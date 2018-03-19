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    Три покера за выходные. Короли!


    4.2
    Голосов: 5
    19.03.2018 01:20
    Эти парни забивают больше многих клубов.

    «Ливерпуль» разгромил дома «Уотфорд» со счетом 5:0. Покер на счету Мохамеда Салаха, египтянин забивал с четвертой по 85-ю минуту.

    «Интер» в гостях уничтожил с тем же счетом «Сампдорию», и четыре мяча забил Мауро Икарди. Итальянцу потребовалась всего 21 минута – с 30-й по 51-ю.

    Салах четырежды пробил по воротам «Уотфорда» – все удары оказались голевыми. В прошлый раз такое удалось лишь Андрею Аршавину, причем тоже на «Энфилде» (легендарные 4:4 в игре «Ливерпуля» с «Арсеналом»). Кроме того, египтянин еще и отдал голевой пас, что тоже привело в восторг Юргена Клоппа: «Для Салаха поучаствовать в пяти голах – это фантастика, но еще круче, что он забил четыре». А еще Салах совершил пять удачных обводок и выдал три обостряющие передачи.

    Все удары Икарди в створ ворот «Сампдории» также оказались голевыми, однако бил он больше – шесть раз, просто дважды мазал. Дриблинга и обостряющих пасов не показал. Что удивительно, статистический портал WhoScored сообщает лишь о 14 (!!) касаниях форвардом мяча, и это за 65 минут, пока Икарди не был заменен. 14 касаний – четыре гола, это уж не мировой ли рекорд?

    Салах – первый египтянин, оформивший покер в АПЛ. Легендарные, по меркам Египта, Ахмед Мидо и Амр Заки о таком даже не мечтали. Никому из египтян не удавалось сделать и хет-трик.

    Икарди стал пятым аргентинцем, забившим 100 мячей в Серии А. На счету капитана «Интера» таких голов уже 103. Он – в пятерке с Батистутой, Креспо, Бальбо и Игуаином.

    Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший во всех матчах сезона хотя бы 34 гола. Следующий ориентир – Робби Фаулер (36).

    В гостях в истории «Интера» в Серии А помимо Икарди четыре гола забивали лишь Меацца и Бальдини. В 1933 и 1943 годах соответственно.

    Салах при этом – лучший новичок «Ливерпуля» в его истории по результативности. Ни один новый футболист еще не забивал 34 мяча в своем дебютном сезоне за мерсисайдцев.

    Икарди – шестой игрок в списке самых молодых авторов 100 голов в Серии А. Выше – Меацца, Пиола, Бониперти, Борел и Альтафини. Все они забивали в 23-24 года, Икарди сейчас 25.

    Казалось, королей уикэнда будет лишь двое. Не тут-то было.

    Матч «Реала» с «Жироной» превратился в голевой фестиваль. Девять мячей на двоих (мадридский клуб выиграл 6:3), чуть менее половины из них – на счету Криштиану Роналду. Да, еще один покер.

    Всего девять футболистов в топ-5 лигах Европы сумели сделать покер в нынешнем сезоне. Ровно треть пришлась на последние два дня.

    Роналду в 2018 году забил 21 гол. Это аж на четыре больше, чем весь «Арсенал» или «Милан», на шесть, чем «МЮ», на семь, чем дортмундская «Боруссия».

    В каждом из своих девяти последних сезонов Роналду забивал больше 20 мячей в чемпионате.

    Салах, Икарди и Роналду просто порвали всех за этот уикэнд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/Inter, twitter.com/LFC, AS
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 апреля 2018, 23:17

      Ой чувствую сборной нашей не поздоровиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 20 марта 2018, 12:01

      Салах конечно лучшее открытие этого сезона для АПЛ. Хотелось бы посмотреть на возрождение Ливерпуля.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 19:59

      че за макароны на волосах у кристины?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 19:56

      покер салаха лучший !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 19 марта 2018, 13:23

      нужно срочно вызывать какого-то защитника против Салаха. Аршавина, например.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 19 марта 2018, 09:11

      Салах против

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 марта 2018, 07:22

      Вроде и парни хороши без вопросов, но есть у каждого по ложечке дегтя в бочке меда. Клубы их только ни разу на чемпионство в своих странах не претендуют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 марта 2018, 07:08

      ну чо, хана сборной нашей на ЧМ от Салаха

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > Karpathian 19 марта 2018, 09:46

      Думаю, у него есть шанс стать бомбардиром ЧМ 2018 ;)

      5
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Karpathian 19 марта 2018, 11:13

      если на воротах акын феев то да

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > спанчес 19 марта 2018, 19:57

      так этот рукожоп и будет стоять ! салах может ему и с закрытыми глазами в ближний угол засадить потом игорек будет орать на всю защиту из-за того что сам в ближний угол пропускает !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > спанчес 21 марта 2018, 15:28

      а он и будет =

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 марта 2018, 06:57

      трио лучших игроков мира на сегодняшний день

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 19 марта 2018, 06:47

      Россия, держись!

      0
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