20 крутых звезд, которые не приедут на ЧМ-2018. Будем скучать

Джанлуиджи Буффон – один из лучших голкиперов в истории футбола – опозорился вместе со сборной Италии и не приедет в Россию. Он уже сыграл на своем последнем чемпионате мира. Очень жаль.

Без волшебного итальянского полузащитника Марко Верратти нам тоже будет немного грустно.

Алексис Санчес и Артуро Видаль – два суперигрока из сборной Чили. Они бы точно зажгли на российских полях, но, увы, не прошли суровый южноамериканский отбор.

Генрих Мхитарян – главная звезда сборной Армении на несколько поколений. Обидно, что Генрих до сих пор не ездил ни на один крупный международный турнир.

Два года назад Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи рвали на части Евро-2016. Но грядущим летом они будут сидеть дома и с грустью смотреть футбол по телевизору.

Голландия пропускает второй крупный турнир подряд, а вместе с ней – и Арьен Роббен. Нам будет не хватать его проходов по флангу.

Уэсли Снейдер – еще один нидерландский гений – разводит руками в непонимании: как оранжевая сборная может настолько плохо играть?

На турнире в России мы не увидим сборную Австрии, а значит – и Давида Алабу. Вместо стадионов и гудящих толп универсал из «Баварии» будет радовать финтами своих детишек в саду.

Пишем «без Словакии» – подразумеваем «без Марека Гамшика». Словак ведет «Наполи» к историческому чемпионству, но вот вытащить свою сборную на чемпионат мира не смог.

Ян Облак – один из лучших голкиперов современности, но сборная Словении не попала даже в стыки.

Лучший форвард дортмундской «Боруссии» не настолько крут, чтобы протащить сборную Габона на ЧМ. А жаль – с Пьером-Эмериком Обамеянгом турнир был бы намного ярче.

Еще одна африканская недостача – это Рияд Марез. Он мог бы заменить нам Роббена в плане шикарных проходов по флангу, но нет: сборная Алжира пролетела мимо турнира.

Кристиан Пулишич – жемчужина «Боруссии» и сборной США. Американцы неожиданно профукали легкий отбор в КОНКАКАФ и впервые за 32 года пропустят главный турнир.

Эдин Джеко обрел вторую молодость в Риме, но на чемпионат мира не приедет – Боснии и Герцеговине не хватило пары очков до стыков.

Где Джеко, там и Миралем Пьянич. Еще одна боснийская звезда по заветам Романа Широкова остается сидеть дома.

Антонио Валенсия – мощный мужик и капитан сборной Эквадора. В южноамериканском отборе эквадорцы заняли низкую восьмую строчку. Этого не хватило даже для попадания в стык.

Сборная Украины, возможно, бойкотировала бы турнир в России по политическим причинам, но она все равно никуда не вышла. Это значит, что мы не увидим еще одного игрока «Боруссии» – к Обамеянгу и Пулишичу прибавляем Андрея Ярмоленко.

Слоновая кость в последнее время не выносит на берег столько звезд, сколько выносила раньше, но без одного ивуарийского парня нам все-таки будет скучно. Серж Орье когда-то назвал Лорана Блана педиком, а теперь куролесит по Европе с «Тоттенхэмом» – жаль, но наш чемпионат мира обойдется без его искрометного таланта.