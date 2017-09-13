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  • ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность

ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность

Вы помните, когда ЦСКА побеждал на групповом этапе Лиги чемпионов в гостевом матче? Подобное случалось три года назад. В ноябре 2014 года на «Этихаде» армейцы обыграли тогда еще странный «Манчестер Сити». Тогда у ЦСКА еще был нападающий. Сейду Думбия в том матче забил два мяча, а сейчас тащит в Лиге чемпионов португальский «Спортинг». ЦСКА с того момента стал слабее. «Бенфика» – не «Манчестер Сити». Этим летом команда продала игроков на 130 миллионов. И даже так она во много раз круче такого ЦСКА. Давайте радоваться результату, а не превозносить армейский клуб.

ЦСКА приехал в Португалию, чтобы взять дежурную ничью. Перед матчем такой расклад читался между строк во всех интервью. Иначе же нельзя объяснить выход в старте Аарона Оланаре. Нигериец явно появился на поле не для лишней опции в атаке. Единственное, что у Оланаре осталось после восстановления от тяжелой травмы – умение бороться. Он мял оборону соперника, а в итоге покинул поле на носилках. Португальцы сами вынесли игрока, который даже приносил им пользу странной игрой рукой на своей половине и необдуманными потерями.

Большое спасибо надо сказать испанскому судье Мальенко. В первом тайме он помогал ЦСКА обороняться при давлении «Бенфики», подставляя тело под поперечные передачи хозяев. Спорный эпизод с Сеферовичем и Васиным закончился в пользу ЦСКА. Пенальти по воротам Акинфеева «Бенфика» не била. Зато Алмейда, убиравший руку от мяча, нарвался на санкции. Пограничное решение Мальенко сыграло за ЦСКА в самый нужный момент. Игра ЦСКА до собственного забитого мяча никак не напоминала атакующую. У «Бенфики» не было проблем в защите. Поэтому во взгляде голкипера Варелы читалось явное непонимание, как его команда умудрилась проиграть. Мальенко помог ЦСКА и в концовке. Он просмотрел игру рукой Вернблума, прервавшего полет мяча после штрафного.

Разницу сделал Жамалетдинов. Гол «Амкару» так вдохновил Тимура, что он оказался в нужный момент перед чужими воротами и пнул мяч через вратаря. В победном голе ЦСКА снова проявил атакующие действия Васин. Они – главные приобретения армейского клуба в новом сезоне. Васин наконец-то возмужал и созрел для игры в основе даже с ошибками. Тимур Жамалетдинов показал, что молодежь ЦСКА умеет забивать не только в играх с ровесниками. Возможно, это последний сезон ЦСКА в Лиге чемпионов на ближайшие годы. И в такой момент хромающий механизм начинает работать со смазанными шестеренками.

Попади Гримальдо на 30 сантиметров левее, мы бы сейчас обсуждали очередное поражение ЦСКА в Европе. В этой игре армейцы вытащили результат на везении. Запредельная самоотдача, максимальная надежность у ворот – ЦСКА выдал все возможное. Но без удачи исторической победы не увидеть. Успех в матче с «Бенфикой» стал первым матчем, когда ЦСКА начинал групповой этап Лиги чемпионов с трех очков. «В футболе ты можешь выиграть, а можешь и проиграть. Так бывает», – рассуждал после игры Виктор Гончаренко. Не самая уверенная радость тренера.

Ожидать феерии от ЦСКА не стоит. Хвалить российскую команду вообще не нужно. Когда клуб не тратит деньги на усиление, а потом говорит о плохом судействе в своих матчах, сложно называть его сильным. За все ошибки арбитров в Премьер-лиге ЦСКА вернулся ответ в Лиге чемпионов. Но Акинфеев снова пропустил, Вернблум едва не удалился, а Георгий Щенников опять забыл про подключения к атакам. ЦСКА обыграл «Бенфику» нелепо, а в чем-то и скучновато.

В этом матче «Бенфика» создавала моменты и 73% времени владела мячом. Португальцы нанесли 23 удара, показали 89% точных передач и выиграли больше ключевых дуэлей. До этого «Бенфика» в последний раз проигрывала именно в Лиге чемпионов, отлетев от дортмундской «Боруссии». Теперь португальцам приходится принять еще одно поражение.

А нам жить с этой победой, которая по-настоящему ничего не значит.

Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?

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Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Бенфика
Комментарии (96)
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shahor
1505279031
Заметочка такова,будто армейцы влетели с крупным счётом."Попади Гримальди на 30 см.левее...","пнул мяч"-о голе Жемалитдинова и т.д в том же духе.Омерзительно,если честно.Понятное дело,что ЦСКА не зелёный рубль,чтобы всем нравится,но элементарной этики автору придерживаться просто необходимо.Давненько не приходилось читать такой откровенной ненависти,обращённой к российскому клубу.На российском же ресурсе.
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спанчес
1505279725
нелепая случайность это появление на свет автора статьи а ЦСКА красавчики сегодня
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kanav67
1505282419
Автор статьи далек от футбола совсем. Футбол - это игра, а в игре часто везет или не везет. Пенальти в ворота Бенфики был чистейший. Игрок убирал руку уже после того как мяч в нее попал. Несмотря на давление Бенфики голевых моментов у ворот ЦСКА было мало. А игра в защите при таком внешнем давлении - это тоже часть футбола. Не всегда выигрывают команды атакующие, нередко выигрывают грамотно защищающиеся. Видимо у автора уже был заготовлен пасквиль на игру ЦСКА и вдруг победа. А грязь в запасе осталась. Вот он ее и вылил. А я бы порадовался за то, что в ЛЧ за нашу российскую команду играли 5 (пять) своих воспитанников.
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Эд1970
1505284802
Автор так и брызжет желчью наверное деньги грузил на Бенфику)).
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ALEX ML
1505291411
Какой то дурак писака. Недоумок хрень несёт
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CSKA_Michael
1505292298
Да уж, поражают статьи здесь
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SunRomeS
1505292329
Дааааа, афтар жжет, в помойку статью!
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Moveton
1505293173
а мы и не превозносим ЦСКА, все знают слабые стороны армейцев, ничего нового ты не написал. все рады победе, за исключением автора статьи. и нелепая эта статья, а не победа цска.
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Boozman
1505296201
Кони, вы серьёзно негодуете по поводу стати? Вся статья по делу, критика обоснованная. Игру по большей части сделал судья, который тупо топил против португезов. Пеналь левый. Некоторые штрафные в пользу Бенфики не ставил. В атаке практически полный ноль, даже контратак почти не было, своих атак так тем более. Большую часть матча отсиживались у штрафной (к слову про всеми любимый автобус, в котором упрекали сельпо Бердыева и его Рубин, тот же Зенит и любая другая российская команда в игре с достойным соперником тоже 75% времени отсиживается на своей половине поля и в штрафной, факт). Да, выиграли, для нас это хороший результат, тем более в матче с португальской командой, ибо борьба за коэффициенты УЕФА и места в ЛЧ. Но такой игрой и судьями с фартом далеко не вывезти и нужно что-то делать. Единственный годный момент, как по мне, это момент со вторым голом, когда получилась неплохая комбинация и Васин ударил.
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SEVER_CSKA
1505301297
Сколько можно уже про судейство. Сколько раз наши команды страдали из за нелепых ошибок судей? Сколько наших спортсменов незаслуженно сидят на дискваллификациях? ЦСКА провел очень грамотный матч, играя строго вторым номером. А бенфика поплатилась за свою бемпечную игру. Судья ошибся, но они часто ошибаются. Вспомним хотя бы гол в ворота ЦСКА забитый Сиссе в компенсированное время из явного оффсайда. Не ошибись там рефери, у нас был бы суперкубок УЕФА. Таких моментов целое море. А автора статьи явно бомбит от победы армейцев. Небось собирался похейтить ЦСКА за поражение, но обо$рался.
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