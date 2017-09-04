«Русских невозможно забыть и простить». Как живет группировка польских фанатов, которая всех ненавидит

Одно из самых популярных сообществ о Молдове в фейсбуке неожиданно разрывается от тревожных сообщений:

Malvina:

− Вышла вчера на балкон и увидела, как по улице идут 50 здоровых бугаев в белых футболках. Кто-нибудь еще видел их?

Aлекс:

− Да, я тоже их видел в центре города. Они шли и громко орали на непонятном языке.

Alina Alea:

− А я столкнулась с ними на Ботанике, на районе, где живу. Эти бритоголовые в белом окружили несколько пацанов и тоже громко вопили. Мне стало аж жутко!

Другие участники группы паникуют еще больше и объясняют появление таинственных бритоголовых отморозков планирующимся государственным переворотом. Испуганным людям объясняют, что никаких военных смут, провокаций и переворотов не будет. Просто футбольные болельщики из Польши приехали на матч с чемпионом Молдовы.

Фанаты «Легии» стекаются в Кишинев за сутки до игры. Они маршируют по улицам города, но убеждают, что ничего опасного не готовят.

− Мы не будем крушить ничего в Кишиневе. У нас тут нет врагов, − рассказывает один из участников. − Наша фан-группировка «Неизвестные преступники» дерется только против ультрас. А в Молдове болельщики ультрас есть только у «Зимбру». Мы же играем с «Шерифом». Он их главный враг. Хулс из «Зимбру» связались с нами сразу после жребия и попросились поболеть вместе с нами за «Легию».

Чудаковатая толпа громко поет какие-то строевые песни и вызывают у прохожих неоднозначную реакцию. Подростки подходят к польским фанатам за селфи, пенсионеры возмущаются шумом толпы, попрошайки не стесняются просить деньги, а все остальные просто останавливаются, смотрят, слушают песни и заряжаются позитивными эмоциями.

Хотя быть агрессивными эти люди тоже умеют.

***Покружив по центральным улицам столицы Молдовы, болельщики «Легии» приземляются в бар на пару бокалов пива:

− Выезд получается не очень. Я хотел попасть на ПАОК, сербские «Партизан» или «Црвену Звезду». Вот там шикарные ультрас. Есть с кем биться. Но нам попался «Шериф». Там вообще не с кем драться. У них нет хулиганов, нет бойцов, − возмущается фанат по прозвищу Бжечек.

− В 2015 году мы играли в Украине с «Зарей». Вот там был классный замес. На нас напали фанаты киевского «Динамо». Мы оторвали их за пару минут. Если бы не украинские полицейские, переломали бы им все кости! – делится воспоминаниями друг Бжечека по кличке Мафия.

− Да, хохлов мы хорошо поломали. Они первые на нас напали, но сами же и опозорились. Мы сделали их на их же земле! – добавляет третий фан, который неожиданно называет свое имя – Михал.

− Украина в последнее время считает вас добрыми соседями и чуть ли не братьями. Почему вы так не любите украинцев? – спрашиваю у поляков.

− Да какие они нам братья?! Пусть вернут лучше наши земли! Наш – Львов. Это ведь наш город! Они боготворят Бандеру, а мы его ненавидим. Он – предатель! – объясняет Бжечек.

− Мы кричали на матче с «Зарей», что Львов надо вернуть Польше. Можешь поискать в интернете ролик.

− Отношение к России и Германии у вас тоже негативное? – выясняю я.

− Конечно. В начале 40-х годов красная армия убивала наших дедов и прадедов. В Катынском лесу расстреляли больше четырех тысяч поляков. За это русских невозможно забыть и простить. Мы хотели взять небольшой реванш у Москвы, когда попали на «Спартак». Но ту битву мы проиграли. «Спартачи» были сильнее и нас побили. Получилось очень болезненное поражение. Хорошо хоть «Легия» выиграла матч, − отвечает Михал. – А как можно быть позитивным к немцам? Они же – нацисты! Убивали польских детей. Ты видел наш баннер на последнем матче Лиги Чемпионов?

«Во время Варшавского восстания немцы убили 160 тысяч человек. Тысячи из них были детьми»

− Да, конечно, видел. А за что вы бомбили УЕФА?

− С УЕФА у нас давний конфликт. Мы ненавидим эту организацию не меньше, чем нацистскую Германию или сталинский СССР. Это грязная, коррумпированная структура. Все началось в 2014 году. Мы разгромили «Селтик» с крупным счетом, забили им 6 голов, но вместо этого нам засчитали техническое поражение из-за бюрократии. Хотя на самом деле им просто было выгодно, чтобы дальше прошел «Селтик». На шотландцах можно больше заработать. Тогда мы изобразили чиновников УЕФА в виде огромной свиньи, которые ради денег готовы продать все. На клуб сразу посыпались штрафы, дисквалификации, − рассказывает Мафия.

«И 35000 евро отправляются в УЕФА»

− Все наши баннеры мы делаем за свой счет. Каждый месяц ребята, вхожие в группировку «Неизвестные преступники», платят членские взносы от 25 до 50 евро. У нас есть даже свой банковский счет, − объясняет Бжечек. − Часть денег нам выделяет клуб. Обычно это пять-шесть процентов от проданных билетов на фанатских секторах. В ответ мы тоже стараемся помогать и проводим свои акции.

Об одном из таких мероприятий Бжечек рассказывает более подробно: «У нас есть традиция привести друга на футбол. Каждый болельщик приглашает со своей стороны на домашний матч «Легии» маму, папу, друга, подругу, соседа. Мы сами расклеиваем афиши по городу. На таких играх посещаемость сразу увеличивается на 11-12 тысяч, а это хороший дополнительный доход. Был и обратный пример. Шестерым нашим людям запретили вход на стадион. Все фанаты собрались и бойкотировали пару домашних игр. Клуб сразу недосчитался прибыли, конфликт быстро замяли и с наших ребят сняли все баны».

Посиделка заканчивается тем, что «Неизвестные преступники» выпивают почти все пиво. Администрация бара не готова к приходу клиентов, которые за один вечер выполняют недельную норму.

***

На следующий день к гостинице, где живут поляки, приезжает несколько автобусов. В сопровождении полицейских они везут «Неизвестных преступников» из Кишинева в столицу Приднестровья Тирасполь. По приезду на стадион «Шерифа» их встречают местные полицейские и провожают, как под конвоем, в специально выделенный гостевой сектор. Покинуть этот конвой невозможно. Польских фанатов берут в кольцо, и кроме пути на стадион у них нет другой дороги.

В поисках сувенирного значка «Легии» на трибунах знакомлюсь с пожилым мужичком Радославом. Для этого материала он рассказывает жуткие истории о своем прошлом.

− В «Легии» я работаю с болельщиками. Помогаю чем могу на своем опыте. Я стоял у самого основания фанатского движа. Это было еще в 70-е годы. «Легия» и «Лодзь» стали первыми клубами, у которых появились свои фанатские группы. Я был хиппи, как нам примкнули панки. Раньше такие были побоища, что до сих пор удивляюсь, как вообще выжил. В начале 80-х на нас напало семь тысяч «леховцев». В нас бросали ножи, камни, палки. Не спасал даже местный ОМОН. Больше сотни пацанов тяжело ранили, а одного парня убили на месте.

Еще случай. Чтобы выжить на выезде в Видзеве мы выбегали прямо на поле во время матча! Иначе нас бы забили зверски на трибуне. Но и у нас были свои грехи. В поезде мы избили фаната другой команды, выкинули его на ходу через окно, и он тоже скончался. Жуткое было время, столько крови лилось, столько молодых пацанов калечилось. И ради чего? Сейчас на своем опыте стараюсь объяснять молодым, что не стоит рисковать своей жизнью. Агрессия не приводит ни к чему хорошему.

Судя по матчу с «Шерифом», свою работу Радослав выполняет хорошо. Молдавский клуб дома играет классно, добивается нужного результата, творит громкую сенсацию и прекращает для «Легии» еврокубковый сезон. Польские болельщики как минимум до следующего лета не увидят ни мадридский «Реал», ни дортмундскую «Боруссию».

Загрустив, «Неизвестные преступники» вяло плетутся к автобусам, которые отвезут их обратно в Кишинев, откуда из местного аэропорта они полетят домой. И все жестокие драки, острые баннеры и громкие высказывания на международном уровне они не покажут целый год.