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Балотелли все еще крутой. Ждем в России?

Весь прошлый сезон Марио Балотелли и его агент Мино Райола настраивали мир на то, что «Ницца» – временное явление в карьере итальянского нападающего. В Лиге 1 он должен был пересидеть плохую форму, затем набрать кондиции и снова перейти в какой-нибудь гранд. Командировка затянулась. Летом никто не захотел рисковать с трансфером Балотелли, поэтому во Франции пришлось остаться еще на сезон. «Кто-то счастлив? Я – да», – прокомментировал ситуацию сам Балотелли. За месяц до этого Райола сообщал о его переезде в Дортмунд, но в итоге Марио подписал с «Ниццей» новое однолетнее соглашение.

За время с начала сезона он пережил много радости и разочарования. За счет Балотелли «Ницца» пыталась пройти «Наполи» и попасть в Лигу чемпионов. Марио на ответный матч вышел не в настроении и привычно ходил по полю. «Только когда я заменил Балотелли, у команды начало что-то получаться впереди. Вместо него вышел молодой футболист и сыграл лучше», – выпалил тренер команды Люсьен Фавр. Через пару недель Марио ответил на критику дублем в ворота «Монако». «Ницца» выиграла у фаворита с разгромным счетом 4:0, а Балотелли стал героем встречи. Всего же в последних восьми играх Марио Балотелли поучаствовал в восьми голах «Ниццы».

Не так давно у Балотелли родился второй ребенок, но это не научило его быть сдержанным. Когда «Ницца» играет неудачно, Марио трудно сдерживать себя. Три гола, пропущенных за десять минут матча с «Марселем», Балотелли отметил нецензурной бранью. Хорошо хоть красных карточек в Лиге 1 на его счету пока нет. В предыдущем сезоне Марио удалялся с поля дважды.

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Главная задача Балотелли на ближайшее время – поездка на ЧМ-2018. Чтобы заслужить место в сборной, ему придется еще много работать над собой. Райола называет своего клиента лучшим нападающим Италии, но тренер сборной Джампьеро Вентура пока непреклонен. «Когда мы обеспечим себе место на чемпионате мира в России, тогда можно поэкспериментировать», – обозначил позицию Вентура, когда его спросили о Балотелли. Италии предстоит сыграть против Швеции в стыковых матчах. Возможность провала здесь даже не рассматривают.

Клубные результаты Балотелли в «Ницце» ситуацию только обостряют. Если в группе Лиги Европы «Ницца» идет на втором месте, уступая «Лацио», то в чемпионате Франции команда выступает ужасно. Там она в таблице лишь 14-я, а от лидирующего «ПСЖ» ее отделяют целых 15 очков. Локальные успехи Балотелли в такой ситуации выглядят бессмысленными.

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Лига Европы Франция. Лига 1 Европа Ницца Балотелли Марио
Комментарии (9)
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Sterh
1508481657
Нет дисциплины. Без нее не станет он великим футболистом.
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DSmoto
1508482563
смысл его в сборную вызывать - его никто из коллег не уважает, потому что он отморозок.
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Decorhome
1508487002
фигура таже
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IVANRUS777
1508487159
Поздно пить боржоми Марио.
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OfaZavr
1508491619
иногда выдает яркие отрезки, но не стабилен.
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DOCTOR PENALTY
1508491987
Если бы Марио играл в России, ходил бы на каждую его игру. Интрига постоянная. Все отдыхают в сравнении с его одновременным сочетанием исполнительского и клоунского мастерства.
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Timoor8607
1508500994
нашёл свой клуб))!
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andrewnosow
1508516239
Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма,, нepвов и пepедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex
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bset
1511348865
Ждали Балотелли, но в итоге и Италию не дождались.
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