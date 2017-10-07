У Карвахаля проблемы с сердцем. Все серьезно?

Что случилось?
В середине прошлого месяца Дани Карвахаль подписал новый контракт с «Реалом» до 2022 года, но, возможно, он не отработает его до конца. Дело в том, что у защитника Королевского клуба была диагностирована проблема с сердцем − перикардит. Карвахаль страдает от вируса, который влияет на перикард.
Перикард − наружная соединительнотканая оболочка сердца. Он представляет собой тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.
Что теперь делать?
Учитывая обнаруженную болезнь, Карвахалю в ближайшее время противопоказаны сильные физические нагрузки. Он не сможет выходить на поле минимум два месяца. Отсутствие ведущего защитника добавит проблем Зинедину Зидану, так как партнеры Карвахаля по обороне (Тео Эрнандес и Марсело) только восстанавливаются после травм.
Есть вероятность, что Карвахаль завершит карьеру?
Проблемы с сердцем − это то, с чем нужно быть очень осторожным, играя в футбол. История знает множество примеров, когда проблемы с сердцем приводили к гибели футболистов, самые известные − Марк-Вивьен Фоэ, Антонио Пуэрта, Шейк Тиоте. Врачи «Реала» вряд ли разрешат Карвахалю играть, если будет хоть малейшая вероятность осложнений.
Кто заменит Карвахаля?
На данный момент − воспитанник мадридского клуба Ашраф Хакими. 18-летний марокканец отыграл 90 минут в матче с «Эспаньолом» и не вызвал нареканий тренерского штаба. Как минимум до декабря у Хакими есть время проявить себя и закрепиться в обойме футболистов, которых активно использует Зидан.
Но, возможно, заменять никого не придется
Сразу несколько источников в твиттере сообщили, что восстановление Карвахаля займет меньше, чем два месяца − возможно, уже на следующей неделе он будет тренироваться. Пока неизвестно, фейковые это новости или нет, но они добавляют оптимизма.
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