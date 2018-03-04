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    Главный неудачник недели. Бедный Мариу Руй


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    Голосов: 9
    04.03.2018 00:58
    «Наполи» получил чувствительное поражение от «Ромы», а его защитник помог забить сопернику четыре гола.

    Левый защитник Мариу Руй пришел в аренду в «Наполи» в начале сезона, но основным стал лишь после травмы алжирца Гуляма. С ноября прошлого года Руй практически неизменно выходит в стартовом составе неаполитанцев.

    Вышел он и на одну из важнейших игр сезона – дома против «Ромы». «Ювентус» сегодня выиграл у другого римского клуба – «Лацио», так что «Наполи» нужно было побеждать, чтобы оставаться лидерами в чемпионской гонке.

    Руй начал результативно – с голевого паса на Инсинье, который открыл счет на шестой минуте. А уже с седьмой начались приключения, которые португалец будет еще долго помнить.

    Сначала он проиграл борьбу Дженгизу Ундеру и неудачно подставил ногу под его удар. 1:1.

    На 26-й минуте «Рома» вышла вперед благодаря голу Джеко – тот перевисел в воздухе Альбиоля и положил мяч в дальний угол. Отличную подачу Дженгизу не помешал сделать Руй.

    Во втором тайме на 73-й минуте вместо того, чтобы накрыть удар Джеко, Руй начал спотыкаться. Форвард «Ромы» с радостью запулил мяч ворота Рейны, пока португалец за ним полз. 1:3.

    Апофеоз случился через шесть минут – мяч, пущенный с фланга, Руй толком непонятно чем отбил прямо на набегающего Перотти, и тот вогнал в ворота «Наполи» четвертый гол, фактически закончив игру. Итого несчастный португалец поучаствовал во всех четырех мячах соперника. И в одном своей команды, но кто про это теперь вспомнит? Мертенс потом забил, закончили 2:4, но кого это утешит?

    И ведь по статистике за матч не так уж плох был этот парень. 85,9% точных передач – очень адекватно для крайнего защитника. Три обостряющих передачи – нормально. Два раза обвел, три фола заработал, при этом отборы и перехваты тоже есть. Даже верховые единоборства со своим росточком (168 см) выигрывал. Но от четырех пропущенных голов никуда не деться.

    Грустная ирония в том, что Руй арендован неаполитанцами у … «Ромы». Вот уж насмешка судьбы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ilmionapoli.it
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2186

      LOKOfanatik19 4 марта 2018, 19:33

      Этот пост писался по комментарию матча, на МатчТв????

      Комментатор матча, на МатчТв, так и говорил про него.

      0
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ 4 марта 2018, 19:06

      дау ны, разница в 2 гола разгром???...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 4 марта 2018, 11:44

      Штирлиц даже не подозревал как близок был к провалу)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 марта 2018, 11:26

      и правда смешно;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 марта 2018, 08:11

      В сборную Португалии его надо срочно взять! Или натурализовать и сразу в Россию, там как раз сейчас нехватка защитников

      1
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > BRO_football 4 марта 2018, 10:33

      отличный план)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 4 марта 2018, 07:41

      Засланный казачок...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 4 марта 2018, 02:36

      договорняк?

      1
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