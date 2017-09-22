Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду, Месси или Неймар – кто станет лучшим игроком года?


    5
    Голосов: 1
    22.09.2017 18:00
    ФИФА объявила тройку претендентов на приз лучшему игроку мира 2017 года. Вы за кого?
    СПОЙЛЕРЫ
    Дисклеймер: приз ФИФА лучшему игроку года – это не то же самое, что «Золотой мяч».

    Криштиану Роналду

    Клуб: «Реал»

    Трофеи в этом году: Примера, Лига чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы

    Голов за клуб (на данный момент): 29

    Роналду – главный претендент на звание лучшего игрока 2017 года. В составе «Реала» португалец выиграл Примеру и Лигу чемпионов; в финале Криштиану отгрузил двушку в ворота Буффона, а в плей-офф единолично уничтожил «Баварию» и «Атлетико». Слабая (на фоне Месси) индивидуальная статистика ни о чем не говорит: Криш забивал в те моменты, когда это было очень нужно «Реалу».

    Лионель Месси

    Клуб: «Барселона»

    Трофеи в этом году: Кубок Испании

    Голов за клуб (на данный момент): 43

    Гений Лео выиграл с «Барсой» только Кубок Испании, но он все равно безумно хорош – мы недавно об этом писали. Тройка лучших игроков мира по-прежнему невозможна без Месси, но в этом году Роналду наверняка его опередит. Впрочем, отдать приз Месси тоже было бы логично: его влияние на игру команды и индивидуальный класс зашкаливают, да так, что барахлят все счетчики. Он точно инопланетянин.

    Неймар

    Клубы: «Барселона»/«ПСЖ»

    Трофеи в этом году: Кубок Испании

    Голов за клубы (на данный момент): 19

    Неймар перебежал из Барселоны в Париж именно затем, чтобы наконец собрать все главные индивидуальные награды. Скорее всего, у него это получится, но не в этом году: с «Барсой» он выиграл одну второсортную чашку, а его индивидуальная статистика не настолько крута, чтобы перещеголять Роналду и Месси. 19 голов к октябрю – это скромно даже на фоне 29 мячей Роналду, а цифры Месси рядом с показателями Неймара – это все еще разные категории.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 25 сентября 2017, 04:45

      Второй абзац, на все вопросы ответил. Естественно Роналду, заслужил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 23 сентября 2017, 23:41

      Я естественно за Месси. Но Роналду возьмет, ибо заслужил. Только вот в этом сезоне не задалось, с самого начала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Стэнли 23 сентября 2017, 18:13

      Роналду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 сентября 2017, 08:29

      без вопросов роналду лучший

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 сентября 2017, 06:51

      Роналду возьмет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 сентября 2017, 06:18

      ни за кого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Pangolin 23 сентября 2017, 03:40

      Рональдо... тут без вариантов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 сентября 2017, 02:08

      Похоже дадут Рональдо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 01:27

      Все понимают, кто победит РЕАЛЬНО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 сентября 2017, 22:27

      очередная победа португальца

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > giluxa1963 22 сентября 2017, 22:44

      Да. А разве есть варианты в 2017?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11