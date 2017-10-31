Футболист с самой большой зарплатой в России – у «Рубина». И его не могут выгнать

Что происходит?

У «Рубина» есть финансовые трудности. Из-за них уехал в «Ганновер» даже забивной бразилец Жонатас. Поэтому же в Казань за Бердыевым пришли несколько игроков «Ростова». Просто потому что за них ничего не платили. На летних новичков клуб не потратил вообще никаких средств. Зато остался в плюсе на 11 миллионов евро.

Под закрытие трансферного окна Бердыев обещал, что «Рубин» покинут несколько футболистов. Но найти покупателей на высокооплачиваемых легионеров пока не получается. Нобель Арустамян сообщал, что Янн М’Вила по контракту с «Рубином» получает 6 миллионов евро в год. Его зарплата складывается из оклада в 3 миллиона и фиксированного бонуса в такую же сумму.

Осенью «Рубин» предлагал французу разорвать контракт за 5 миллионов евро неустойки. Его соглашение начало действовать с января 2017 года и рассчитано до лета 2020-го. М’Вила отказался от предложения и продолжает играть за «Рубин». В недавнем матче с «Ростовом» полузащитник забил победный гол. Прекрасного настроения это не принесло.

Откуда взялся такой контракт?

М’Вила принадлежит «Рубину» с января 2013 года. Тогда его купили из «Ренна» за 12 миллионов евро, выиграв конкуренцию у европейских клубов. Французом интересовались в топовых чемпионатах, но он логично выбрал «Рубин» из-за денег. СМИ сообщали, что зарплата по его первоначальному контракту составляла 4 миллиона евро в год.

До конца 2016 года М’Вила уходил из «Рубина» в две аренды. «Интер» даже заплатил миллион евро, но в Италии полузащитник отыграл всего восемь матчей. Затем М’Вила провел успешный сезон в «Сандерленде». Он 37 раз вышел в Премьер-лиге и хотел остаться, но англичане не договорились с «Рубином» о сумме трансфера. Фанаты в социальных сетях грустили с обеих сторон.

Продление соглашения с «Рубином» выпало на год прихода иностранцев. Тренер Грасия привел за собой несколько легионеров, а результата не достиг. По ходу сезона швейцарский консультант Ральф Исингер настоял, что Янн М’Вила останется в команде на выходных условиях. Игрок получил кучу денег, а «Рубин» занял только девятое место.

Почему М’Вила судится с «Динамо»?

Денег от «Рубина» футболисту мало. Еще перед арендой в «Сандерленд» он почти стал игроком московского «Динамо». М’Вила утверждает, что клуб даже подписал с ним полноценный контракт. С 3 по 21 июля полузащитник тренировался с «Динамо» и сыграл в товарищеской игре с «Монако». Новые руководители команды все договоренности аннулировали, вернув футболиста «Рубину».

За это М’Вила и «Динамо» договорились о мировой выплате клубом денежной компенсации. Ее разделили на три транша. Две части общей суммой в 900 тысяч евро футболист от «Динамо» получил, но здесь вмешалась еще одна смена руководства клуба. Оставшихся денег М’Вила не дождался, а разбирательство дошло до Спортивного арбитражного суда.

«По контракту с «Динамо» мне до сих пор должны. Я продолжаю судиться. Вопрос не закрыт», – утверждает М’Вила. Новое слушание по его делу назначено на 22 ноября. Говорят, М’Вила рассчитывает еще на 360 тысяч евро. В «Динамо» же считают любые средства. Клуб пока не выплатил своим игрокам часть денег за выход в Премьер-лигу.

М’Вила приносит пользу?

В этом сезоне М’Вила отыграл за «Рубин» 14 матчей. В них француз дважды забивал голы. Его мяч стал пятым в ворота «Анжи», он же принес клубу победу над «Ростовом». М’Вила подключается на стандарты, но все-таки больше времени проводит в разрушении. «В игре с «Ростовом» М’Вила оказался там, где и должен был», – скупо описал Бердыев его важный гол.

Статистика WhoScored.com говорит, что Янн М’Вила мало отличается от других игроков из российских команд. Например, за весь чемпионат он отдал всего 51 точную длинную передачу. Среди полевых игроков это только 35-й показатель в лиге. М’Вила сделал 25 успешных отборов, но полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе за восемь игр отбирал мячи на один раз больше. Хотя его сейчас критикуют.

На счету М’Вила всего пять ключевых пасов. Для сравнения, полузащитник «Спартака» Фернандо лидирует по этому пункту с 31 передачей. У Леонардо Паредеса из «Зенита» таких 28. Хотя их позиции схожи с местом М’Вила. Но класс футболиста должна подчеркивать команда. По отборам М’Вила в четверке лучших игроков «Рубина». И не только его вина, что клуб идет низко в таблице лиги.

Он мог стать звездой?

В юношестве Янн М’Вила считался талантливым игроком, но творил много бунтарских поступков. Вместе с Гризманном, Ньянгом и другими французами М’Вила так загулял перед игрой с норвежской молодежкой, что его выгнали сборной Франции. Федерация футбола тогда запретила игроку выступать за сборные страны всех возрастов до июня 2014 года. Остальным досталось меньше.

До перехода в «Рубин» французом интересовался «Арсенал». «Ренн» отказал нам в трансфере, хотя мы действительно хотели купить М’Вила. Кажется, сейчас у него все хорошо», – рассказывал Арсен Венгер в 2015 году. Интересно, что изначально ценник на М’Вила колебался у суммы в 30 миллионов евро, но с возрастом его стоимость значительно упала.

«Ренн» давал отрицательный ответ многим клубам. Лучано Спаллетти лично встречался с М’Вила, чтобы убедить того перейти в «Зенит». Тогда француз не захотел переезжать в Россию сам. Перед трансфером в «Рубин» на него выходили представители «КПР». Английский клуб был ближе к оформлению сделки, но Курбан Бердыев и выгодное предложение решили все.

Что будет дальше?

М’Вила уже призвал журналистов отстать от его финансов. «В чужой кошелек лезть просто непорядочно. Это мое личное дело, и журналистов оно не касается», – сказал М’Вила в интервью изданию «Реальное время». Нобель Арустамян утверждает, что зимой приоритетом «Рубина» будет продажа М’Вила, Сонга, Бауэра и Лестьенна хоть куда-нибудь.

Их общая зарплата оценивается в 15-17 миллионов евро, что сравнимо с годовым бюджетом клубов-середняков. Бердыев в это время продолжает выпускать этих игроков на поле. Возможно, футболистов рекламируют перед потенциальными покупателями. «Рубин» в чемпионате России снова ни за что не борется, а тренер настроен на командную перестройку.

Сам М’Вила из «Рубина» уходить не собирается. Во всех интервью он подчеркивает преданность команде, а теперь даже мечтает о возвращении в сборную Франции. В 2013 году он переходил в «Рубин» именно к Курбану Бердыеву. Портал Transfermarkt оценил стоимость игрока в 7,5 миллионов евро. Продажа М’Вила даже за такие деньги сейчас стала бы для «Рубина» большой удачей.

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