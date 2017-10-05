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  • Видели новый «Лацио»? Этот клуб давно не был таким крутым

Видели новый «Лацио»? Этот клуб давно не был таким крутым

Утро 8 июля прошлого года фанаты «Лацио» испытали шок. Через три дня после своего назначения главный тренер Марсело Бьельса объявил об уходе. Это стало полной неожиданностью и для руководителей клуба. «Мы с удивлением узнали о решении Бьельсы покинуть «Лацио». Это явное нарушение контрактных обязательств, которые уже несколько дней как вступили в силу», − заявил президент клуба Клаудио Лотито.

Руководитель экстренно начал переговоры с Пранделли и Теримом, но оба отказались. До начала Серии А оставалось совсем немного, и, отойдя от паники, Клаудио просто назначил тренером «Лацио» Симоне Индзаги.

«Индзаги дал «Лацио» то, чего клубу не хватало долгие годы. Свой игровой интеллект он успешно перенес на тренерскую работу, а характер у Симоне такой, что он никому не даст себя обидеть в раздевалке. Игроки любят и уважают Индзаги», − монолог экс-президента «Лацио» Серджио Краньотти перед дерби с «Ромой». Тот матч − последний римский баттл для Тотти − «Лацио» выиграл 1:3 и получил место в Лиге Европы.

За последний год стычек между фанатами и ненавистным им Лотито стало значительно меньше, и в конечном итоге все это благодаря успеху Индзаги. Президент «Лацио» понял, что этот человек спасает его от больших проблем, и дал тренеру новый контракт с увеличенной зарплатой. Индзаги снова не подвел и создал такой «Лацио», которого в Италии не помнят очень давно.

Самый важный трансфер лета

Симоне, как любой молодой тренер, очень любит эксперименты, но в нужный момент готов остановиться. В этом сезоне Индзаги окончательно решился на переход к системе 3-5-1-1. «Переход на новую формацию потребовал немало времени и работы на тренировках. Но теперь я вижу, что команда созрела для игры в 3 защитника», − заявил Симоне Индзаги перед встречей с «Миланом». Уже на следующий день «россонери» были разгромлены, хотя Монтелла также играет по схеме с тремя игроками обороны. Играет вынужденно, потому что к 3-5-2 привык Леонардо Бонуччи. Тогда как Индзаги не подстраивается ни под одну звезду, а берет ту стратегию, в которую верит сам.

В тактике Индзаги очень важны центральные полузащитники, и потеря Лукаса Бильи была восприняла очень болезненно. Оставлять такое место пустым нельзя, поэтому на смену Бильи из «Ливерпуля» был взят Лукас Лейва – опорник куда более оборонительного склада. От бразильца не требуется сумасшедшая беговая работа: его козырь кроется в разрушении позиционных атак соперника. С этим Лейва справляется блестяще. Кроме того, Лукас обязан подстраховывать защитников на случай их незапланированных прогулок в атаку – в таком случае Лейва превращается в центрального защитника.

Приход надежного Лейвы освободил его более атакующих партнеров. Марко Пароло провел, наверное, лучший старт в своей карьере. Как только «Лацио» перехватывает мяч, Пароло смещается на правый фланг, чтобы вместе с Адамом Марушичем создать там численное преимущество. Схожая ситуация с левым краем, где Милинкович-Савич старается активно взаимодействовать с Джорданом Лукаку. «Я не хочу, чтобы меня помнили только из-за моего родства с Ромелу. Я перешел в «Лацио», чтобы показать себя в одной из лучших лиг мира», − заявил Джордан, едва переехав в Рим. В прошлом сезоне Лукаку показал всю свою мощь, при этом обнажил проблемы с тактикой. В этом ситуация кардинально изменилась – а еще мы узнали, что Джордан прекрасно оснащен технически.

***

Также у «Лацио» есть второй бомбардир Серии А. Чиро Иммобиле снова много забивает и, по некоторым прогнозам, всерьез посоревнуется с Дибалой за лучшего форварда. Но даже в условиях этой гонки Чиро не освобождается от дополнительных тактических нагрузок. Иммобиле наряду с Луисом Альберто при потере мяча играет важнейшую роль. В прессинге, как правило, участвуют они + Милинкович-Савич или Пароло (в зависимости от края). Их задача – загнать соперника на фланг, после чего на игрока соперника летит почти вся полузащита «Лацио». Иммобиле и Луис Альберто бегут закрывать вратаря и защитников соперников, а остальная «стая» вынуждает шокированного соперника либо выбить мяч далеко, либо вообще его потерять.

Мирослав Клозе вовремя завершил карьеру, и это не просто громкие слова. В системе Симоне Индзаги просто нет место «столбовому» форварду, терпеливо ждущему мяч в центре чужой штрафной. Абсолютно все, начиная от Габбарона и заканчивая Иммобиле, принимают участие в обороне и созидании, что и делает футбол «Лацио» максимально современным. Здесь никто не может позволить себе продолжительного выключения из игры, кроме вратаря и самого Симоне Индзаги.

«Я впечатлен успехами своего брата. Было бы здорово собраться вместе и провести товарищеский матч между нашими командами», − заявил недавно главный тренер «Венеции» Филиппо Индзаги. Когда-то Пиппо закрывал Симоне своим статусом и не дал младшему брату заполучить статус суперфорварда. Но теперь главный уже Симоне. Впереди у него – совершенствование системы 3-5-1-1, новые титулы с «Лацио», а в будущем – и со сборной Италии. Вот увидите.

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Италия. Серия А Италия Лацио Лейва Лукас Иммобиле Чиро Лукаку Джордан Индзаги Симоне
Комментарии (12)
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antonson10
1507185210
О титулах рановато заговорили, там есть Милан, Ювентус и Наполи - команды с огромным потенциалом. Главное, сохранить Иммобиле, потому что он очень хорош, а Лацио при всех его успехах на старте все равно пока что не считается клубом, способным биться за чемпионство.
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Des79
1507188264
Спасибо автору отлично написано, Лациале пора распахнуть крылья клуб с хорошим потенциалом, тем более Россонери и Интер буксуют!!!!
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D'achkov
1507193058
один хороший игрок,другой хороший тренер
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Danish Dynamite
1507193173
Симпатичные, но пока сырые. Наполи недавно чётко показал всю разницу в классе.
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insider_retro
1507194886
Хорошая статья, в меру детализированная информация!! Интересно!.. Теперь просто вынужден понаблюдать за Лацио!!...))
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Pourport
1507196929
Давно пора)
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mihail200606
1507220435
бодренько играют. и воротчик неплохой у них..
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Par Mezan
1507223653
Можно только позавидовать - люди экспериментируют и у них получаются конфеты... а у нас на выходе - вечное дерьмо, и уже даже не мажется, как масло...
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Schicko
1507825287
Лациале кусками были, кусками и остались...
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