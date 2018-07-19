Неадекватный фол из Лиги чемпионов. Страшно

Краснейшая карточка.

Уже сейчас маленькие клубы грызутся в Лиге чемпионов. Они играют на первых стадиях квалификации, чтобы хоть раз в жизни выйти против звезд. Речь не о «Мадриде» или «Ювентусе». За главное событие в жизни потянет матч с условным «Спартаком».

Вчера максимальная мотивация проявилась в Венгрии. Брайан Мелисс из люксембургского «Дюделанжа» проигрывал ответную встречу «Видеотону» и вылетал из турнира. В дополнительное время у защитника сдали нервы. Хотя Мелисс был первым на мяче, его прыжок чуть не разорвал соперника пополам. Красная карточка взлетела моментально. Если вы не любите ужасы, то вместо видео лучше почитайте душевную историю про самого дорогого вратаря мира.

Кстати, один из голов за «Видеотон» забил Данко Лазович.

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