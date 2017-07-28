Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Над ним смеются только полные идиоты». Файзулин не играет слишком долго − пора возвращаться

«Над ним смеются только полные идиоты». Файзулин не играет слишком долго − пора возвращаться

Скоро исполнится ровно два года с последнего матча Файзулина. А с того момента, как про него узнала вся Россия − уже десять лет. В 2007 году нальчикский «Спартак» давно не резонировал игрой и полными трибунами, зато в той команде выступало несколько талантливых футболистов − в их числе Виктор Файзулин. Позже его признают лучшим молодым игроком, а «Зенит» купит парня за три миллиона евро и подпишет с ним контракт на три года.

Карьера молодого полузащитника развивалась стремительно: он выиграл с «Зенитом» все, кроме Лиги чемпионов. Файзулина отличали оперативность мышления и технические данные. Виктор был одной из главных надежд «Зенита», когда при Лучано Спаллетти началась глобальная перестройка. Толкаться с Халком и Витселем в составе было тяжело. Но в условиях ротации полузащитник не терялся и продолжал помогать команде.

А затем начались бесконечные травмы.

Проблемы с крестообразными связками случались у Файзулина еще в Нальчике. В Питере было много предположений о том, что происходит с его ногами, но врач сборной России Эдуард Безуглов спустя время дал правильный ответ: «Да, у него артроз. Но два года он не играет не из-за артроза, а из-за болей в коленном суставе и отека, который возникает. Причин тут может быть очень много и не всегда это артроз». Позже выяснится, что «кресты» Виктор рвал только один раз, но та травма сказалась на всем его здоровье.

В марте этого года Файзулин ненадолго появился перед журналистами, чтобы сказать: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!». Реальность не поддержала такого оптимизма. Еще зимой футболист начал крутить педали велосипеда, но колено вновь опухло и дало сбой. И снова операция.

Немного статистики: последний матч Файзулин провел в сентябре 2015-го против «Амкара». Тогда он сыграл 80 минут, хотя медики говорили тренерскому штабу не напрягать футболиста так долго. В итоге опять невыносимые боли и операции. Всего таких было пять.

В том интервью он подтвердил, что у него действительно артроз коленного сустава. По сути, из-за повреждения ткани хряща обнажаются внутрисуставные кости. Основная проблема заключается в том, что болезнь перешла в хроническую стадию.

Помимо всего этого Файзулин говорил и о качестве самих операций: «Любая операция влечет за собой какие-то последствия. Когда в человеческий организм залезают, это уже ненормально. Хорошо, что я десять лет продержался. После операции всегда сустав начинает работать по-другому – не так, как здоровый. Где-то связку перетянули, где-то недотянули – отсюда и проблемы». Весной игрок был на костылях, а ближе к первому сбору подтвердил, что чувствует себя лучше. Но все равно не готов играть.

Окружение Файзулина утверждает, что футболист держит себя в форме. Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказывает: «Он большой молодец, не падает духом. Да и с точки зрения физической подготовки вопросов к нему нет. Мы вместе с ним отдыхали зимой в Сингапуре. У него ни грамма лишнего веса, он постоянно занимается и работает в разы больше, чем любой здоровый футболист».

В соцсетях уже больше года бушуют тысячи приколов про неиграющего Файзулина. Самая распространенная тема – о том, что он умер, а клуб все это время скрывает новости о смерти. Наверняка Файзулин видел хоть что-то из этой серии, но публично никак не комментировал. Зато Эдуард Безуглов высказался: «Над Витей смеются только полные идиоты. По сути, это трагедия в карьере очень хорошего игрока и настоящего профи».

Самое крутое в этой трагедии, что Файзулин до сих пор мечтает о том, чтобы вернуться. Весной появилась информация о том, что он доработает свой контракт с «Зенитом» до конца. Соглашение истекает следующим летом. Как раз перед чемпионатом мира, на который Файзулин так хочет попасть. Для этого надо как минимум регулярно поиграть уже в этом сезоне. Получится? Судя по действиям руководства и последним медицинским предпосылкам – да.

Хотя не так важно, попадет ли он в итоге на чемпионат мира. Эта история вовсе не о человеке, который зарабатывает 2,2 миллиона евро в год, не играя даже на тренировках. Это рассказ об игроке, который в 32 не потерял мотивации. Пусть с виду и кажется, что он уже давно ничем не занимается.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Россия Файзулин Виктор
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
STAFOR13
1501225904
скорей всего в Зените-2 будет... загубила травма парня, не играя и цена упала до 600 тыс.евро... Удачи ему, может и выйдёт на уровень что был раньше
Ответить
Черкизовский Кот
1501226257
Вряд ли вернётся, честно говоря. В любом случае, крепкого здоровья Виктору и удачи в жизни. Достойный человек.
Ответить
Pro100Kid
1501229091
Жаль Виктора, очень неплохо играл в Зените и сборной. Однозначно здоровья!
Ответить
Rainbringer
1501235301
Господи, он вечно был переоценённым игроком. А по сути то он нужен только для ротации. За 10 лет отыграл в Зените около 200 матчей во всех турнирах, т.е. меньше половины матчей за сезон. И то, в большинстве случаев на замену выходил. Виктора жалко конечно, здоровья ему и всё такое, но он никакой не суперигрок, не незаменимый и не надежда сборной и Зенита.
Ответить
ruverzema29rus
1501235883
Абу Диаби - знаете такого?! одна игра в сезоне, а то и вообще ни одной!
Ответить
Alemann
1501246350
В 2007 - 8 Фаза действительно был многообещающим молодым игроком, но с тех пор ничего не показал, даже когда был здоров. В Зенит-2, в лучшем случае.
Ответить
kupryaev
1501274725
Игрок ,который не вписался трансферной стоимостью в планы "супер" тренеров Зенита последних лет ...а в соотношении "цена -качество " он был намного полезнее того же Витселя
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
4
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+