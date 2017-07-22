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  • «Ему нужен лишь шанс». Новичок «Краснодара», которому страшно не везет

«Ему нужен лишь шанс». Новичок «Краснодара», которому страшно не везет

13 января 1990 года крохотный поселок Сен-Луис в Бразилии содрогнулся от новости: женщина родила от 15-летнего мальчика. Отцом оказался Вамберто, который впоследствии станет звездой «Аякса». Родственники подростка ужаснулись и посоветовали ему не заводить детей так рано. Но будущий футболист и не думал останавливаться: через пять лет после одного сына у него родился второй, которого назвали Вандерсон.

Младший быстро рос и в раннем возрасте стал играть в футбол со сверстниками. Однако с каждым годом свободного времени у мальчика становилось все меньше: Вамберто брал обоих сыновей с собой на матчи.

«Я очень не любил учиться, и поездки с папой были для меня спасением от школы. Зубрить языки мне тоже не доставляло никакого удовольствия, но почему-то я их очень быстро схватывал», − вспоминал Вандерсон. На данный момент он знает пять иностранных языков и подумывает освоить шестой. Пока Вамберто играл за «Аякс», Вандерсон учился в клубной академии. После ухода отца бразилец продержался там еще несколько лет, но до основной команды так и не добрался.

Вандерсон в период выступлений за «Льерс» (Бельгия).

Узнав, что младший сын не входит в планы тренерского штаба «Аякса», Вамберто договорился о переводе Вандерсона в бельгийский «Жерминаль Беерсхот». Из этой затеи не получилось ничего хорошего: клуб с треском вылетел из высшей лиги, затем обанкротился, а сам бразилец не попадал в основу. С большим волнением Вандерсон вспоминает и свои приключения в «Льерсе»: «В 2015 году мой клуб вылетел во второй бельгийский дивизион, после чего между отцом и «Льерсом» началась война. Вамберто настаивал, что у меня закончился контракт с клубом, и «Льерс» обязан отпустить меня в другую команду, но сам клуб был категорически против».

Вандерсон угрожал бойкотировать тренировки, после чего замученный клуб все-таки отпустил бунтаря. «У меня был неудачный сезон, но, к моему удивлению, ко мне начали приходить приглашения от европейских клубов. Сначала мной очень активно интересовался «Депортиво». Я был согласен на переезд в Ла-Корунью, но в последний момент вмешался «Хетафе», − рассказывает игрок. На сезон 2015/16 у вингера были большие планы. Вандерсон с огромным энтузиазмом проходил предсезонную подготовку с «Хетафе» в Англии и сразу же отличился в игре с «Порт Вейлом». Бразилец даже арендовал роскошную квартиру в Мадриде на 3 года.

Поначалу все было здорово. «Здесь даже в декабре +15, солнце и счастливые улыбчивые люди. Мадрид мне полностью подходит. В столице Испании я нашел свое место», − говорил Вандерсон приехавшим в гости бельгийским журналистам. Тогда он еще не догадывался, что дальше его ждет полный крах. В следующих тринадцати матчах «Хетафе» набрал два очка и скатился с 12 на 19 место. Пригласивший его Фран Эскриба был уволен, а Хуану Эснайдеру бразилец был абсолютно не нужен. Испанский рай превратился для него в эпицентр кошмара. «Хетафе» вылетел в Сегунду, Вандерсон бежал в Австрию.

«Я вижу каждый день, как Вандерсон работает, каким талантом он наделен. Я говорю это не потому, что он мой сын. Ему лишь нужен шанс, в этом случае ему будет значительно легче показать все свои способности», − жаловался Вамберто. Летом прошлого года на его сына вышел «Ред Булл Зальцбург». Тогда же на Вандерсона претендовал один английский клуб, но решающим фактором стала личность тренера Оскара Гарсии. «Я спрашивал про него у многих знакомых футболистов, и все они высочайшего мнения о профессиональных и человеческих качествах Гарсии», – объяснял Вандерсон.

Вандерсон − игрок «Краснодара».

Уже 3 августа он забил свой дебютный гол в Лиге Чемпионов, а в одном из следующих матчей австрийской Бундеслиги сделал три голевые передачи. Но Оскар Гарсия не спешил верить в бразильца. В групповом раунде Лиги Европы вингер вышел всего в двух матчах, после чего получил тяжелую травму. Спокойно вылечиться Вандерсону не дали эмиссары УЕФА. По итогам очередного заседания они выявили массу нарушений при переходе игрока из «Льерса» и «Хетафе» и дисквалифицировали его на 4 месяца. Когда Вандерсон вернулся, Оскара Гарсии в «Ред Булле» уже не было. Пришедший вместо него Марко Розе видел в Вандерсоне исключительно в зоне центрфорварда, где бразилец чувствует себя не очень комфортно.

Вандерсону всего 22 года, но кажется, будто он провел в футболе всю жизнь. Бразилец пережил изгнание из «Аякса», три вылета в низшую лигу и бан от УЕФА. Переход в «Краснодар» − очередная попытка Вандерсона найти спокойствие и настоящую футбольную гармонию. «Ему лишь нужен шанс», − продолжает твердить отец.

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Льерс Вандерсон
Комментарии (4)
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The_Enot
1500720303
Интересно.
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mihail200606
1500736971
че то помоему этот паренек приносит своим клубам неудачи...
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карасевщина
1500742513
дайте шалимову лучше шанс не запороть сезон
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