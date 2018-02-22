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    Лучшему игроку «Милана» всего 20 лет. Он классный


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    Голосов: 7
    22.02.2018 11:30
    В детстве играл с бабушкой в гостиной, а теперь считается новым Индзаги.

    Патрик Кутроне бомбит за основу «Милана» больше полугода, забил 5 голов в 17 неполных матчах Серии А и стал там третьим бомбардиром команды после Бонавентуры и Сусо. Многие на его месте после такого резвого старта теряют настрой и сваливаются туда, где темно, сыро и дурно пахнет всякими пьяченцами. Кутроне наоборот – бесконечно обновляет свои цели на будущее. Раньше это была задача дебютировать в первом составе «Милана» (выполнена еще в конце прошлого сезона). Сейчас – закрепиться в основе.

    Тем более что в условиях современного «Милана» это не так сложно. Прошлым летом клуб усилил атаку почти на 50 миллионов евро, но так и не решил проблемы с реализацией. Андре Силва не адаптировался к скрежету тактик итальянского футбола, а Никола Калинич часто болеет и, по некоторым данным, разочаровывает владельцев «Милана» своей игрой.

    Патрик Кутроне, пока коллеги по атаке потеряли форму, поражает стабильностью, мочит соперников и прохладно относится к сравнениям с Филиппо Индзаги. «Слушайте, вы сравнили! Где я, а где Индзаги! До Пиппо мне еще расти и расти», − скромничает Кутроне, общаясь с диктофонами журналистов.

    Самый яркий козырь Кутроне сейчас – это физика. В чемпионате, где ценятся передачи с фланга, длинные пасы из глубины и открывания нападающих, юноша очень скоро может стать королем. Рост Патрика – 185 см, весь – 75 кг. Как говорят тренеры из штаба Рино Гаттузо, эта более легкая версия Ромелу Лукаку часто зависает в спортзале и прокачивает тело. И Кутроне уже получил нормальный прогресс в силовом плане: с сентября этого года процент выигранных единоборств повысился с 17 до 31 балла.

    Вторая положительная черта Кутроне – трудолюбие. Гаттузо говорил, что нападающий любит оставаться после тренировок на индивидуальные занятия, на которых улучшает дальние удары и стандарты. Кстати, особую любовь Патрика к стандартам отмечает и его отец Паскуале Кутроне. «В детстве он играл в футбол со своей бабушкой в гостиной. Она была вратарем. Он мог поставить несколько подушек в стенку и перекидывать мяч через них. Также он часто тренировал на ней пенальти. Наверное, все это объясняет, почему мы не ставили в комнате ни одну вазу», − говорит Кутроне-старший.

    Кутроне − верный патриот Милана», и уже это доказывал. Во-первых, он отклонил предложения аренды в «Торино», «Кротоне», «Верону» и отказался от полноценного трансфера в «Интер» ради игр за любимую красно-черную команду. Во-вторых, он, пусть даже и частично, но хочет повторить карьеру Индзаги и стать легендой родного клуба.

    Еще Кутроне, несмотря на возраст, уже научился справляться с адовым вниманием, которое ему оказывается каждый день. Хотя Гаттузо считает иначе и предлагает рабочий метод борьбы с общественным давлением: «Он не должен отвлекаться на статус самого молодого игрока «Милана» с таким количеством забитых голов. Кутроне нужно работать и расслабляться. Надеюсь, он найдет красивую девушку, чтобы отдыхать и заниматься с ней любовью».

    Кутроне забил уже 13 мячей в этом сезоне (Серия А + Кубок Италии + Лига Европы), и, конечно, привлек топ-клубы. Боссы «Милана» тоже заметили этот интерес и, как сообщает La Gazetta Dello Sport, готовы предложить молодому нападающему новый контракт. Действующий, по которому Кутроне получает всего 250 тысяч евро в год, длится до 2021 года. Переподписывать его нужно как можно быстрее. Иначе «Милан» ждет повторение нервной истории с Доннаруммой.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +342

      romvad 25 февраля 2018, 21:33

      Кутроне хорош, но лучший игрок Милана всё-таки Сузо.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 февраля 2018, 20:35

      бабушка молодец видимо была..)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 22 февраля 2018, 22:20

      "Он классный!"? Автор, да ты шалун!!!

      0
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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 февраля 2018, 14:43

      5 голов в 17 матчах ! бомбит )))))) круче дзюбы !!

      -1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 22 февраля 2018, 13:39

      +++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 22 февраля 2018, 12:07

      Пока этот парниша только уважение и вызывает. Удачи ему!

      3
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