вообще не место в футболе, пока он не убил кого нибудь!

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 20 июля 2018, 09:02

      Жестоко

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 июля 2018, 07:28

      каратэ патцан

      2
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      Рейтинг: +11

      Frogg > сапёр75 22 июля 2018, 00:37

      Сразу вспомнилось,как Кантона в 95-м за поганый язык зрителю неплохую йоку засандалил :
      https://www.youtube.com/watch?v=e4HmBx3RdyQ

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