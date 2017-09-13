ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность

Вы помните, когда ЦСКА побеждал на групповом этапе Лиги чемпионов в гостевом матче? Подобное случалось три года назад. В ноябре 2014 года на «Этихаде» армейцы обыграли тогда еще странный «Манчестер Сити». Тогда у ЦСКА еще был нападающий. Сейду Думбия в том матче забил два мяча, а сейчас тащит в Лиге чемпионов португальский «Спортинг». ЦСКА с того момента стал слабее. «Бенфика» – не «Манчестер Сити». Этим летом команда продала игроков на 130 миллионов. И даже так она во много раз круче такого ЦСКА. Давайте радоваться результату, а не превозносить армейский клуб.

ЦСКА приехал в Португалию, чтобы взять дежурную ничью. Перед матчем такой расклад читался между строк во всех интервью. Иначе же нельзя объяснить выход в старте Аарона Оланаре. Нигериец явно появился на поле не для лишней опции в атаке. Единственное, что у Оланаре осталось после восстановления от тяжелой травмы – умение бороться. Он мял оборону соперника, а в итоге покинул поле на носилках. Португальцы сами вынесли игрока, который даже приносил им пользу странной игрой рукой на своей половине и необдуманными потерями.

Большое спасибо надо сказать испанскому судье Мальенко. В первом тайме он помогал ЦСКА обороняться при давлении «Бенфики», подставляя тело под поперечные передачи хозяев. Спорный эпизод с Сеферовичем и Васиным закончился в пользу ЦСКА. Пенальти по воротам Акинфеева «Бенфика» не била. Зато Алмейда, убиравший руку от мяча, нарвался на санкции. Пограничное решение Мальенко сыграло за ЦСКА в самый нужный момент. Игра ЦСКА до собственного забитого мяча никак не напоминала атакующую. У «Бенфики» не было проблем в защите. Поэтому во взгляде голкипера Варелы читалось явное непонимание, как его команда умудрилась проиграть. Мальенко помог ЦСКА и в концовке. Он просмотрел игру рукой Вернблума, прервавшего полет мяча после штрафного.

Разницу сделал Жамалетдинов. Гол «Амкару» так вдохновил Тимура, что он оказался в нужный момент перед чужими воротами и пнул мяч через вратаря. В победном голе ЦСКА снова проявил атакующие действия Васин. Они – главные приобретения армейского клуба в новом сезоне. Васин наконец-то возмужал и созрел для игры в основе даже с ошибками. Тимур Жамалетдинов показал, что молодежь ЦСКА умеет забивать не только в играх с ровесниками. Возможно, это последний сезон ЦСКА в Лиге чемпионов на ближайшие годы. И в такой момент хромающий механизм начинает работать со смазанными шестеренками.

Попади Гримальдо на 30 сантиметров левее, мы бы сейчас обсуждали очередное поражение ЦСКА в Европе. В этой игре армейцы вытащили результат на везении. Запредельная самоотдача, максимальная надежность у ворот – ЦСКА выдал все возможное. Но без удачи исторической победы не увидеть. Успех в матче с «Бенфикой» стал первым матчем, когда ЦСКА начинал групповой этап Лиги чемпионов с трех очков. «В футболе ты можешь выиграть, а можешь и проиграть. Так бывает», – рассуждал после игры Виктор Гончаренко. Не самая уверенная радость тренера.

Ожидать феерии от ЦСКА не стоит. Хвалить российскую команду вообще не нужно. Когда клуб не тратит деньги на усиление, а потом говорит о плохом судействе в своих матчах, сложно называть его сильным. За все ошибки арбитров в Премьер-лиге ЦСКА вернулся ответ в Лиге чемпионов. Но Акинфеев снова пропустил, Вернблум едва не удалился, а Георгий Щенников опять забыл про подключения к атакам. ЦСКА обыграл «Бенфику» нелепо, а в чем-то и скучновато.

В этом матче «Бенфика» создавала моменты и 73% времени владела мячом. Португальцы нанесли 23 удара, показали 89% точных передач и выиграли больше ключевых дуэлей. До этого «Бенфика» в последний раз проигрывала именно в Лиге чемпионов, отлетев от дортмундской «Боруссии». Теперь португальцам приходится принять еще одно поражение.

А нам жить с этой победой, которая по-настоящему ничего не значит.

Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?

[poll id=1396]