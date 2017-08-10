«Уже сейчас в США на матчи ходит гораздо больше зрителей, чем в России». Как изнутри выглядит футбол в Америке

Шашлыки и мексиканцы

На подъезде к домашней арене «Гэлакси» сразу заметна картина, которую никогда не увидишь в Европе. Компании людей, не стесняясь, раскладывают пледы на землю, вытаскивают из корзин продукты и устраивают пикники. Некоторые даже жарят шашлыки на гратарах. Даже не верится, что перед стадионом, где не так давно домашние матчи за свою команду играл Дэвид Бекхэм, вот так непринужденно готовят мясо. Но к местному населению это мало относится. Говядину и овощи на шампуры в основном накалывают мексиканцы. Становится сразу ясно, на кого промоутеры MLS делают ставку в плане своей целевой аудитории.

«Мексиканцы, бразильцы, колумбийцы, аргентинцы, чилийцы, иммигранты из бывшего «совка». Их тут очень много. Многие приезжают и остаются жить в Штатах навсегда, кто-то работает временно. Все они очень любят футбол, скучают по нему и ходят на стадионы. Они не шарят ничего в бейсболе или американском футболе. Это и есть целевая аудитория MLS», – Объясняет мой друг детства Максим. Восемь лет назад он уехал в США, получил гражданство и теперь его детское прозвище Maкс стало официальным именем.

− Не понимаю, как этим мексиканцам разрешают жарить шашлыки на улице, да еще и недалеко от стадиона? – спрашиваю у Макса.

− А чего им запрещать? Не любят они попкорн, колу и хот-доги. Не идти же им на футбол голодными. На стадионе шашлык невозможно жарить и продавать. А латиносы предпочитают мясо на гратаре. Хотите шашлык – делайте тогда его сами. Здесь все делается для людей. Выгонять их с мангалами никто не будет. Все понимают, что они ходят на каждый домашний матч, покупают атрибутику, раскошеливаются на билеты, а значит приносят клубу финансовую выгоду и прибыль. – объясняет Макс.

Билеты за 30 долларов и футболист из Украины

Поход на матч «Гэлакси» оценивается недешево. Самый бюджетный билет стоит 60 долларов. И это места на фанатском секторе (читайте – стоячие). На них, конечно, есть сиденья, но если кто из болельщиков хозяев захочет встать и развернуть шарф или флаг, то вам тоже придется стоять на ногах, иначе не увидеть происходящего на поле, а попросить соседа снизу сесть будет неправильно.

Более комфортный тикет стоит уже в два раза дороже: от 110 до 120 долларов. Места поближе к центру продаются за 150 долларов, на центральные трибуны можно купить за 180-200, а на VIP-ложу минимальная цена 250. Американское гражданство Макса не лишает его предприимчивости. Он заранее договаривается со знакомым украинцем из фан-клуба «Ванкувера», и мы получаем два билета по приемлемой цене на гостевой сектор за 30 долларов.

Проход на фанатскую трибуну гостей ничем не отличается от условий для домашних болельщиков. Здесь нет беспредельного ОМОНа, тройного кордона и обысков, как будто ты занимаешься перевозкой наркотиков. Нет страха и за свою безопасность. Местные фанаты не собираются никого пугать, закидывать петардами, поджигать или срывать шарфы. Наоборот, все дружно общаются, делают селфи, улыбаются.

− Я живу в Ванкувере, но болею в MLS за две команды. И обе сегодня играют друг с другом. Первая, это конечно же, наши: «Support your local team». Вторая – «Лос-Анджелес Гэлакси». У меня даже есть футболка [американского игрока украинского происхождения Дмитрия] Коваленко, которую он мне лично подогнал, когда бегал за них. Приятно было, когда футболист из родной Украины играл тут, – рассказывает Вадим, тот самый руководитель фан-клуба канадского клуба, который помог нам сэкономить на билетах.

Полные трибуны и калифорнийская жара

Домашняя арена «Лос-Анджелеса» StubHub Center вмещает 27 тысяч зрителей. На рядовой матч с «Ванкувером» приходит 17 тысяч. Канадские болельщики во время матча отмечают, что их клуб собирает больше зрителей.

− На нашем стадионе чуть больше 22 тысяч мест. А на каждый матч приходит по 20 тысяч. Заполняемость почти стопроцентная! – гордится Вадим.

− Теперь сравни эти цифры с чемпионатами России. Много ли команд могут похвастаться такой посещаемостью? Уже сейчас в США на матчи MLS ходит гораздо больше зрителей, чем в России! – добавляет Макс.

В Европе многие считают, что в США на футбол ходят только, чтобы посмотреть на известных футбольных звезд. Да, здесь играют Кака, Вилья, Дрогба и Лэмпард. В Лос-Анджелес раньше приезжали доигрывать Дэвид Бэкхэм и Стивен Джерард. Но в этом матче из заявленных в протокол 38 футболистов обеих команд звездой можно назвать только одного игрока – экс-хава «Челси» и «Арсенала» Эшли Коула. Еще двое футболистов тоже более или менее известны в Европе. У хозяев в пару к Коулу добавляется мексиканец Джованни Дос Сантос, который носил футболки «Барселоны» и «Вильяреала», а у гостей выделяется колумбиец Фреди Монтеро, побегавший в лиссабонском «Спортинге».

Cама игра проходит в неспешном темпе. Виновата калифорнийская жара. Хозяева по букмекерским котировкам считаются фаворитами, но им не помогают ни этот статус, ни свои болельщики, ни домашнее поле, ни Эшли Коул с Дос Сантосом, ни другие игроки, поигравшие в средних европейских клубах.

Гости грамотно обороняются час игры, а потом наказывают клуб из Города ангелов. Героем встречи становится американец Тони Чани, чей гол приносит канадскому клубу победу и возвращает в зону плей-офф (MLS хоть и хочет бросить вызов европейским чемпионатам, но все же отказывается проводить свой турнир по круговой системе, предпочитая традиционную для США схему с регуляркой и матчами на вылет до финала по кубковой системе).

Но как бы ни проходил сам турнир, очевидно, что те 20 тысяч зрителей, которые посещают каждый матч «Ванкувера», явно ходят на стадион не ради того, чтобы посмотреть на экс-игрока португальского клуба, едва дотягивающего до середняка Лиги чемпионов. Да и 17 тысяч в Лос-Анджелесе точно не пришли посмотреть только на одного Эшли Коула и на не заигравшего в «Барсе» Дос Сантоса. В США идут на футбол, потому что начинают его любить.

Помогает и то, что в трех главных спортивных лигах страны летом межсезонье. Пока NBA, NHL и NFL отдыхают, американцы забивают свой досуг соккером − и с каждым днем число фанатов игры все больше и больше.

Человек, который изменил все. Как Дэвид Бекхэм воскресил футбол в Америке