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    Агуэро оформил покер в матче рекордов. Какая же мощь!


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    Голосов: 5
    11.02.2018 00:20
    «Манчестер Сити» шагнул к чемпионству через крепкий «Лестер».

    Пять сезонов подряд Серхио Агуэро забивает больше 25-ти мячей во всех турнирах, где участвует «Манчестер Сити». В ворота «Лестера» от него влетели сразу четыре гола. «Особенно мне понравился мой четвертый. Давно не забивал из-за пределов штрафной», – радовался аргентинец после свистка. Впервые в карьере он забил в седьмой домашней игре подряд. Как противостоять такому?

    Пеп Гвардиола тоже доволен. «Когда игрок забивает четыре гола, он безусловный герой матча. Агуэро боролся, оформил покер и просто выступил хорошо. Это то, что нам было необходимо», – прокомментировал испанский тренер это достижение. Рахим Стерлинг порадовался за партнера, отправив его на другой уровень. Пока у Агуэро в «Манчестер Сити» получается все, а его клуб способен проиграть только куражному «Ливерпулю».

    В этом матче у «Манчестер Сити» получалось все. Кевин Де Брюйне сделал три ассиста и обошел Лионеля Месси по числу голевых передач с 2012 года. Теперь бельгиец стал лучшим в топ-5 лигах, а «Манчестер Сити» укрепился на первом месте. За 27 матчей у команды уже 72 очка. Всего в четырех играх этого сезона «Сити» не смог одержать победу – достижение будущего чемпиона.

    «Лестер» ответил на пять голов «Манчестер Сити» всего одним своим. Забил его Джейми Варди, вошедший в историю. Английский нападающий «Лестера» стал первым игроком, который смог забить всем командам первой шестерки за один сезон. Вряд ли сам Варди доволен этим мячом. Его «Лестер» не побеждает уже три матча и далек от борьбы за еврокубки.

    Зато «Манчестер Сити» уже не остановить!

    Самый дорогой трансфер в истории «Манчестер Сити» − защитник

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 февраля 2018, 07:46

      Интересно, поменяет ли Гвардьола теперь к нему отношение. Ещё совсем недавно чуть ли не из команды гнал.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 февраля 2018, 18:30

      Краусавчег!!!!!))))

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 февраля 2018, 11:23

      Красава!НО! "Рыжик" сделал всё!!!

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 11 февраля 2018, 11:17

      Де Брюйне тоже красаучик ;)

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 февраля 2018, 09:08

      если лч в этом сезоне возьмут тогда можно говорить о силе сити мощно идти в чемпионате это конечно хорошо но все же лч хороший показатель

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