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  • Почему на матч сборной России бесплатно раздают билеты

Почему на матч сборной России бесплатно раздают билеты

Поход на футбол в Казани стоит не так дорого. Чтобы попасть на игру сборных России и Ирана, придется заплатить от 900 до 1200 рублей. Это вполне адекватная цена для товарищеского матча национальной сборной. Сейчас поступает информация, что на игру продано уже 23 тысячи билетов. Всего ожидается до 25 тысяч болельщиков, хотя «Казань-Арена». Но билеты за ворота и угловые сектора бесплатно раздают бюджетным организациям. Обычно они стоят по 300 рублей.

«Некоторые билеты действительно раздавались бесплатно. Ничего странного в этом нет. Это наша обычная программа реализации. Хотим, чтобы люди приходили на стадион. Какой-то конкретной квоты таких билетов нет», – объясняет министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Казань и правда пользуется подобными методами уже не первый раз.

В матче 25-го тура предыдущего сезона РФПЛ против «Ахмата» билеты для всех казанских болельщиков вообще были бесплатными. Все связанные с этим затраты компенсировали лидеры «Рубина». Они объяснили это плохими результатами команды и праздником в честь дня рождения клуба. «Рубин» проиграл ту встречу с минимальным счетом, а до «Казань-Арены» добрались 15 тысяч зрителей.

Матч 29-го тура против ЦСКА оказался бесплатным для обладателей паспортов болельщика. Тогда в Казани тестировали работу стадиона перед матчами Кубка конфедераций. Бывает здесь и такое, что владельцы абонементов на игры «Рубина» могут бесплатно посетить матчи без участия их любимого клуба. Например, так они ходили на «Казань-Арену» во время матча за Суперкубок России.

Были, правда, и совсем удивительные акции. Руководство местных школ заставляло учителей идти на игру с «Ростовом». Об этом мы подробно рассказывали в нашем материале про «Рубин».

Вы считаете такие акции нормальными? Да, наверное, в них есть что-то положительное. Картинка из Казани после такого выглядит полнее обычной. Стадион заполняется и все вроде бы довольны. Но разве болельщики не должны и без таких акций идти на стадион, чтобы поддержать команду? Если не идут, значит, что-то не так. И никакими акциями их стабильно туда не привлечь. Здоровый футбол – это тот, где платят за зрелище. Пока же все выглядит искусственно и неправильно.

Матч сборной России на «ВЭБ-Арене» собрал больше 24 тысяч зрителей и без всяких акций. На том самом стадионе, куда болельщики ЦСКА ходят только при играх со «Спартаком», «Зенитом» и соперниках по Лиге чемпионов. Неужели на матч сборной России не мог собраться народ и в Казани?

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Россия. Премьер-лига Европа Россия Рубин
Комментарии (19)
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giluxa1963
1507563504
Это для Москвы 1000 рублей не деньги а в провинции на эти деньги многие неделю живут значит что футбол не для них . Татары молодцы а москвичам надо цены поднять в два раза не обеднеют а на эти деньги приобретать билеты для малоимущих
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OfaZavr
1507566885
такую акцию считаю нормальной особенно на товарищеский матч, куда не каждый за деньги хочет пойти, а так вроде все стороны довольны.
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mihail1980
1507572796
правильно делают.на не которые матчи рфпл тоже не помешало-бы
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insider_retro
1507573027
И это замечательно!!... Особо денег за билеты не поднимут, а зритель придёт и придёт семьями... Молодцы, шевелятся, а не сидят на попе ровно в ожидании аншлагов!!..))
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ufos73
1507573480
Скоро еще и доплатят )))))))
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TUMS
1507581768
Просто смотреть не пойдут, если билет будет дороже.
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Олег1887
1507586912
Смотреть на футбол сборной России тот ещё ад...А ещё за это платить...
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Сергей Александрович
1507660934
Это РФС должен платить от 900 до 1200 за посещение матчей Чемпионата России и сборной
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paparazzi-kazan
1507729933
У нас заранее попросили необходимое количество бесплатных билетов , но места не очень , я за штукарь купил нормальное место.
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vodomut
1507794687
по тому,что это не футбол!
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