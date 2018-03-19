Три покера за выходные. Короли!

Эти парни забивают больше многих клубов.

«Ливерпуль» разгромил дома «Уотфорд» со счетом 5:0. Покер на счету Мохамеда Салаха, египтянин забивал с четвертой по 85-ю минуту.

«Интер» в гостях уничтожил с тем же счетом «Сампдорию», и четыре мяча забил Мауро Икарди. Итальянцу потребовалась всего 21 минута – с 30-й по 51-ю.

Салах четырежды пробил по воротам «Уотфорда» – все удары оказались голевыми. В прошлый раз такое удалось лишь Андрею Аршавину, причем тоже на «Энфилде» (легендарные 4:4 в игре «Ливерпуля» с «Арсеналом»). Кроме того, египтянин еще и отдал голевой пас, что тоже привело в восторг Юргена Клоппа: «Для Салаха поучаствовать в пяти голах – это фантастика, но еще круче, что он забил четыре». А еще Салах совершил пять удачных обводок и выдал три обостряющие передачи.

Все удары Икарди в створ ворот «Сампдории» также оказались голевыми, однако бил он больше – шесть раз, просто дважды мазал. Дриблинга и обостряющих пасов не показал. Что удивительно, статистический портал WhoScored сообщает лишь о 14 (!!) касаниях форвардом мяча, и это за 65 минут, пока Икарди не был заменен. 14 касаний – четыре гола, это уж не мировой ли рекорд?

Салах – первый египтянин, оформивший покер в АПЛ. Легендарные, по меркам Египта, Ахмед Мидо и Амр Заки о таком даже не мечтали. Никому из египтян не удавалось сделать и хет-трик.

Икарди стал пятым аргентинцем, забившим 100 мячей в Серии А. На счету капитана «Интера» таких голов уже 103. Он – в пятерке с Батистутой, Креспо, Бальбо и Игуаином.

Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», забивший во всех матчах сезона хотя бы 34 гола. Следующий ориентир – Робби Фаулер (36).

В гостях в истории «Интера» в Серии А помимо Икарди четыре гола забивали лишь Меацца и Бальдини. В 1933 и 1943 годах соответственно.

Салах при этом – лучший новичок «Ливерпуля» в его истории по результативности. Ни один новый футболист еще не забивал 34 мяча в своем дебютном сезоне за мерсисайдцев.

Икарди – шестой игрок в списке самых молодых авторов 100 голов в Серии А. Выше – Меацца, Пиола, Бониперти, Борел и Альтафини. Все они забивали в 23-24 года, Икарди сейчас 25.

Казалось, королей уикэнда будет лишь двое. Не тут-то было.

Матч «Реала» с «Жироной» превратился в голевой фестиваль. Девять мячей на двоих (мадридский клуб выиграл 6:3), чуть менее половины из них – на счету Криштиану Роналду. Да, еще один покер.

Всего девять футболистов в топ-5 лигах Европы сумели сделать покер в нынешнем сезоне. Ровно треть пришлась на последние два дня.

Роналду в 2018 году забил 21 гол. Это аж на четыре больше, чем весь «Арсенал» или «Милан», на шесть, чем «МЮ», на семь, чем дортмундская «Боруссия».

В каждом из своих девяти последних сезонов Роналду забивал больше 20 мячей в чемпионате.

Салах, Икарди и Роналду просто порвали всех за этот уикэнд.