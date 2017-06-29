Почему Смолов в «Спартаке» – это ужасно

«То, что меня хочет «Спартак» – правда. Но Галицкий сказал, что в Россию меня никуда не продаст», – говорил Смолов в декабре. Прошло полгода. «Спартак» выиграл чемпионат, Смолов стал лучшим бомбардиром, а «Краснодар» завалил концовку сезона. Федор Смолов – ценный актив для клуба, который им владеет. Заработать на нем много не удастся, но на результат форвард такого уровня влияет сильно. Если Смолов уходит из «Краснодара», разрыв между командой Галицкого и топ-клубами РФПЛ превращается в пропасть. Тем более страшно, если Смолов все-таки идет в «Спартак».

Как ни странно, плохо это и для самого «Спартака». Понятно, что в новом сезоне конкуренция в Премьер-лиге только возрастет. «Зенит» пригласил Манчини и создает абсолютно новую команду, в «Рубине» Бердыев готов создать коллектив уровня еврокубков. Даже пока только теряющий кадры ЦСКА все еще может бороться за титул, если не завалит старт сезона. Федор Смолов в такой ситуации – ценный трансфер, если «Спартак» хочет соответствовать остальным. Но интегрировать нападающего Смолова в футбол «Спартака» Каррере будет сложнее, чем игрока другой позиции.

Промес, Зе Луиш, Адриано – иностранная атакующая тройка, уже доказавшая пользу «Спартаку». Каждый из них умеет вытаскивать важные матчи, а не только пачками забивать аутсайдерам. «Спартаку» скорее нужно усиливать оборону, чем добавлять новые высококлассные опции в атаку. Если только красно-белые не хотят в следующем сезоне бомбануть в Европе. Ставка на один сезон – единственное объяснение покупки Смолова. «Спартак» забывает о проблемах и акцентирует внимание на достоинствах. Что-то подобное пытается провернуть баскетбольный «Хьюстон» в НБА, обменивая кучу игроков на топового разыгрывающего Криса Пола. Хотя без Пола тоже можно обойтись, ведь на его позиции играет не менее звездный Джеймс Харден.

«Спартак» выиграл чемпионат выстроенной атакой. Команда Карреры стала третьей по забитым мячам и шестой – по пропущенным. Странно, что руководителей «Спартака» оборона в такой ситуации волнует меньше. При этом Смоловым интересуются другие клубы именно из-за его результативности. Но даже для сборной его переход в «Спартак» полезен только ради взаимопонимания с Самедовым. Александр целый сезон сможет тренировать подачи на Федора, чтобы хотя бы одна долетела до него на чемпионате мира. На Кубке конфедераций мяч до Смолова доставлялся редко.

Федор Смолов всегда утверждал, что мечтает поиграть в Европе. «Переговоры с «Боруссией» шли все зимнее трансферное окно, но сделка сорвалась. На меня выходили и китайцы, предлагавшие больше 10 миллионов евро в год, а я отказался. Понимал, что потом в Европу уже не попасть», – рассказывал Смолов. В феврале Федору Смолову исполнится 28 лет. Если свой день рождения он отпразднует в «Спартаке», то с европейскими мечтами точно покончено окончательно.

Возникает ощущение, что Федор Смолов готов проиграть свои желания уже сейчас. Не каждый способен выйти из зоны комфорта, когда доходит до реальных дел. «Почему никто из российских игроков не едет в Европу? Здесь игрок получает 5 миллионов, там – 700 тысяч», – утверждает Евгений Гинер. В «Краснодаре» зарплата Федора составляет 2,5 миллиона евро в год. Стоимость Смолова оценивается в 12 миллионов евро, а в контракте с «Краснодаром» прописана фиксированная сумма выкупа за 30 миллионов. «Спартак» готов осыпать Федора деньгами и покрыть запросы «Краснодара». Европейские клубы будут торговаться до последнего, а сам Смолов наверняка потеряет в деньгах. Вот вам и ответ.

Вспомним и про общую российскую мораль. После Евро-2008 наши игроки толпой рванули в английскую Премьер-лигу, где отыграли с разной степени успешности. Сейчас все люди, связанные с российским футболом, рекламируют россиян перед европейскими скаутами. Переезд Смолова в Европу должен дать толчок новым трансферам в хорошие команды. А переход в «Спартак» остановит начало тенденции еще на несколько лет. Но решать здесь все равно Сергею Галицкому. Либо московский клуб унизит владельца «Краснодара» еще сильнее. Однажды он обиделся на «Спартак» за то, что в Москву переманили талантливого игрока из академии «Краснодара». Говорят, Галицкий все еще переживает.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

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