Защитник за 24 миллиона, который стал неудачником

Травмы убивают его карьеру.

Лео Бонуччи ругают за слабый уровень игры, Николу Калинича – за проблемы с самоотдачей. Из всех приобретений «Милана» меньше всего претензий к Андреа Конти. Потому что он не играет вообще. Летом «Милан» совершил довольно выгодную сделку с «Аталантой». Клуб заплатил за правого защитника Конти 24 миллиона евро и отдал права на двух молодых футболистов Примаверы. Воспитанник «Аталанты» перед этим провел удачный сезон и высоко котировался на уровне Италии. За 33 игры он тогда забил восемь голов и отдал пять результативных пасов.

В «Милане» у Конти не пошло. Он начал сезон в основном составе, но потом случился неудачный вызов в сборную Италии. В игре с Израилем Конти получил тяжелую травму. Сначала сообщалось, что он пропустит несколько дней. Потом подтвердилось неудачное – повреждение передней крестообразной связки левого колена. С начала сентября Конти больше не играл в Серии А, а по предварительному диагнозу должен был пропустить полгода.

За время его отсутствия «Милан» успел сменить главного тренера, но в клубе периодически вспоминали о Конти. Вечный партнер Андреа по «Аталанте» и «Милану» Франк Кессие даже посвятил ему победу команды над «Удинезе». «Конти усилит нас зимой», – говорили в «Милане». Защитник даже попал на скамейку в матче с «Кьево», который состоялся 18 марта. Но потом пришло новое разочарование. На тренировке он снова получил травму колена. После второй успешной операции ясно, что раньше сентября мы Конти больше не увидим.

Развитие его карьеры в «Милане» сейчас под угрозой. И этому есть пара причин:

1)Летом «Милан» ждет оптимизация расходов. Клуб почти точно не попадает в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому будет вынужден продавать кого-то из лидеров. Первый кандидат на выход – Калинич, который тяжело адаптируется к методам работы Гаттузо. Вслед за ним идет Конти. Пользы команде он не приносит, а репутацию имеет хорошую.

2) Конти из «Милана» могут не купить, потому что слишком рискованно брать игрока сразу после таких повреждений. Но здесь возникает новая проблема. В «Милане» на его позиции разыгрался Давиде Калабрия. Ему только 21 год, но дебютировал Давиде еще в сезоне-2014/15. К игре в основе Калабрия готовился давно, а теперь цепляется за шанс. Если все идет плохо, его может подменить универсал Борини. Зачем здесь Конти?

У Конти с «Миланом» действует пятилетний контракт. Защитнику с таким талантом обязательно должны дать еще один шанс или хотя бы возможность уйти в аренду. Перед «Миланом» им интересовались «Бавария», «Интер» и даже «Зенит», но переговоры не срослись. Потенциально он по-прежнему должен входить в рейтинг главных талантов Серии А. Пока все выглядит удручающе. Каждый выход Конти в Серии А стоил «Милану» 12 миллионов евро. И это без учета его зарплаты. Футбол рискует потерять игрока основы для сборной Италии будущего.

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