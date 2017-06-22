Алексис Санчес − теперь лучший бомбардир в истории Чили. Но любить его надо не только за это

Мы ругаем современных футболистов за то, что они слишком часто селфятся и слишком редко показывают страстную игру. Алексис Санчес не такой. Истории его отдачи мы видим каждый английский уик-энд, и хотя бы о какой-то из них вы точно слышали. Я напомню о тех двух, что больше всего запомнились именно мне.

Первая история – январская игра в АПЛ против «Борнмута», где «Арсенал» был обязан побеждать. Команда Арсена Венгера в итоге еле-еле уцелела, вырвав ничью (3:3), а Санчес воспринял адреналиновый камбэк как болезненное поражение. Перчатки, которые он бросил на поле стадиона «Дин Корт», направляясь в подтрибунное помещение, стали символом зимней агонии «Арсенала»: неудачные результаты смешались с разлагающим высокомерием главного тренера, а бойцовские качества Санчеса – с безразличием его партнеров. Никто, кроме чилийца, не позволял себе так открыто выказывать недовольство, и поэтому у болельщиков «Арсенала» реже всего возникают претензии именно к Алексису.

Второй случай – ноябрьский матч за сборную против Уругвая. Во втором тайме Санчес сделал результат, его команда вела 3:1, и тренер заменил игрока в самой концовке. Клаудио Браво тут же привез в свои ворота пенальти, и камера выхватила Алексиса, в негодовании бьющего кулаком по боковой обшивке. Тот пенальти от Суареса Браво все равно отбил, да и чилийцы в любом случае победили бы – не 3:1, так 3:2. Но их лидер был в бешенстве.

Это – не игра на публику, а какое-то доисторическое стремление побеждать и желать большего даже тогда, когда ты вроде бы уперся в белый потолок. Скучным занудам в эпоху «Черного зеркала» Санчес покажется фриком, у которого не все дома, но все, кроме них, обожают проявления человеческого в стерильном мире футбольной современности – будь то брошенные Алексисом перчатки или отпечатки зубов Суареса на теле Кьеллини.

Широко растиражирована история, как мэр Токопильи (городка, где родился Санчес), увидев впечатляющую игру подростка на пыльном пустыре, подарил ему бутсы. Для Алексиса это была не новая футбольная обувь, а первые бутсы вообще – до того случая он играл босиком. Потом чилиец признавался, что именно дворовые матчи сформировали его манеру бега, похожую на прыжки. «Я просто привык оббегать камни», – говорит Санчес.

Уже в 16 лет он дебютировал в основном составе «Кобрелоа» – клуба из высшей чилийской лиги. «Кобрелоа» базируется в городе Калама (район пустыни Атакама) и носит несколько прозвищ – от серого и блеклого «Шахтеры» до эндорфиновых «Лисов пустыни» и «Апельсинового урагана». Взрывной игре Санчеса соответствовало последнее; он ураганом ворвался в основу «Кобрелоа», отыграл один полноценный сезон и был замечен вездесущими скаутами «Удинезе».

Чтобы не мариновать новичка на скамейке, в Удине сразу же позаботились об аренде − первой командировкой Алексиса стал столп чилийского футбола «Коло-Коло». Там он сходу выиграл и Клаусуру, и Апертуру, а потом отправился в «Ривер Плейт», где взял еще одну Клаусуру. В те годы природный инстинкт побеждать совпал у игрока с внешними атрибутами успеха, и Санчес окончательно уяснил, что не хочет ничего другого – только играть в лучших командах и забирать главные трофеи.

Шанс закрепиться в лучшей команде мира представился чилийцу в 2011 году, когда его трансфер выкупила «Барселона». К тому времени Санчес уже прошел закалку Серией A, отточил мастерство у Ческо Гвидолина и стал первым чилийским игроком в истории Италии, который оформил покер («Удинезе» победил «Палермо» со счетом 7:0, а Санчес накидал в чужие ворота больше половины мячей). Что было дальше, вы и сами знаете: в Каталонии Алексис задержался на три сезона, показал неплохую статистику, но после покупки Луиса Суареса оказался лишним элементом.

Не сумев стать звездой в Примере, чилиец стал ей в АПЛ − трудно найти хоть одного болельщика «Арсенала», кто не мечтал бы о продлении контракта с Алексисом. Он же медлит и ждет достойного предложения то ли от «Баварии», то ли от «Манчестер Сити». Вероятность того, что он останется на «Эмирейтс», как никогда низка. Аутсайдерские амбиции «Арсенала» не совпадают с амбициями Алексиса. Он просто хочет побеждать, как делал это с «Барселоной», «Ривер Плейтом» и «Коло-Коло» – и даже с дворовой командой из Токопильи, где бились явно не за четвертое место.

В одном из ранних треков Мирона Федорова звучат строчки: «Люди делятся на две категории – на орлов и канареек. Летают и те и те, но одни высоко, а другие – низко. К какой категории принадлежишь ты? Решать тебе». Алексис Санчес, очевидно, принадлежит к орлам; он всегда хотел летать высоко, и нашей сборной не нужно надеяться, что Алексис будет халтурить в сегодняшнем товарняке.

Биография чилийца до ужаса банальна – половина популярных футболистов в детстве гоняла мяч по пустырям, а потом попала в топ-клубы. Слова о страсти/жажде успеха тоже давно набили оскомину, но на персону Санчеса эти банальности ложатся как нельзя лучше. Он действительно любит футбол и действительно играет по-настоящему – со страстью, кровью и вывороченными зубами. Устали от академиков с тросточками? Включайте сегодня вечером телевизор и посмотрите, как Алексис разорвет нашу защиту.

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