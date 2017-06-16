«Патриотизм – главная надежда, но для выхода из группы его не хватит». Что иностранцы думают о сборной России

Сайт известной компании Fox Sports выпустил превью к Кубку конфедераций с заглавной картинкой стадиона «Открытие-Арена». В статье коротко представлены все восемь команд, а также арены, на которых будут проводиться матчи: «Хозяева покажут новые красивые стадионы, у команды же поводов похвастаться гораздо меньше. На Евро Россия запомнилась больше фанатскими беспорядками, чем стилем игры, который был медленным и предсказуемым». Также говорится о трех неприятных травмах – у Зобнина, Дзагоева и Дзюбы. Товарищеский матч против Чили, по мнению аналитиков Fox Sports дает сборной некоторую надежду.

Про стадионы тоже все со знанием дела – про странности стройки на Крестовском острове, футболе как не главном виде спорта в Казани (упомянута даже ужасная посещаемость на матче «Рубин» – «Краснодар» в виде 3041 болельщика), олимпийском стадионе в Сочи, и «Открытие-Арене» – домашнем поле чемпиона России, не выигрывавшего титул до нынешней весны с 2001 года.

Есть и еще один любопытный гайд, уже теперь по фамилиям для комментаторов:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В ESPN наших в полуфинале не видят. По мнению сайта, 3:0 над венграми и 1:1 с чилийцами – это хоть какой-то позитив год спустя после оглушительного провала на Евро, как на поле, так и за его пределами. Результаты двух контрольных игр дают надежду на то, что сборная России движется в правильном направлении, хотя еще восемь месяцев назад она проигрывала Коста-Рике и Катару. Ключевыми потерями также считаются трое травмированных – Зобнин, Дзагоев и Дзюба. Кроме того, отмечается нехватка хороших нападающих. «Патриотизм фанатов на родной земле – главная надежда сборной России на этом турнире. Но этого не хватит для выхода из группы», – заключает автор. Прогноз на финал – Португалия против Чили, в котором победят южноамериканцы.

На сайте Portugoal, где авторы уже очень давно пишут о португальском футболе на английском языке, о России – короткой строкой. «Если матчи с Мексикой и Россией закончатся хорошо, то с новозеландцами можно будет поэкспериментировать. Мексиканцы всегда были талантливой, но нестабильной командой, и они захотят после нескольких неудачных лет показать себя с лучшей стороны. Россия же в прошлом уже зарекомендовала себя сложным соперником, а теперь еще и будет иметь преимущество собственного поля», – полагает автор.

Свое превью есть и у известной телекомпании New England Sports Network. В NESN считают, что Россия хорошо начнет, удачно сыграв с Новой Зеландией, но ничего не сможет противопоставить Португалии и Мексике, так как оба соперника приехали в сильнейших составах с надеждой выиграть титул. А лучшим в этой группе будет матч Португалия – Мексика, который закончится вничью. Кроме того, NESN выбрала одного-двух игроков с каждой команды, которые заслуживают пристального внимания на турнире: Кэйхилл, Абубакар, Ойонго (он не сыграет), Санчес, Видаль, Дракслер, Лосано, Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Андре Гомеш. Из сборной России к ним примкнул Игорь Акинфеев.

На goal.com все мрачно – вкратце рассказали о семи участниках, про восьмого – Россию – целый абзац про фанатов-хулиганов на Евро и нарушении прав человека на стройках объектов ЧМ-2018. «Остается ощущение, что главным показателем турнира станет организация вне футбольного поля. Возможный триумф Роналду и все остальное – уже как бонус», – ворчат на Goal.

В другой статье на этом портале отмечают, что «The Sbornaya» проиграла лишь один из предыдущих пяти матчей под руководством Черчесова, а шанс на победу над Новой Зеландией оценивается довольно высоко – в 1,29. Упоминается также вполне выгодная ставка на то, что сборная России не пропустит в этом матче, т.к. в пяти последних проигранных встречах новозеландцы ничего не забивали.

Известный американский журнал Sports Illustrated не слишком много внимания уделяет футболу, но мимо Кубка конфедераций не прошел. «Шум по поводу ее заявки, геополитические моменты, безопасность рабочих, хулиганство фанатов – все это мы часто видели в заголовках, в то время как ее футбольная команда убивает время в ожидании чемпионата мира, поскольку на него она уже попала в качестве хозяев».

Она сыграла всего четыре товарищеских матча в этом году, так что Кубок конфедераций со времен ужасного Евро – единственный шанс принять участие в официальных играх. Турнир ответит на некоторые вопросы по сборной, которая состоит исключительно из игроков внутреннего чемпионата, имеет в составе лишь одного футболиста, забившего за сборную больше пяти голов, и надеется избежать позора следующим летом», – говорится в превью SI.

Для заглавной фотографии на статье Guardian о Кубке конфедераций выбрано изображение гладиатора на «Открытие-Арене». Сам же материал ничего футбольного в себе не таит – перечислены всевозможные проблемы (стадионы, терроризм, фанаты, расизм), задано множество вопросов, в мыслях – миллион сомнений, словом, как обычно у не слишком дружелюбных к нам англичан. Еще забавнее, что внизу статьи предлагается помочь проекту The Guardian деньгами. Несколько известных английских спортивных сайтов пока и вовсе игнорируют стартующий завтра турнир.

Наконец, на Whoscored.com выпустили превью, но не Кубка конфедераций, а Евро-2017 для сборных U21, который стартует сегодня. Что касается турнира в России, то у Whoscored уже есть превью к матчу Россия – Новая Зеландия. Есть и ориентировочные составы. Вопросы «почему Газинский» и «где Смолов» уже срываются с языка:

Прогноз портала Whoscored на этот матч – 2:0 в пользу сборной России.

За кого мы будем болеть на Кубке конфедераций (кроме сборной России)