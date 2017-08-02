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Сколько «Спартак» тратил на летние трансферы в разные годы
Сколько «Спартак» тратил на летние трансферы в разные годы
Бомбардир.ру
2 августа 2017, 19:00
11
Россия. Премьер-лига
Россия
Спартак
Комментарии (11)
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bondarev32
1501681130
Ну вот так если смотреть все кого купили за последнее время, все выросли и в качестве игры и в цене!
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6
Tubba
1501683094
!
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0
a_who
1501687094
За последние 4 года потрачено не зря ! игроки супер ! ждем на этот год
Ответить
3
84aivengo
1501687390
ромуло хорошо начинал ... жаль,потом не заладилось
Ответить
1
Piter SpaM
1501691409
У меня плохой калькулятор или у Федуна с его "250 млн" для Карпина?
Ответить
0
vladik12
1501693326
Неплохо так за Глушакова пришлось отвалить.
Ответить
1
dyema
1501740897
вполне грамотно
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1
Great Show
1501829279
Для защиты титула одного Пашалича маловато, там Зенька на 3 состава закупается
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0
slavа0508
1501870595
С такими трансферами тяжко будет ,,,,Зенит вчера ЛЕ играл вторым составом который сильней любого первого у нас,,
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0
ivanthebest
1502020497
Даёшь Луана и новый трансферный рекорд этим летом. Тогда атака станет просто мегаперспективной и уже сейчас очень крутой и забивной. Останется только защитник и состав полностью укомплектован.
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0
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