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Почему Смолов в «Спартаке» – это ужасно

«То, что меня хочет «Спартак» – правда. Но Галицкий сказал, что в Россию меня никуда не продаст», – говорил Смолов в декабре. Прошло полгода. «Спартак» выиграл чемпионат, Смолов стал лучшим бомбардиром, а «Краснодар» завалил концовку сезона. Федор Смолов – ценный актив для клуба, который им владеет. Заработать на нем много не удастся, но на результат форвард такого уровня влияет сильно. Если Смолов уходит из «Краснодара», разрыв между командой Галицкого и топ-клубами РФПЛ превращается в пропасть. Тем более страшно, если Смолов все-таки идет в «Спартак».

Как ни странно, плохо это и для самого «Спартака». Понятно, что в новом сезоне конкуренция в Премьер-лиге только возрастет. «Зенит» пригласил Манчини и создает абсолютно новую команду, в «Рубине» Бердыев готов создать коллектив уровня еврокубков. Даже пока только теряющий кадры ЦСКА все еще может бороться за титул, если не завалит старт сезона. Федор Смолов в такой ситуации – ценный трансфер, если «Спартак» хочет соответствовать остальным. Но интегрировать нападающего Смолова в футбол «Спартака» Каррере будет сложнее, чем игрока другой позиции.

Промес, Зе Луиш, Адриано – иностранная атакующая тройка, уже доказавшая пользу «Спартаку». Каждый из них умеет вытаскивать важные матчи, а не только пачками забивать аутсайдерам. «Спартаку» скорее нужно усиливать оборону, чем добавлять новые высококлассные опции в атаку. Если только красно-белые не хотят в следующем сезоне бомбануть в Европе. Ставка на один сезон – единственное объяснение покупки Смолова. «Спартак» забывает о проблемах и акцентирует внимание на достоинствах. Что-то подобное пытается провернуть баскетбольный «Хьюстон» в НБА, обменивая кучу игроков на топового разыгрывающего Криса Пола. Хотя без Пола тоже можно обойтись, ведь на его позиции играет не менее звездный Джеймс Харден.

«Спартак» выиграл чемпионат выстроенной атакой. Команда Карреры стала третьей по забитым мячам и шестой – по пропущенным. Странно, что руководителей «Спартака» оборона в такой ситуации волнует меньше. При этом Смоловым интересуются другие клубы именно из-за его результативности. Но даже для сборной его переход в «Спартак» полезен только ради взаимопонимания с Самедовым. Александр целый сезон сможет тренировать подачи на Федора, чтобы хотя бы одна долетела до него на чемпионате мира. На Кубке конфедераций мяч до Смолова доставлялся редко.

Федор Смолов всегда утверждал, что мечтает поиграть в Европе. «Переговоры с «Боруссией» шли все зимнее трансферное окно, но сделка сорвалась. На меня выходили и китайцы, предлагавшие больше 10 миллионов евро в год, а я отказался. Понимал, что потом в Европу уже не попасть», – рассказывал Смолов. В феврале Федору Смолову исполнится 28 лет. Если свой день рождения он отпразднует в «Спартаке», то с европейскими мечтами точно покончено окончательно.

Возникает ощущение, что Федор Смолов готов проиграть свои желания уже сейчас. Не каждый способен выйти из зоны комфорта, когда доходит до реальных дел. «Почему никто из российских игроков не едет в Европу? Здесь игрок получает 5 миллионов, там – 700 тысяч», – утверждает Евгений Гинер. В «Краснодаре» зарплата Федора составляет 2,5 миллиона евро в год. Стоимость Смолова оценивается в 12 миллионов евро, а в контракте с «Краснодаром» прописана фиксированная сумма выкупа за 30 миллионов. «Спартак» готов осыпать Федора деньгами и покрыть запросы «Краснодара». Европейские клубы будут торговаться до последнего, а сам Смолов наверняка потеряет в деньгах. Вот вам и ответ.

Вспомним и про общую российскую мораль. После Евро-2008 наши игроки толпой рванули в английскую Премьер-лигу, где отыграли с разной степени успешности. Сейчас все люди, связанные с российским футболом, рекламируют россиян перед европейскими скаутами. Переезд Смолова в Европу должен дать толчок новым трансферам в хорошие команды. А переход в «Спартак» остановит начало тенденции еще на несколько лет. Но решать здесь все равно Сергею Галицкому. Либо московский клуб унизит владельца «Краснодара» еще сильнее. Однажды он обиделся на «Спартак» за то, что в Москву переманили талантливого игрока из академии «Краснодара». Говорят, Галицкий все еще переживает.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Спартак Смолов Федор
Комментарии (26)
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Диктор
1498748695
А он нам нужен? У нас и так хорошая линия атаки.Даже 12 лямов за него это очень много,лучше потратить эти деньги на стоящего защитника.
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Одинокий волк Маквейд
1498749912
Не губите, мужики, не губите. За тридцатку пусть Федя Галицкого ублажает голевой феерией.
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h3LL1k
1498755516
Галицкий говорил что не отдаст его в клуб из России!!! Европа и за гуд лаве 8)
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NEMETSRUS
1498758413
Ни в коем случае не губи свою жизнь и карьеру !!!!!!!
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Вадим 1972
1498759880
Лучше пусть в Европу едет или Зенит пусть бабло отстёгивает.
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Nesterenko
1498762404
Вот только нужен ли Смолов Европе? На КК он себя не проявил толком, надо доказывать себя снова в ЛЕ осенью и потом может уезжать (если конечно будут предложения).
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арейская
1498783467
"Краснодар" и только "Краснодар", нечего от добра добро искать...
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Spiridonovich
1498796515
В Спартак нельзя, а вот в криминальные клубы ЦСКА и Зенит можно. Мы уже это слышали от интригана Гинера, что в лиге чемпионов должны играть только ЦСКА и Зенит. И наплевать клике коррупционеров во главе с Мутко, Гинером, Прядкиным на спортивные результаты. Главное деньги пилить и воровать. А денежки то они любят бюджетные.
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momwig_
1498802593
Лично для меня в этом трансфере только один потенциальный плюс - паспорт. Возможность поставить паспорт в атаку и где-то получить послабление на другой позиции... хотя тут же сразу и минус - за деньги, которые за него придется отдать, никто не поймет, если он будет играть только когда надо будет вставить в состав лишний паспорт. Нет, уж лучше найти кого-то действительно классного, пусть без паспорта.
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Одинокий волк Маквейд
1499055036
А он уже в Спартаке?
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