Из «Челси» и «Милана» − к чемпионам России. Кто будет новой звездой «Спартака»

Эдин Джеко находился в нескольких метрах от детской площадки, куда упала бомба. Осколки снаряда совсем чуть-чуть не долетели до дома Марио Манджукича. Во время авиационной бомбежки чудом уцелел Ведад Ибишевич и его семья. Детство югославских суперзвезд проходило в условиях непрекращающейся войны. На их фоне юность Марио Пашалича выглядела по-настоящему счастливой.

Марио родился в Майнце, но, когда ему было только семь лет, его семья вернулась на родину, где Пашалич и начинал карьеру. Он поселился в Сплите и очень быстро заразился местным «Хайдуком». Особенно важными были для него дерби против загребского «Динамо»: в дни дерби ничего другого в его жизни не существовало. «Моя мечта – выйти на поле против «Динамо» и забить им победный гол. В том числе ради этого я пошел в школу «Хайдука», − говорил о тех временах Марио.

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В 2012 году Пашалич оказался у самого порога своей мечты: тренерский штаб основной команды взял его на летние сборы. Но эти сборы едва не оказались для него последними: Пашалич заразился стафилококком. В течение нескольких дней его тело покрылось огромными угрями с ног до головы. Марио срочно госпитализировали. Состояние больного никак не улучшалось, и в сентябре того же года встал вопрос о завершении карьеры. «Я не мог не то, что тренироваться, но даже выходить к людям. На меня косо смотрели окружающие, и я никак не мог с этим смириться».

Благодаря долгим усилиям врачей, стафилококк был побежден. Целых семь месяцев Пашалич мечтал о возвращении на поле, и как только на первой тренировке хорват коснулся мяча, то почувствовал небывалый прилив сил. Болезнь научила его по-настоящему ценить футбольную карьеру. В сезоне 2013/14 тренерский штаб «Хайдука» пробует Пашалича в основе и получает невероятный эффект. Опорник-волнорез забил 11 голов, в том числе два – ненавистному для него «Динамо». Детская мечта сбылась, но повзрослевшему Пашаличу этого уже мало, ведь на него обратил внимание испанский «Эльче».

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По слухам, главному тренеру «Эльче» Франу Эскриба игрока навязало руководство. И поначалу тот упорно игнорировал Пашалича, но как только Марио получил шанс, Эскриба резко изменил мнение об этом хорвате. Уже к зиме он стал ключевым опорником «Эльче» и помог команде вырваться в середину таблицы.

К тому времени Пашалич уже принадлежал «Челси». «Эльче» с радостью бы арендовал хорвата еще на сезон, но симпатичная испанская команда из-за финансовых проблем вылетела в Сегунду. Марио переживал недолго, потому что новую команду ему нашли быстро: талант в нем разглядели «Монако» и лично Леонарду Жардим.

«Марио – фантастически одаренный игрок, совсем не типичный для своей позиции. У него здорово развита интуиция, он знает, когда придет самый подходящий момент для подключения в атаку из глубины. Его голы за «Хайдук» лишний раз доказывают, что из Пашалича получится отличный «бокс-ту-бокс», − заявил Жардим на презентации хорвата и попал в цель. В «Монако» Марио продолжал помогать обороне, но французские и хорватские эксперты стали замечать: Пашалич теперь значительно больше перемещается по чужой половине поля.

«К 20 годам я поиграл в Ла Лиге и Лиге 1. Это потрясающий опыт для молодого прогрессирующего игрока, о таком старте карьеры можно только мечтать. В Испании я научился более техничному обращению с мячом, в то время как во Франции меня закалили регулярные единоборства на всех участках поля. Многие мои сверстники безвылазно сидят в запасе: мне в этом плане повезло».

Своей убедительной игрой за «монегасков» Марио привлек внимание «Милана». Команду к тому моменту возглавил желавший омолодить состав Винченцо Монтелла, и 20-летний хорват идеально подходил под его концепцию. Но уже в сентябре Монтелла разочаровался в Пашаличе. Тренер был готов досрочно прервать аренду хорвата и отдать его обратно в «Челси», но руководство «Милана» отговорило Винченцо от поспешных выводов. Окончательно игрок переубедил Монтеллу в декабрьском матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса», забив решающий пенальти в ворота Буффона.

«Я совершенно спокойно чувствую себя при постоянных переездах. Мне нравится познавать все новое, у меня нет страхов перед неизведанным. Я чувствую в себе желание учить языки, да и к любой культуре приспосабливаюсь неплохо», − заявил Пашалич за пару месяцев до нового трансфера. Тогда он еще не знал, что скоро его ждет новое приключение. И связано оно будет с русским языком и московским «Спартаком».

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