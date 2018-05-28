«Арарат» переезжает в другую страну. Такого еще не было

Шумная история заканчивается неожиданно.

Сезон в ПФЛ завершен, а московский Арарат» вместо ФНЛ переезжает в Армению. Там главной задачей команды будет борьба за попадание в Лигу чемпионов. В России для этого пришлось бы терпеть еще несколько лет и вкладывать кучу денег. Для осознания реальности «Арарату» потребовался год. В заключительном матче сезона ПФЛ клуб впервые проиграл, но это ничего не испортило. «Арарат» – самое задорное, что случалось с российским футбольным подземельем за последнее время. Вот доказательства.

Бодрая ПФЛ

ПФЛ – соревнование местечковое. На трибунах стабильно несколько сотен зрителей, а футбол по качеству сильно отстает от высших лиг. Поэтому за командами ПФЛ смотрят только их же болельщики. «Арарат» эту тенденцию изменил вообще всем. За ним в разное время сезона следила вся Россия.

Клубным сайтом стала официальная группа команды ВКонтакте. Там публикуются все новости, фотографии и видео. Другие социальные сети тоже не пустуют. Красивые голы, обзоры матчей и даже нарезки с тренировок можно найти на развитом YouTube канале. Для ПФЛ все это выглядит нововведением.

Трибуны заполнялись даже в плохую погоду, потому что было интересно. По взаимодействию с болельщиками «Арарат» вообще превзошел многие клубы Премьер-лиги. Роман Павлюченко спокойно фотографировался у стадиона, а травмированные игроки поддерживали команду вместе с фанатами. Сказался и армянский дух – основной кастой болельщиков «Арарата» даже в Москве были армяне. Изначально клуб создавался для них, но постепенно разрастался и привлекал больше людей.

«Самый запоминающийся момент сезона – дебютная игра против красногорского «Зоркого». Очень волновался. Еще за несколько месяцев до этого даже и мечтать не могли, что в российском первенстве будет играть команда с дорогим для всех армян именем «Арарат». Смотрел почти все матчи. Веду статистику команды, а оценка за сезон однозначно отличная. Переезд в Армению? Не надо было этого делать. Кроме вреда, этот шаг ни к чему доброму не приведет. Да, может, команда и пробьется в еврокубки, но ради 2-4 игр не стоило опускаться так низко. Это, по моему субъективному мнению, большой шаг назад. Сами понимаете: шесть команд, из которых четыре из Еревана. Из двух областных команд «Гандзасар» свои домашние игры проводит тоже в Ереване, а «Ширак» в последнем туре и вовсе снялся а чемпионата. В общем, невесело», – Андраник Саркисян, болельщик «Арарата».

Забытые игроки

Давыдов, Рыжов, Лебеденко, Ребко, Павлюченко, Измайлов – это неполный список тех, кого взял и взбодрил «Арарат». У клуба нашлись деньги на серьезных игроков. Пусть и разошлись из них почти все, кто начинал сезон. «Арарат» звал известных игроков, которые не были нужны другим командам. Здесь они находили новую мотивацию и внимание, а заодно и зарабатывали. Получилась польза для всех.

В середине сезона клуб изменил вектор развития. Перед зимней паузой руководство «Арарата» вручило игрокам подарки, а потом объявило свободными Лебеденко и Ребко. Причина – ставка на молодых. Очковый задел сохранился до конца сезона, а качественные футболисты засветились в ФНЛ уже без «Арарата». Зато в клубе проявили себя Артем Аванесян и Алексей Самылин. Перспективная молодежь тут тоже появляется.

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Воспитание вратарей

За «Арарат» в этом сезоне играли перспективные вратари: Ревякин, Сугробов и Шитов. Забавная история вышла с Сергеем Ревякиным. 23-летний голкипер не появлялся в ПФЛ из-за правила заявки молодых игроков, но проявлял себя в Кубке России. Например, вытащил «Арарат» в тяжелой игре против «Балтики» (2:1). В ноябре с Ревякиным расторгли контракт, а сейчас он сидит без клуба. Репутацию пребывание в «Арарате» ему только улучшило.

В ПФЛ вместо Ревякина выходил молодой Владимир Сугробов. Он быстро прогрессировал и дорос до повышения в «Анжи». Так получилось, что в стыковых матчах за место в Премьер-лиге именно неподготовленный Сугробов. Он дебютировал в Махачкале и сыграл плохо. Три пропущенных мяча с виной Сугробова решили вылет «Анжи». Но перспектива есть, ведь в «Арарате» у Сугробова получалось гораздо лучше.

Прошел через «Арарат» и перспективный Антон Шитов. 18-летний вратарь юношеской сборной России уже дебютировал во взрослом футболе и получил опыт игры в ПФЛ. Сейчас он точно не жалеет об уходе из «Локомотива», где пробиться в состав было бы намного тяжелее. Шитов все еще вызывается в юношескую сборную и продолжает развиваться.

Шесть тренеров за сезон

Было в «Арарате» и плохое. За сезон в команде постоянно менялись тренеры. Это не мешало побеждать, но меняло абсолютно все. «Арарат» уходил от защитного футбола к атакующему, от навесов – к быстрым комбинациям. Там поработал даже Александр Григорян, которого чуть позже выгоняли с петухами из Владивостока. Он же однажды объявил, что «Арарат» закрывается. Его слова в итоге не подтвердились, но клуб сменил президента. Непонятное происхождение денег, странные цели владельцев – это негативно повлияло на репутацию «Арарата». Хотя клуб все равно продолжал жить.

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Красивый конец

Московский «Арарат» проиграл «Зоркому», подпортив прощание с Россией. Когда главного тренера команды Максима Букаткина спросили о будущем клуба, он с улыбкой прочитал стих собственного сочинения. И к этому добавить уже нечего.