Лидер «Арсенала», которому едва не ампутировали ногу. Но все обошлось

Санти Касорла – самый умный футболист этого «Арсенала», и он испытывает чудовищные проблемы со здоровьем.

Касорла приехал в Лондон из «Малаги» в 2012 году и сходу стал ведущим игроком в построениях Арсена Венгера – правда, тогда Санти еще играл вингера и располагался ближе к атаке. Миниатюрный испанец мгновенно выделился незаурядной техникой паса и умением удерживать при себе мяч даже в дико неудобных ситуациях. Кроме того, Касорла отлично владеет обеими ногами: угловые и штрафные он исполняет как с правой, так и с левой ноги.

Свой первый за долгое время трофей «Арсенал» выиграл во многом благодаря Касорле – в финале Кубка Англии-2014 Венгер горел «Халлу» в два мяча, но великолепный удар Санти со штрафного сократил отставание до минимума. «Арсенал» перестал паниковать и сначала довел дело до овертаймов, а затем оформил победный гол – но, если бы не тот штрафной Касорлы, Кубок бы отправился в Халл.

В сезоне-2014/15 Венгер придумал для заматеревшего Санти новую позицию, переведя испанца в полузащиту, где тот стал исполнять роль игрока типа Верратти. Задачей Касорлы стал вывод мяча из средней линии в переднюю через пас и дриблинг; эта роль настолько четко отвечала природным задаткам Санти, что о возвращении в атаку он уже не думал. Связка Коклен-Касорла стала одной из последних удачных находок Арсена Венгера.

В следующей кампании испанец уже больше лечился, чем играл, но кромешная тьма наступила в сезоне-2016/17. В матче Лиги чемпионов против «Лудогорца» Касорла почувствовал жуткую боль, отдающую в пятку, и попросил замену. С тех пор он не выходил на поле – прошло уже больше года, и все это время ушло на операции (их понадобилось целых восемь) и восстановительные упражнения.

Обследования выявили инфекцию, которая повредила пяточную кость Касорлы и съела восемь сантиметров ахилла. Одно время врачи всерьез рассматривали вариант с ампутацией ноги – ни о каком футболе на тот момент не могло быть и речи. В итоге обошлось без крайних мер: 29 мая этого года врач Микель Санчес провел Санти операцию по восстановлению ахиллова сухожилия. Чтобы закрыть рану, ему понадобился кусочек кожи с руки футболиста. На этом кусочке кожи была татуировка с именем дочери Касорлы.

«Врачи говорили: радуйся, если сможешь снова гулять с сыном по парку. Сейчас моя семья в Лондоне, потому что дети только-только пошли в школу. Быть далеко от них (в испанской Саламанке – прим. ред.) – самое трудное.

«Арсенал» показал отличный жест, продлив со мной контракт до июня 2018 года сразу после травмы. Сейчас я понимаю, кто для меня в жизни важен. Каждый день я получаю сообщения от Иньесты, Давида Силвы и Вильи», – рассказывает Касорла.

Испанская Marca от 3.11.17 вышла с фотографией ноги Санти Касорлы на первой странице. Одного этого снимка достаточно, чтобы понять, через какой ад он прошел. Следы швов сливаются с частью татуировки – тем самым кусочком с именем дочери.

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Арсен Венгер анонсировал возвращение Касорлы на поле к Рождеству, и это – одна из немногих действительно приятных новостей для фанатов «Арсенала». Испанец не просто добавит крепости арсенальской полузащите, но и гарантированно заставит экспертов и болельщиков наслаждаться своей игрой.

«Санти Касорла играл с Бастианом Швайнштайгером, словно с собачкой», – говорил Гари Невилл после избиения «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс» в 2015 году. Исцеление ноги Касорлы означает то, что мы еще не раз услышим в адрес волшебного испанца подобные комплименты.

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