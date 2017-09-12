Драка, поддержка президента, нападение на судью. Скандальный лидер «Бенфики», который сыграет против ЦСКА

Летом 2003-го юный защитник из Бразилии Луизао приехал в офис «Бенфики», чтобы подписать контракт с клубом. Все были довольны: «орлы» выиграли борьбу за сверхталантливого защитника, который месяцем ранее завоевал для «Крузейро» историческое чемпионство в бразильской Серии А. Со стороны Луизао сыпались дежурные слова о переходе в великий клуб, серьезной самоотдаче и желании остаться в «Бенфике» подольше.

Как оказалось, тогда бразилец врал. «В первые несколько лет я отдавался в матчах «Бенфики», но скорее не из любви к болельщикам, а из желания поскорее попасть в европейский топ-чемпионат. «Бенфика» была для меня не более чем трамлином», − честно признался Луизао спустя много лет.

Первые два сезона получились крайне нестабильными: бразилец никак не мог найти взаимопонимание с Рикарду Рошей, а власть в чемпионате захватил «Порту» Моуриньо. Боссы «Бенфики» были в целом разочарованы игрой защитника и уже рассматривали варианты для его продажи. Летом 2005 года удачно поступило предложение от «Интера»: 5 млн евро и права на Георгиоса Карагуниса. «Я действительно был в шаге от своей детской мечты. Я часто представлял себя играющим в Серии А, но в последний момент в дело вмешался Луис Виейра. Президент заблокировал трансфер и сказал мне, что видит во мне большой потенциал», − рассказывает Луизао. Авторитет президента «Бенфики» сработал, и предложение «Интера» было отклонено.

Виейра в своих прогнозах не ошибся. Уже в следующем сезоне Луизао впервые зажег. В 1/8 финала Лиги Чемпионов «Бенфика» с общим счетом 3:0 разгромила «Ливерпуль», а сам Луизао провел образцовый матч. Португальские СМИ единогласно поставили ему высочайшие оценки, и вскоре бразилец стал капитаном «Бенфики». Луизао быстро почувствовал власть в команде, что иногда приводило к очень серьезным скандалам.

Матч португальской Суперлиги с «Виторией Сетубал» развивался по обыкновенному сценарию. «Бенфика» давила на соперника, как вдруг Костас Кацуранис своим пижонским пасом обрезал всю команду. Контратаку «Сетубала» через умышленное нарушение и желтую карточку вынужденно сорвал капитан. Буквально в следующее мгновение Луизао помчался к Кацуранису и схватил того за горло. Рядом стоявшие футболисты еле оттеснили бразильца, который не успокоился и по пути в раздевалку. «Сразу после того эпизода меня и Луизао заменили и отстранили на продолжительное время от тренировок. В раздевалке он не успокаивался и грозился убить меня, но впредь конфликтов у нас не было. Мы не раз выбирались с ним погулять на досуге и ту драку вспоминаем с улыбкой», − говорил Кацуранис.

Еще дальше Луизао зашел несколькими годами позднее. Обыкновенный летний товарищеский матч с «Фортуной» внезапно прервался, когда после одного из стыков бразилец подбежал к арбитру Кристиану Фишеру и вырубил его ударом с правой. Судья минуту пролежал в нокдауне, после чего поднялся и увел команды с поля. «Я потрясен! Я много лет работаю в футболе, но подобное вижу впервые. Луизао поступил как уличная шпана, и теперь мы будем добиваться максимально строго наказания для этого защитника», − заявил после матча президент «Фортуны» Петер Флимут.

История с нападением на арбитра получила угрожающее продолжение. Луизао был вызван в полицию Дюссельдорфа, после чего на него завели уголовное дело. «Я ни в чем не виноват и не собираюсь приносить судье извинения. Это был даже не удар, а тычок, после которого он никак не мог потерять сознание», − оправдывался Луизао. На сторону бразильца тут же встал официальный сайт «Бенфики», который открыто назвал случившееся «грустным театром одного актера». Бразилец избежал тюрьмы, а УЕФА ограничил наказание двухмесячной дисквалификацией.

Но даже после таких историй Луизао продолжал интересовать топ-клубы. Почти каждое трансферное окно на него претендовали «Ювентус» и «Атлетико», а «Фиорентина» добивалась его перехода аж четыре года. Свои попытки делал и питерский «Зенит»: летом 2013 года клуб готовился платить Луизао зарплату в 1,5 млн евро в год.

Скорее всего, Луизао уже никуда не уедет. Защитник объявил, что в 2019 году собирается завершить карьеру в «Бенфике»: «14 лет назад я и подумать не мог, что «Бенфика» станет моим последним клубом. Теперь в моем активе более 500 матчей за эту команду, которую я полюбил так же горячо, как наши фанаты».

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