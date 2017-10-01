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Молодые звезды «Реала». Кто они такие?

Лукас Васкес

«Что я помню о своем детстве? Оно растворилось в футболе: для меня не существовало ничего, кроме мяча и «Реала», – вспоминал Лукас Васкес. Вся семья игрока горячо болеет за мадридский клуб, а сам Васкес даже говорит о целой династии. Но попадание в любимую команду случилось не сразу: первая попытка оказалась неудачной, и в 13 лет Лукас вынужденно ушел в ФК «Урал» (Из Ла-Коруньи, а не из Екатеринбурга).

Местный галисийский клуб не добивается успехов на профессиональном уровне, но тренеры детской академии свое дело знают. Они быстро распознали в Васкесе потенциал и сделали из него ключевого игрока команды. Через три года на матч «Урала» приехали скауты «Реала», которые остались восхищены действиями Лукаса и забрали его обратно.

Закрепиться в основе «Реала» он не смог. Васкес, разумеется, не выдержал конкуренции с Роналду и Бэйлом и отправился в аренду в «Эспаньол», который хотел выкупить права на Лукаса. Сделка была крайне близка к завершению, и она состоялась бы, но в «Реал» пришел новый тренер. Рафаэль Бенитес запретил отдавать Васкеса в «Эспаньол» и своим решением спас игрока для «сливочных».

«Я до сих пор благодарен Бенитесу за то решение. По ходу того сезона я преимущественно выходил на замену, но сам факт присутствия на поле в футболке «Реала» очаровывал», – признавался Васкес. Рафа часто использовал Лукаса на позиции правого защитника, где игрок раскрылся по-настоящему. В матче с «Сельтой» Васкес сделал 46 точных передач из 48, причем одна из них стала голевой. Сотрудничество с Бенитесом продлилось недолго. После разгрома от «Барселоны» давление на тренера увеличилось, и тот перебрался в «Ньюкасл». Летом Бенитес соскучится по своему любимчику и позовет Васкеса к себе в АПЛ. Но в этот раз сделка сорвется из-за преемника Бенитеса – Зинедина Зидана.

С приходом Зидана у Васкеса появилась невиданная ранее уверенность. В финале ЛЧ с «Атлетико», сразу по окончании дополнительного времени, Лукас стремительно подбежал к тренеру и попросил доверить ему пробить первый пенальти. Зидан показал бумажку с фамилиями пенальтистов – фамилия Васкеса стояла как раз на первом месте. Лукас уверенно забил пенальти, а «Реал» добыл очередную Лигу Чемпионов.

«Мы прекрасно с ним ладим, во многом благодаря тому, что требования Зидана максимально четкие. Он призывает меня использовать мою трудоспособность и оттягиваться в глубину поля на помощь опорникам. Взамен Зинедин дарит мне полную свободу действий в атаке. Игра в сегодняшнем «Реале» – это истинное удовольствие».

Марко Асенсио

2004 год был для «Мальорки» годом нового расцвета и надежд: благодаря победе в Кубке Испании островитяне вернулись в Кубок УЕФА. Пока основная команда готовилась к матчам, тренеры молодежки устраивали спарринги между 15-летними мальчишками. В одном из них в глаза бросался совсем маленький парень восьми лет. Поначалу старшие не воспринимали его всерьез, но уже спустя пару минут Марко начал обводить всю команду. 9-летний подросток в совершенстве овладел финтом Зидана, благодаря которому унижал одного соперника за другим.

Асенсио с нетерпением ждал приезда любимого «Реала» в Мальорку, и после матча даже сумел сфотографироваться с Флорентино Пересом. «Мой мальчик хочет играть за «Реал», – сказала вдогонку мама. Перес промолчал и высокомерно ушел в сторону. Еще более серьезной проблемой для Марко стала травма колена. «У меня вдруг стало разбухать колено, а с течением времени я даже не мог ходить. Я обратился к нескольким врачам, но они сказали, что с возрастом эта болячка пройдет, и я смогу стать профессиональным футболистом».

Решающий прорыв в карьере Асенсио случился с приходом Валерия Карпина. Русский тренер сделал юного форварда лидером, и тот не подвел. «Асенсио – один из трех лучших игроков, которых я когда-либо тренировал. Будь моя воля, я бы не продал его и за 100 миллионов евро», – заявил Карпин. Несмотря на очевидные успехи Асенсио, результаты «Мальорки» отличались нестабильностью, и Валерий Георгиевич вынужден был подать в отставку. Правда, со временем выяснилось, что дело совсем не в нем. Без Карпина «Мальорка» лишилась даже места в середине таблицы – сейчас родная команда Асенсио выступает в любителях.

Дебют же Марко должен был состояться в матче Суперкубка Испании с «Севильей». Но еще до начала игры его едва не отправили обратно в «Мальорку». «Вся команда ждала меня, но я не шел в автобус, потому что уснул. Случайно мимо меня прошел охранник, который с большим трудом разбудил меня. Потом в автобусе Серхио Рамос называл меня настоящей катастрофой», – вспоминает Марко. Тот эпизод, по его словам, заставил его сохранять концентрацию на каждом тренировочном упражнении. Результат уже есть – именно Асенсио рассматривают как наиболее вероятного преемника Роналду в «Реале».

Борха Майорал

Детство Майорала было во многом похоже на детство Васкеса: ничего лишнего, только «Реал» и Рауль. «Я по-настоящему восторгался Раулем: тем, как он принимает мяч, укрывает его корпусом от защитников, выходит на ударную позицию и реализует свои моменты. Я хотел быть похожим на него». Со временем задатки «нового Рауля» в нем разглядели тренеры «Реал Кастильи». В молодежке в сезоне-2015/16 Майорал настрелял 15 мячей, после чего был немедленно переведен в основу.

Но фанатам и экспертам в нападении нужна была звездная фигура. Майорала никто не знал, поэтому первые же неудачные выходы за «Реал» стали нещадно критиковаться. «Когда Майораль заменяет Бензема, это выглядит нелепо», – наиболее жесток в своих оценках был Бернд Шустер.

Зимой этого года Зинедин Зидан вынужден был отправить нападающего подальше от местных экспертов. «Спартак» предложил Майоралу хорошую зарплату, но Зидан отговорил его от переезда в Россию и посоветовал «Вольфсбург». В Германии ему доверяли в основном выходить на замену, даже когда в атаке не получалось вообще ничего. Как итог – «волки» едва не вылетели во Вторую Бундеслигу.

После травмы Бензема Майорал остался единственным центрфорвардом. Поначалу Зидан предпочитал ставить в нападение связку Роналду-Бэйл, но после нескольких неудач на старте поменял свое решение. «Майорал играет просто феноменально», – подчеркнул Зидан после матча с «Алавесом». По манере игры Борха действительно схож с Бензема. Со временем именно Майораль должен сменить Карима в качестве основного центрфорварда.

Дани Себальос

Себальос очень хотел стать футболистом, но в 13 лет у него случилось горе. Врачи обнаружили у него хронический бронхит, после чего «Севилья» разорвала все отношения с мальчиком. Это был мощнейший удар по Дани, который на какое-то время впал в депрессию. Но родители переубедили его и отдали в местную «Утреру». Здоровье Себальоса постепенно приходило в норму, и через пару лет Дани получил предложение от «Бетиса» – злейшего врага кинувшей его «Севильи».

Жизненные трудности в детстве сформировали в нем неоднозначный характер. Как опорник Себальос по-настоящему превосходен: его умение элегантно отобрать мяч и точнейшей диагональю начать атаку своей команды потрясает воображение. Но поступки, совершаемые Дани, не всегда адекватны.

В последнем туре сезона 2015/16 его «Бетис» на своем поле обыграл «Хетафе» и опустил мадридцев в Сегунду. «Надеюсь, вы там сгниете и исчезните», – сказал Себальос вслед защитнику Хуану Кале. Тот пришел в такую ярость, что целых десять минут игроки и работники стадиона пытались не допустить Калу к опорнику. Дани Себальос еще немного попровоцировал защитника, после чего скрылся в раздевалке «Бетиса».

«Надеюсь, на вас сбросят бомбу и всех вас разнесет к черту, каталонские и баскские псы», – заявил Себальос перед финалом Кубка Испании, в котором фанаты «Барселоны» и «Атлетика» освистали национальный гимн. В Испании Дани уже не раз проявлял свою нетерпимость к местным националистам, поэтому его переход в «Барсу» не случится никогда.

Испания. Примера Испания Реал Васкес Лукас Себальос Даниэль Асенсио Марко Майорал Борха
Комментарии (5)
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diktatop
1506845971
особенно лукас молодой
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OfaZavr
1506850482
ФК Урал из Ла-Коруньи это сильно!))
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loloololooool
1506851290
лол
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giluxa1963
1506851824
Урал рулит
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Ystavshiy
1507009380
Отличная смена растет, Реалу можно с уверенностью смотреть в будущее с такими ребятами!
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