Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?


    4.3
    Голосов: 12
    12.09.2017 23:55
    Гинер никого не покупает, но это и не нужно. Армейцы выигрывают с помощью своих воспитанников.

    Тимур Жамалетдинов – воспитанник школы ЦСКА, нападающий. Свой первый гол за основу армейцев молодой игрок забил три дня назад – в ворота «Амкара».

    Жамалетдинов – прямой конкурент Чалова, другого молодого таланта ЦСКА. Несмотря на соперничество, игроки с пониманием относятся к тому, что кто-то из них чаще выходит на поле, а кто-то – реже:

    «С Федором Чаловым мы дружим, но конкуренция – часть футбола. И он в курсе этого, и я. Мы не в коем случае не враги другу другу. Он тоже поздравил меня с голом в ворота «Амкара».

    Дальше – больше. Во втором тайме сегодняшней игры в Лиссабоне Аарон Оланаре получил травму, и Виктор Гончаренко выпустил на поле Жамалетдинова. Результат – Тимур забил второй за неделю победный мяч, только на этот раз несравнимо более важный.

    Особенно радует, что победный гол соорудили три российских футболиста: Головин, Васин и Жамалетдинов.

    В сезоне 2016/17 Жамалетдинов стал лучшим бомбардиром ЦСКА в Юношеской Лиге чемпионов. Армейцы добрались в турнире до четвертьфинала, а Тимур наколотил шесть голов.

    Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин отмечал характер Тимура:

    «Тимур сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил».

    Кумиры Жамалетдинова – Суарес, Левандовски и Кавани. Теперь он играет с ними в одном турнире и тоже забивает голы.

    Ждем в сборной полный набор из игроков с похожими фамилиями.

    Гол в Лиге чемпионов – отличный повод доверять Тимуру больше игрового времени.

    На фоне успеха ЦСКА не так страшно, что Акинфеев обновил свой антирекорд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 10:44

      Почему в таблице у Цска ноль очков?Проснитесь!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      pravda > Gullit 76 21 сентября 2017, 13:01

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 сентября 2017, 00:13

      Успеха пацану! Молодым дарованиям дорогу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 сентября 2017, 21:16

      Раз он член ЦСКА,то вношу предложение -
      повысить его в звании!
      Присвоить старшего лейтенанта,усилить паёк,увеличить денежное довольствие!
      Приказ обьявить во всех частях Минобороны)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 сентября 2017, 11:39

      У меня остался один вопрос, что ещё должен сделать #Жамалетдинов чтобы Гончаренко выпускал его в старте?

      Присоединяюсь к вопросу! Был очень удивлен в основе увидеть Оланаре с первых минут.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 сентября 2017, 11:35

      Красава!!!! Реально надо больше времени на поле ему выделять!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 сентября 2017, 10:05

      Надеюсь и дальше будет только прибавлять. Молодец!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 сентября 2017, 08:50

      Если постоянно будет над собой работать, тогда удастся вырасти в топ-игрока. Тем более, примеров полно, когда на второй сезон игра уже не та.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 13 сентября 2017, 08:41

      Молодец "татарченок".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      rasim05 13 сентября 2017, 08:06

      Видно работяга, главное, что бы не зазвездился.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 13 сентября 2017, 07:31

      че его раздувать стали до небес сразу? что с амкаром что с бенфикой это обычные голы без какого либо шедевра, такие мячи обязан забивать любой нападающий, потому что он собственно и нападающий, это его прерогатива....если бы он накручивал сразу трех защитников и забивал после этого как месси, тогда да, можно сказать талант у нас появился.....а так ...про Сычева также писали....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Drezden85 13 сентября 2017, 08:01

      А потому что у нас мало тех, кто может выполнять обычную работу нападающего

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11