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    Сколько «Спартак» тратил на летние трансферы в разные годы


    3.2
    Голосов: 13
    02.08.2017 19:00
    В «Спартак» переходит уже второй серьезный игрок, а клуб до сих пор не потратил на трансферы больших сумм. «Бомбардир» показывает, как менялись летние расходы красно-белых за последние десять сезонов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 августа 2017, 14:54

      Даёшь Луана и новый трансферный рекорд этим летом. Тогда атака станет просто мегаперспективной и уже сейчас очень крутой и забивной. Останется только защитник и состав полностью укомплектован.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 августа 2017, 21:16

      С такими трансферами тяжко будет ,,,,Зенит вчера ЛЕ играл вторым составом который сильней любого первого у нас,,

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      Рейтинг: +155

      Great Show 4 августа 2017, 09:47

      Для защиты титула одного Пашалича маловато, там Зенька на 3 состава закупается

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 августа 2017, 09:14

      вполне грамотно

      1
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 2 августа 2017, 20:02

      Неплохо так за Глушакова пришлось отвалить.

      1
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      Рейтинг: +100

      Piter SpaM 2 августа 2017, 19:30

      У меня плохой калькулятор или у Федуна с его "250 млн" для Карпина?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 августа 2017, 18:23

      ромуло хорошо начинал ... жаль,потом не заладилось

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 2 августа 2017, 18:18

      За последние 4 года потрачено не зря ! игроки супер ! ждем на этот год

      3
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      Рейтинг: +28

      Tubba 2 августа 2017, 17:11

      !

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      Рейтинг: +30

      bondarev32 2 августа 2017, 16:38

      Ну вот так если смотреть все кого купили за последнее время, все выросли и в качестве игры и в цене!

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      Рейтинг: +28

      Tubba > bondarev32 2 августа 2017, 17:12

      точно .

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