Лорд в Питере. Бендтнер сыграет против «Зенита»

Бендтнер – один из самых сумасшедших футболистов современного футбола. В середине 2000-х он подавал большие надежды в «Арсенале», но к 25-ти годам загубил карьеру. Датчанин идеально вписывался в концепцию английского футбола: блестящая верховая борьба, своевременное реагирование на передачи партнеров, хлесткие удары в чужой штрафной. «В течение ближайших пяти лет я хочу стать одним из лучших форвардов Премьер-лиги и нападающим мирового уровня. И это случится. Верьте мне, это обязательно случится», – дерзко твердил футболист. Но затем нападающий сдал.

Бендтнер не справился с давлением и конкуренцией – уж слишком хороши были Адебайор, в паре с которым Венгер видел датчанина, и ван Перси. Никласа постоянно уличали в скандалах – начиная от аварий в своем «Астон Мартине» и заканчивая семейными потерями. Это привело к хаотичному и беспорядочному образу жизни. Футболиста посадили в запас. О Бендтнере узнавали сторонние болельщики только по играм за сборную, где он всегда много забивал. Сейчас на счету Бендтнера 77 матчей и 29 голов в сборной Дании. Когда же начались карьерные неудачи, Бендтнера выгнали и оттуда.

«Канониры» отправили датчанина в дальние странствия по арендам, откуда, он, по сути, так и не вернулся. Затем был «Вольфсбург», где Бендтнер снова нарушал дисциплину. В 2016-м с ним досрочно разорвали контракт. Полгода игрок искал себя и клуб и перешел в «Ноттингем Форест», но снова не задалось. Спустя несколько месяцев датчанин отправился в «Русенборг».

По первым же матчам за новый клуб стало понятно, что нападающий заглушил в себе рок-звезду. Не сразу, постепенно. В Никласе пробудилось желание играть в футбол. Ему к тому времени уже исполнилось 29 лет. Тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен не жаловался на безответственность игрока. Бендтнер получил место в стартовом составе и полное доверие. За полгода Никлас провел за «Русенборг» 24 матча в чемпионате Норвегии и забил в них 15 мячей.

Его активности в чужой штрафной можно разделить на три категории.

Первая – игра головой. Будем честны, даже на «багаже» прошлых лет форвард оказывается резвее своих соперников. Большинство забитых мячей ударом головой Никласа приходились после навесов, где нападающий просто оказывался быстрее защитников не за счет феноменальной скорости, а при помощи грамотно выбранной позиции. Прямо как учили в Англии.

Вторая категория – стандарты. Бендтнеру доверяют бить важные удары, например, пенальти. Как истинный форвард таранного типа, датчанин бьет прямолинейно и сильно – вратарям не удается угадать направление мяча. Важно в этом аспекте другое – его пушечная сила удара наглядно демонстрирует уверенность Никласа в себе. В свою очередь, команда доверяет ему.

Третья категория – удары по воротам. Бендтнер, пожалуй, следует указам Кержакова «Бил, бью и буду бить». Если Никлас получил мяч в штрафной, то непременно последует удар. Коронный выстрел правой, похожий на пинок «пыром», очень неудобен для вратарей – мяч летит быстро и кручено. Более того, датчанин направляет мяч таким образом, что трудно предугадать траекторию снаряда – то ли он полетит низом, то ли верхом. И если с ближними ударами некоторые киперы справляются, то с дальними все сложнее.

Агент игрока Иван-Марко Бенеш на днях открыл тайну, что его клиент планирует новое восхождение по карьере: «Никлас не планировал никогда завершать карьеру. Нам необходимо было покинуть Англию по разным соображениям. «Русенборг» – отличный для нас вариант, ведь с марта по декабрь он проведет более 30 матчей и наберет форму». К тому же, выполнена и локальная цель – нападающий спустя два года вернулся в сборную Дании. Его снова ценят.

Скандинавская пресса еще весной яростно запестрила «Лорд вернулся!».