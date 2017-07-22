«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

«ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство», – говорил перед матчем Александр Головин. Сегодняшний «Локомотив» к фаворитам уже не причисляют, «Рубин» Бердыева на стадии стройки, а «Краснодар» остановил развитие. Претенденты известны, но ведут они себя по-разному. «Зенит» полностью сменил команду, «Спартак» – удерживает чемпионский состав и ищет точечное усиление. ЦСКА пока не покупает никого, а только теряет кадры. В такой ситуации меняться сложно, но Гончаренко все равно ищет решение.

Дмитрий Тарасов похоронил ЦСКА в дерби.

Без Зорана Тошича

В предыдущем сезоне серб уже не был системообразующим игроком для ЦСКА. Он принял участие в 24 играх, где в основном выходил на замену. Полузащитник забил гол, отдал три голевых паса, а летом не договорился с клубом о продлении контракта. ЦСКА пригласил Зорана на матч с «Локомотивом», чтобы футболист попрощался с фанатами.

Перед игрой серб раздавал интервью и вел себя так, будто никуда и не уходил.Болельщики ЦСКА приветствовали Тошича красочным баннером. Ему вручили памятную футболку и дали нанести символический первый удар по мячу. Витиньо и Фернандес пожали Зорану руку, Дзагоев – просто посмеялся. Все выглядело по-семейному тепло. «Тошич – великолепный игрок, который многое дал лиге и потрепал нам нервы», – даже Юрий Семин после матча еще раз похвалил серба.

У Тошича есть около десятка предложений от различных клубов. Есть вероятность, что футболист даже останется в РФПЛ. В ЦСКА же проблему его отсутствия решают через продолжение внедрения варианта Гончаренко. Схема 3-5-2 с выдвинутыми Фернандесом и Щенниковым – то построение, где не нужен лишний атакующий фланговый игрок. Гончаренко наигрывал такую систему еще по ходу прошлого сезона, а теперь модернизирует ее до 3-6-1.

Стартовый состав.

Новый Щенников

На встрече с болельщиками, которую ЦСКА проводил перед началом сезона, Щенникову задали вопрос о его возможных подключениях к атакам. «Я стараюсь быть не хуже Марио. Надеюсь, что получится проявлять себя уже с первого тура», – ответил защитник армейцев. В игре с «Анжи» он играл высоко, но оборона ЦСКА часто теряла компактность. С фланга Щенникова пришел момент Кацаева, когда махачкалинцы едва не сравняли счет.

В матче с «Локомотивом» защитная линия ЦСКА провалилась трижды, хотя в теории все было нормально. Васин привычно действовал позади, а Березуцкие исполняли роли центрально-крайних защитников, в зависимости от требования ситуации. Щенников и Марио полностью закрывали бровки, но при атаках ЦСКА играли чуть ли не крайних нападающих. В начале второго тайма к Щенникову отскочил мяч перед пустыми воротами, но игрок пробил мимо угла. Теперь пора прибавить в реализации.

Чалов вышел на замену.

Замена Еременко

Дисквалификация Еременко оставлена в силе. В день матча с «Локомотивом» эта новость еще раз напомнила о том, какого футболиста потерял ЦСКА. Финн выходил в роли атакующего полузащитника, но полноценно заменить его не удалось ни Слуцкому, ни Гончаренко. На месте Романа пробовали Головина. Теперь там играет Натхо.

Головин уже обрел собственный игровой стиль. Он прессингует, берет инициативу на себя и управляет командным футболом. Вместе с Вернблумом они располагаются ниже атакующих Натхо и Дзагоева. Бибрас – мастер стандартов и передач. В новом ЦСКА ему приходится еще и бегать под Витиньо и много бить. В игре с «Локомотивом» Натхо загубил один из моментов, когда слишком поверил в себя и опрометчиво пульнул в ближний угол.

Гончаренко произвел три замены. Вернблум играл от ворот до ворот.

Обучение продолжается

Понятно, что времени для изменения ситуации еще предостаточно. ЦСКА привыкает к тактическим требованиям Гончаренко. Но проблемы возникают там, где их не ждали. Оборона была достоинством ЦСКА Гончаренко, сумевшего избавить армейский клуб от повальной зависимости от Игнашевича. Эта же самая оборона проваливалась по центру и за два тура пропустила четыре мяча от команд, не претендующих на победу в чемпионате.

ЦСКА показал три варианта игры. Первый выглядел хорошо ровно до пропущенного мяча. Дальше этому составу не хватило моральной бодрости. Не взбодрил его даже забитый перед перерывом гол Витиньо. Бразилец, кстати, стал единственным футболистом ЦСКА, который не унывал при любом счете. Гол и два крутых удара со стандартов показывают Витиньо новым лидером армейской атаки.

Чалов сменил Натхо, Оланаре – Дзагоева. Вместо одного нападающего в составе оказались сразу трое. Но опасности это не добавило. На одних и тех же конях до победы в РФПЛ уже не доскакать. «Мы знаем, что у нас проблемы в обороне. Разговариваем о них с ребятами», – рецензировал Гончаренко. Без качественного усиления и дальнейших изменений такой ЦСКА пропадет и не сможет на равных биться со «Спартаком» и «Зенитом», берущих свое ресурсами. Пора возвращаться в реальность.

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