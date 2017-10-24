Лучший русский форвард после Кокорина. Кто он такой?

Пока Кокорин разносит собственное прошлое, на подходе еще одна восходящая звезда русского футбола – Евгений Марков из «Тосно». За 13 матчей он забил уже пять голов, и все мячи помогали команде набирать очки. Вот несколько ключевых подробностей о новом важном имени в РФПЛ.

Вырос в семье спортсменов

Евгений с раннего детства был окружен спортом – его родители обожали баскетбол и неплохо владели мячом. Мальчик рос высоким (и дорос до 187 сантиметров), но заинтересовался все-таки футболом. Хотя около двух лет отходил в баскетбольную секцию, а еще в возрасте с пяти до двенадцати серьезно занимался плаванием и даже получил статус КМС.

На первых этапах габариты Евгения тренеры планировали использовать сначала в полузащите, а затем в обороне. Все попытки раскрыть юниора проваливались, пока его не перевели в атаку. Выяснилось, что в игроке есть талант: умелая игра головой, пушечная правая нога, дисциплина на поле и за его пределами. Тренер Анвер Конеев и вовсе считал, что Марков может создать момент из ничего и что за этим игроком скрыт большой потенциал. Пока все так и происходит.

Воспитанник «Зенита»

Евгений – ученик академии «Зенита». Несколько лет он пыхтел на тренировках, мечтая выйти за основную команду. Но выше «Зенита-2» в клубной структуре не поднялся. Хотя шансы на повышение у Маркова были: «До последнего верил, что меня вот-вот позовут в основу. В принципе я с Боашем почти всегда в основе тренировался. Казалось, что вот-вот, сейчас меня выпустят. Я до конца верил, но так ни разу даже в заявку не попал».

После этого Марков окончательно выбрал не мучиться и уйти на ступень ниже, зато с гарантией практики. Сначала в Красноярск, затем – в «Тосно». Тогда у второй команды сине-бело-голубых еще и возник перебор с игроками, поэтому на слова футболиста о переходе в тосненский клуб тренер «Зенита-2» Владислав Радимов спокойно ответил: «Даже не думай, иди». Через какое-то время Евгений забьет своему бывшему клубу в матче ФНЛ.

Кстати, прошлой зимой ходили слухи, что «Зенит» вновь интересуется Марковым. Форвард подтвердим: «С «Зенитом» были достаточно серьезные переговоры. Даже с Луческу встречался. Но не сошлись с ним, так скажем, по моей роли в команде». Видимо, сидеть в запасе, пусть и на родной скамейке, Марков больше не хотел.

А летом в интервью «Фонтанке» он так рассказал про Луческу такое: «Я много общаюсь с ребятами из основы «Зенита». Они были, мягко говоря, недовольны тренировочным процессом, тем, как он выстраивал общение с игроками. Очень много было моментов, которые не нравились футболистам. Это все очень меня удивляло, ведь у Луческу гигантский опыт, он столько лет успешно тренировал «Шахтер» и в Лиге чемпионов далеко проходил».

Чуть не уехал в Португалию и стал «красноярским Ибрагимовичем»

В Красноярске Марков стал одним из лидеров атакующего звена «Енисея». Перед этим у него сорвался переход в «Лейрию»: португальцы посчитали, что футболист стоит неприлично много, и отказались от сделки. Но игрок не сильно расстроился и начал жечь в Сибири.

Болельщики оценили форварда не только за результативность. Из-за финтов (не всегда удачные), характера и высокого роста Евгений получил от них прозвище «красноярский Ибрагимович». Форвард в ответ всегда сохранял с фанатами теплые отношения и держал и уважение. А заодно доказывал: техничность футболиста не всегда зависит от его габаритов.

Мог перейти в ЦСКА

Прошлой зимой ЦСКА и «Тосно» напряженно контактировали по трансферам. «Армейцы» планировали пригласить Маркова на сборы, но выяснилось, что и клуб, и сам футболист выступают против. В итоге форвард остался в «Тосно», а позже прокомментировал ситуацию так: «Не вижу смысла в просмотрах. Российские топ-клубы могут взять игроков из первых лиг Италии или Германии и сразу заключить с ними контракт. И не возникает никаких вопросов. А тут… Хотите — берите, не хотите — не надо. Есть видео, много матчей, где меня можно было посмотреть».

Позже ЦСКА дал «Тосно» жесткий ответ: москвичи не оставили там полузащитника Александра Макарова, который выступал за ленинградцев на правах аренды. Для команды Парфенова это стало значимой потерей. В Красноярске Макаров сыграл 16 матей и забил 4 гола. В ЦСКА сразу после возвращения получил травму и до сих пор ни провел за основу ни минуты.

10 месяцев не забивал из-за травм

В прошлом году Марков забил за весь прошлый сезон восемь мячей (а в этом – уже пять). Правда, тогда он сыграл только в половине игр. Все свои мячи в том сезоне он забил в осенней части первенства ФНЛ, а после этого были постоянные травмы: на тренировках, на сборах, в играх. Игрок пропускал по несколько недель и попросту не успевал набрать необходимые кондиции. В сумме футболист лечился около семи месяцев.

В итоге нападающий во второй части чемпионата провел всего пять неполных матчей, которые получились незрелищными и непродуктивными. Последний гол до травм Марков забил 15 октября, а следующий – только шестого августа.

Но к лету работа связок наладилась – и в этом сезоне он не сыграл только в одном матче «Тосно» в Премьер-лиге.

У него самый высокий процент от командных голов во всем чемпионате

42% всех голов «Тосно» забивает именно Марков. Такой сильной зависимости от мячей одного человека нет ни у «Зенита» (там 35% у Кокорина), ни у «Динамо» (36% у Панченко), ни у остальных команд.

При этом по ударам в среднем за игру он не входит даже в топ-10 самых бьющих игроков лиги. Пока Марков успешно работает на прицельную точность.