Главный неудачник недели. Бедный Мариу Руй

«Наполи» получил чувствительное поражение от «Ромы», а его защитник помог забить сопернику четыре гола.

Левый защитник Мариу Руй пришел в аренду в «Наполи» в начале сезона, но основным стал лишь после травмы алжирца Гуляма. С ноября прошлого года Руй практически неизменно выходит в стартовом составе неаполитанцев.

Вышел он и на одну из важнейших игр сезона – дома против «Ромы». «Ювентус» сегодня выиграл у другого римского клуба – «Лацио», так что «Наполи» нужно было побеждать, чтобы оставаться лидерами в чемпионской гонке.

Руй начал результативно – с голевого паса на Инсинье, который открыл счет на шестой минуте. А уже с седьмой начались приключения, которые португалец будет еще долго помнить.

Сначала он проиграл борьбу Дженгизу Ундеру и неудачно подставил ногу под его удар. 1:1.

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 3 марта 2018 г.

На 26-й минуте «Рома» вышла вперед благодаря голу Джеко – тот перевисел в воздухе Альбиоля и положил мяч в дальний угол. Отличную подачу Дженгизу не помешал сделать Руй.

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 3 марта 2018 г.

Во втором тайме на 73-й минуте вместо того, чтобы накрыть удар Джеко, Руй начал спотыкаться. Форвард «Ромы» с радостью запулил мяч ворота Рейны, пока португалец за ним полз. 1:3.

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 3 марта 2018 г.

Апофеоз случился через шесть минут – мяч, пущенный с фланга, Руй толком непонятно чем отбил прямо на набегающего Перотти, и тот вогнал в ворота «Наполи» четвертый гол, фактически закончив игру. Итого несчастный португалец поучаствовал во всех четырех мячах соперника. И в одном своей команды, но кто про это теперь вспомнит? Мертенс потом забил, закончили 2:4, но кого это утешит?

twit text — Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) 3 марта 2018 г.

И ведь по статистике за матч не так уж плох был этот парень. 85,9% точных передач – очень адекватно для крайнего защитника. Три обостряющих передачи – нормально. Два раза обвел, три фола заработал, при этом отборы и перехваты тоже есть. Даже верховые единоборства со своим росточком ( 168 см ) выигрывал. Но от четырех пропущенных голов никуда не деться.

Грустная ирония в том, что Руй арендован неаполитанцами у … «Ромы». Вот уж насмешка судьбы.