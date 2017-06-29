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    Криштиану Роналду – многодетный отец. Что еще с ним произошло за две недели в России


    3
    Голосов: 5
    29.06.2017 10:05
    Португалец очень продуктивно съездил на Кубок конфедераций, отличившись не только на поле. «Бомбардир» – о приключениях Криштиану в России.

    Вдохновил на творчество людей в Казани

    Именно Криштиану посвятили шикарное граффити в Казани напротив отеля, где остановилась сборная Португалии. «Я видел этот портрет, он просто великолепен», – восхитился партнер по команде Андре Силва.

    Поблагодарил Казань

    Сухо, двумя словами, но и на том спасибо:

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    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Расписался в паспорте

    Пермяк Никита Смирнов сейчас находится на производственной практике в Казани. «Честно говоря, не рассчитывал на автограф Роналду, потому что читал, что игрокам сборной Португалии запретили общаться с болельщиками и раздавать автографы. Хотел просто посмотреть на игроков, сделать фото и поснимать на видео, – рассказал парень в интервью «АиФ-Прикамье». – К счастью, Криштиану решил подойти к поклонникам. У меня под рукой, кроме паспорта, ничего не было, поэтому раскрыл первую пустую страницу, на которой Роналду и расписался».

    «Женился на Роналду», – подписал фотографию Никита, поскольку португалец расписался у него прямо в графе «семейное положение».

    Нарушил регламент Кубка конфедераций

    Отличный заголовок для привлечения трафика на сайт. Согласно регламенту турнира, лучший игрок матча обязан прийти на пресс-конференцию, но португальца там не было. Оказалось все гораздо проще: Роналду получил травму. «Он пообщается с журналистами в микст-зоне тогда, когда ему обработают колено», – сообщил представитель организаторов турнира.

    Осчастливил 10-летнюю девочку-инвалида

    Это произошло перед матчем Россия – Португалия. На игру Роналду выходил за руку с Полиной Хаерединовой, которая прикована к инвалидному креслу. Она подарила ему браслет из бисера в цветах флага Португалии, Криштиану приобнял ее, поцеловал и подарил свою тренировочную кофту. Счастье девчонки трудно измерить. Шквал эмоций!

    Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

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    Публикация от Хаерединова Полина (@khaeredinova)

    Стал первым португальцем, который забил в России

    Удивительно, но до игры на Кубке конфедераций сборные СССР/России все время играли с португальцами всухую в домашних матчах. Четыре матча закончились тремя победами при одной ничьей с разницей мячей 7:0. Так что Роналду не только принес Португалии первую победу в России, но и забил первый ее гол здесь.

    Заработал 800-е очко по системе «гол плюс пас» в карьере

    Это случилось по итогам матча с Россией, где Роналду забил победный гол. После этого матча на его счету 603 гола и 197 голевых передач в карьере. На девятую сотню португалец пошел в Санкт-Петербурге, где реализовал пенальти.

    Поставил очередной рекорд

    Криштиану первым в истории забил в восьми подряд международных турнирах сборных. Помимо Кубка конфедераций это четыре чемпионата Европы, начиная с 2004 года, и три чемпионата мира, начиная с ЧМ-2006. Достижение фантастическое. Продлить серию можно снова в России уже через год.

    Покритиковал поле в Санкт-Петербурге

    Как ни старались организаторы, сборная Португалии осталась недовольна состоянием газона на арене «Санкт-Петербург». Португальцы выиграли у Новой Зеландии со счетом 4:0, но поле подвергли критике – об этом сказал и тренер Фернанду Сантуш, и затем Роналду: «Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать».

    Отдал приз партнеру по сборной

    Португалия выиграла у Новой Зеландии со счетом 4:0, и приз лучшего игрока достался Роналду. Но капитан португальской сборной передарил его Бернарду Силве. Оба футболиста забили в матче по голу, но Криштиану с пенальти, а Силва – с игры, причем в голевом моменте повредил голеностоп.

    Узнал о рождении детей

    Теперь Криштиану – многодетный отец. У него родились близнецы от суррогатной матери. «Я знал о рождении детей, но по-прежнему оставался в расположении национальной команды. Мы не смогли достичь целей, но еще порадуем болельщиков. Рад, что теперь смогу увидеть впервые увидеть своих детей», – сказал Криштиану.

    Получил футболку сборной Азербайджана со своей фамилией

    Селекционер АФФА Риад Рафиев познакомился с Криштиану еще когда португальская сборная приезжала в Азербайджан на матч квалификации. Пообщавшись, Роналду принял в дар майку азербайджанской сборной.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, instagram.com/khaeredinova, vk.com/nikitasmit, sportbox.az
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +800

      forward33 29 июня 2017, 11:20

      Респект Рону.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      grain 28 июня 2017, 22:07

      Кто-бы и как-бы не относился к Роналду, но счастливые глаза девочки о многом говорят и дорогого стоят! Всем здоровья!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 июня 2017, 19:38

      А что думают о Крыштыану звезды российские?
      Кококорин,Мамамаев,Акикакифеев?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 28 июня 2017, 18:01

      Человек живет другой, насыщенной и динамичной жизнью... Что ни шаг, то рекорд чего-то... К нему можно по разному относится, но его спортивные и жизненные достижения придают ему величественность и уважение...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 28 июня 2017, 17:52

      все лучшие стороны португальца.

      3
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 28 июня 2017, 17:42

      Красавец! А то что с девочкой на матч вышел - выше всяких похвал!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 июня 2017, 15:52

      Блестяще,Криш!

      4
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