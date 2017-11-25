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«Боруссия» стала ужасной. На это невозможно смотреть

Тухель или Бош?

Томас Тухель сделал в Дортмунде много плохих вещей. Например, он устанавливал на тренировках жесткую дисциплину и приучал всех к закрытости. Поэтому самый крутой скаут «Боруссии» Свен Мислинтат задумался и перешел в «Арсенал». Теперь Мислинтат выступает в прессе с критикой Тухеля, а Томас пытается найти работу. В Дортмунде по нему уже скучают, потому что стало еще хуже.

Если Тухель уходил из «Боруссии» на волне победы в Кубке Германии, Петера Боша могут выкинуть из команды без хороших заявлений. Клуб точно пролетел мимо плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате отстает от лидирующей «Баварии» на девять очков. С начала октября «Боруссия» выиграла лишь один матч из девяти во всех турнирах. И тот был разгромом «Магдебурга» в Кубке Германии.

Бош в таком выступлении «Боруссии» виноват не меньше игроков. В Германию он приехал с работавшей тактикой 4-3-3, привезенной из «Аякса». Тут к ней привыкли за месяц, изучили, а тренер ничего не хочет менять. Зато в хорошем смысле он уже стал рекордсменом Бундеслиги. Главный тренер «Боруссии» – первый в истории, кому удалось начать чемпионат с пяти матчей без пропущенных мячей. Но когда пошли голы в ворота Бюрки, тогда же и начались проблемы.

Как можно столько пропускать?

Рекорды Боша навредили ему самому. Даже со сложным характером Обамеянга «Боруссия» забила в Бундеслиге уже 29 мячей. Это второй результат после «Баварии». Зато пропустила команда сразу 16 голов. Меньше даже у «Вердера», который идет в зоне стыковых матчей за право остаться в Бундеслиге. Проблемы «Боруссии» в постоянной ротации обороны. Бош в персоналии абсолютно не верит, поэтому выпускает всех подряд.

Марк Бартра – единственный, кто в этом сезоне не допускал серьезных провалов. Испанец вспоминает школу «Барселоны» и даже ходит в атаку. В Бундеслиге он забил «Баварии» и «Вольфсбургу». Партнера по обороне Бош ему найти не может. Сократис и купленный за 12 миллионов евро Топрак часто проваливаются. Бош постоянно идет на изменения состава. От этого страдает сыгранность.

На фланговых проблемах сказались травмы Пищека и Дурма. В результате пришлось экстренно вводить в состав молодых Тольяна и Загаду. Летом их покупали для постепенной смены поколений, но теперь оба защитника играют во всех турнирах. Особенно впечатляют провалы 18-летнего Загаду. Пришедший из «ПСЖ» француз дважды пустил мяч между ног в матчах со «Штутгартом» и «Тоттенхэмом». Оба этих удара стали голевыми и повлияли на результат.

Чем занимается Обамеянг?

В атаке «Боруссии» происходят интересные вещи. Пьер-Эмерик Обамеянг забил в 11-ти матчах Бундеслиги 10 мячей, но его больше не любят. Во время паузы на игры сборных габонец слетал в Барселону, где погулял в ночном клубе вместе с бывшим партнером Дембеле. «Боруссия» отстранила Обамеянга от игры со «Штутгартом», которую проиграла со счетом 1:2. Нападающий теперь еще больше хочет уйти, потому что с наказанием не согласен.

«Я могу понять, когда мне не разрешили играть после поездки в Милан. Тогда я не соблюдал правила. Но сейчас я не хотел опаздывать», – рассказал Обамеянг немецкой прессе. Кстати, нападающий не может забить уже в трех играх Бундеслиги. Эти матчи принесли «Боруссии» только одно очко. Обамеянг играет с настроением только в Лиге чемпионов, но там «Боруссию» подводят другие лица.

Летом «Боруссия» не отпустила лидера в «Милан». Там хотели сделать Обамеянга главной звездой в новой команде, но немцы оказались против. Новый спортивный директор «ПСЖ» сорвал трансфер Обамеянга в Париж. Неудачно пытались его приобрести китайцы. Сам Обамеянг мечтает об испанской Примере. Но в «Реале» теперь больше верят в будущую покупку Кейна, а «Барселона» разочаровывается в Усмане Дембеле. Поэтому Обамеянг грустит.

Что делать дальше?

Впереди у «Боруссии» дерби с «Шальке» – один из двух самых главных матчей сезона. Раньше ходил слух, что победа в этой игре может спасти от отставки любого тренера. Боша, кажется, не спасет уже ничего. Немецкие СМИ считают, что тренера уволят в случае двух поражений от «Тоттенхэма» и «Шальке». Первое уже произошло, второе должно случиться в эти выходные. «Шальке» почти не пропускает и занимает в Бундеслиге второе место.

«Я чувствую поддержку. В «Боруссии» все осознают ситуацию, в которую мы попали. О зимнем перерыве я не думаю, а волнуюсь только о серии без побед», – объясняет Бош. Летом «Боруссия» потратила на покупку новых игроков 84 миллиона евро. Пришедшие Филипп, Топрак, Дауд и Ярмоленко еще могут прибавить. Санчо, Тольян и Загаду – главные лица «Боруссии» будущего. Только прогресс новичков и преодоление упрямства Боша исправят ситуацию прямо сейчас.

Даже у этой «Боруссии» есть что-то хорошее. Например, Ярмоленко классно вписался в атакующую игру. В игре с «Тоттенхэмом» он пяткой сделал голевой пас на Обамеянга. Марио Гетце вернулся в сборную Германии, а сейчас рассуждает о путях исправления ситуации. «Мы не осознаем, что происходит, но попытаемся исправить ситуацию. Ответственность за результат лежит на всей команде», – говорит Марио. Всем вместе и придется снова идти наверх.

Тренер «Байера» готовит тактическую революцию в Бундеслиге. Такого нет даже у «Баварии»

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Германия. Бундеслига Лига чемпионов Германия Боруссия Д Ярмоленко Андрей Обамеянг Пьер-Эмерик Тольян Джереми Загаду Дан-Аксель Бош Петер
Комментарии (3)
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ChelseaTerry
1511530085
Сайт ваш дерьмо!
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Lowenmower
1511614507
ОЗ с Шальке
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