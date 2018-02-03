Самый дорогой трансфер в истории «Манчестер Сити» − защитник

Пора узнать историю Эмерика Ляпорта.

Сколько стоит?

«Манчестер Сити» совершил рекордную покупку в своей истории, заплатив за защитника (!) «Атлетика» 65 миллионов евро – именно такая сумма отступных была прописана в контракте француза. До этого самой большой покупкой клуба считался переход Кевина Де Брюйне из «Вольфсбурга» (55 миллионов). Футболист подписал соглашение с «Манчестер Сити» до 2023 года. В Англии 23-летнего француза уже считают будущим лидером команды.

Стоп, француз из Бильбао?

Все верно. Да, в «Атлетике» правило, что в состав команды проходят только футболисты из Страны Басков. Но иногда эти традиции нарушаются. Например, за «Атлетик» однажды уже выступал француз – Биксант Лизаразю в середине своего карьерного пути гонял за «красно-белых».

И вот спустя почти 15 лет после ухода из команды Лизаразю уроженец маленького городка Ажен присоединился к команде из Басконии, где высоко оценили талант молодого парня. Во многом такому ходу событий помогло, что деды Эмерика проживали в этом регионе. Затем сюжет приобрел острое развитие – игрок попал в главную команду, стал основным футболистом и заинтересовал главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Коуч понимал, что уговорить Ляпорта выступать за «красных» будет сложно, поскольку Эмерик уже играл за юношеские сборные Франции. Тем не менее, впоследствии испанская пресса активно муссировала информацию о получении защитником местного гражданства.

Но нет. Ляпорт все-таки выбрал родную Францию. Правда, до сих пор за нее не дебютировал. Скорее всего, он сделает это на чемпионате мира в России.

twit text — Manchester City (@ManCity) 30 января 2018 г.

Кто еще претендовал на игрока?

Большие клубы начали гнаться за Ляпортом еще с прошлого лета: «Челси», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал». С «МС» переговоры сразу зашли в тупик (на тот момент они не готовы были платить такие отступные за Эмерика), а вариант с «Челси» так и остался на уровне слухов.

Истории с испанскими грандами гораздо правдоподобнее. Сначала пресса писала о том, что Ляпорт уйдет в «Барсу», если ее возглавит Эрнесто Вальверде, с которым защитник в прекрасных отношениях. Но в итоге летом Ляпорт никуда не ушел, а уже в сентябре закрыл все разговоры о переходе в каталонский клуб, сконцентрировавшись на предложении «Реала». Мадридцы собирались выкупить контракт футболиста, но «Манчестер Сити» оказался быстрее и грамотнее во время переговоров.

Он действительно стоит своих денег?

«Он левоногий центральный защитник, который играл в примере Испании с юного возраста на крупнейших стадионах. Он силен при игре в воздухе, хорошо играет в пас. Ляпорт опытен, быст, и обладает всеми качествами, которые нам необходимы. Он находится в расцвете сил, надеюсь, его ждет долгая карьера в «Манчестер Сити», − такие комплименты раздавал Хосеп Гвардиола в адрес Ляпорта после подписания француза.

Важно понимать, что у Эмерика высочайший рост – 192 сантиметра. Поэтому тренеры еще в юном для него возрасте пробовали француза на позиции нападающего, но безуспешно – пришлось отодвинуть его назад. Начиная со второй команды «Атлетика», игрока стали наигрывать центральным защитником и попали в цель.

Статистика Ляпорта за команду из Бильбао – 59% выигранных дуэлей, 68% выигранных верховых единоборств, 4 перехвата и 5 выносов в среднем за игру. Топ-показатель для Англии. К тому же Гвардиола любит защитников с точным пасом, а у Ляпорта с этим проблем нет – 85%, подавляющее число из которых – передачи на дальние расстояния. В Бильбао любят комбинационный и быстрый футбол. Недаром Ляпорт считался одним из самых быстрых «центров» в Ла Лиге.

Еще одна особенность игрока – универсальность. Он не только может играть в центре обороны, но и выступать в роли лефтбэка. Правда, в схеме «Сити» с четырьмя защитниками этот опыт может пригодиться лишь в случае перестроения по ходу игры или удаления одного из футболистов задней линии.

При этом сам Ляпорт не считает себя классическим центральным защитником: «Я считаю, что моя роль не ограничена исключительно защитой. В наши дни защитники инициируют атаки. Главное, не упустить момент. На тренировках и в матчах мое время поровну распределено между остановкой атак противника и инициацией наших». Его способность к перестроению и тяга к опорной зоне также привлеки внимание Гвардиолы. Пожалуй, в Манчестере купили действительно крутого защитника.

Кстати, этому трансферу рады фанаты «Спартака». «Атлетик» – соперник москвичей по Лиге Европы.