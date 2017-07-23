Воспитанник «Милана» уничтожил «Баварию». Кто он такой?

Патрику Кутроне только в январе исполнилось 19 лет. Нападающий попал в школу «Милана» в 2006 году и с того времени остается преданным цветам клуба. Кутроне – ценный миланский актив, способный стать новым Пиппо Индзаги. Он вызывался в итальянские сборные всех молодежных возрастов, а в концовке прошлого сезона добился дебюта за основу «Милана». Пять минут в победной игре с «Болоньей» принесли Кутроне только желтую карточку. Но в новом «Милане» на него пока рассчитывают и дальше.

«Даже в детстве Кутроне всегда хотел забивать голы. У него есть к этому предрасположенность», – описывал таланта руководитель молодежного сектора «Милана» Мауро Бьянкесси. В Примавере «Милана» нападающий дошел до статистики примерно чуть больше гола за два матча. Кутроне – типичный форвард-наконечник. Он любит открываться под передачи и ищет мяч в штрафной соперника.

Своим футбольным кумиром Кутроне считает Морату. «Альваро – образец форварда в моем понимании. Он отлично владеет техникой и укрывает мяч от защитников. Мне нравится его игра в штрафной площади», – рассказывал Кутроне. Пока Патрик не так раскручен, но в товарищеской игре с «Баварией» показал, что тоже может забивать топовым командам. В моменте с первым голом он откликнулся на подачу со штрафного, а затем сделал результативной быструю контратаку «Милана». После матча Кутроне обменялся футболками с Робертом Левандовски. Звездный поляк не смог отказать.

У «Милана» много талантливых молодых игроков. Есть Джанлуиджи Доннарумма – один из самых перспективных голкиперов мира. В защите наигрывают Давиде Калабрию, а в нападении надеются как раз на Кутроне. «Верона» хочет забрать форварда из «Милана», но сам Кутроне намерен бороться за мечту. «Мы провели выдающийся матч против «Баварии». В моменте с первым голом я даже не поверил, что мяч влетел в сетку. Второй мяч – результат классной комбинации. Я надеюсь остаться в «Милане» и мыслями нахожусь в следующей игре», – сказал Кутроне.

В команде ему придется конкурировать с Карлосом Баккой и Андре Силвой. Еще ходят слухи, что «Милан» и «Фиорентина» достигли договоренности по Калиничу. Все эти форварды уже давно играют и забивают на высоком уровне. Кутроне готов у них учиться и продолжать прогресс. Его контракт с «Миланом» заканчивается летом 2018 года. За оставшееся время Патрику нужно раскрутиться и доказать свою полезность «Милану».

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