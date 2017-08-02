Сколько «Спартак» тратил на летние трансферы в разные годы

В «Спартак» переходит уже второй серьезный игрок, а клуб до сих пор не потратил на трансферы больших сумм. «Бомбардир» показывает, как менялись летние расходы красно-белых за последние десять сезонов.

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