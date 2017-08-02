Сколько «Спартак» тратил на летние трансферы в разные годы

В «Спартак» переходит уже второй серьезный игрок, а клуб до сих пор не потратил на трансферы больших сумм. «Бомбардир» показывает, как менялись летние расходы красно-белых за последние десять сезонов.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press
Даёшь Луана и новый трансферный рекорд этим летом. Тогда атака станет просто мегаперспективной и уже сейчас очень крутой и забивной. Останется только защитник и состав полностью укомплектован.
С такими трансферами тяжко будет ,,,,Зенит вчера ЛЕ играл вторым составом который сильней любого первого у нас,,
Для защиты титула одного Пашалича маловато, там Зенька на 3 состава закупается
У меня плохой калькулятор или у Федуна с его "250 млн" для Карпина?
!
Ну вот так если смотреть все кого купили за последнее время, все выросли и в качестве игры и в цене!
точно .