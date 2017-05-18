«Я не знаю, за что Зидан так со мной поступает». Звезда «Реала», который прошел через трудности и проиграл

Начало 90-х в Колумбии казалось еще более лихим, чем в России. На фоне тотальной нищеты рабочий класс проводил массовые забастовки, а местная власть никак не могла поймать наркоторговца Пабло Эскобара, который к тому же организовывал теракты. В 1990 году, чтобы устранить одного неугодного человека, Эскобар подложил бомбу в самолет со 101-м пассажиром. При взлете раздался мощный взрыв. Несколько человек при падении чудом выжили, но затем их накрыло огромными кусками обломков самолета. В обстановке всеобщего ужаса в небезопасном городке Кукута рос маленький Хамес Родригес.

В три года малыш и его мама остались без денег на жизнь: отец бросил семью и ушел к другой девушке. «Я его совсем не помню. С тех пор, как он нас бросил, он с нами старался не контактировать», − вспоминал Хамес . Положение спасла мама: чтобы сын не остался голодным, она устраивалась на самые неблагодарные работы, а через некоторое время нашла себе нового жениха. «Никогда не думал, что он для меня – отчим. Для меня он – самый настоящий отец, без которого я бы не достиг того, чего имею». В 5 лет Хамес Родригес впервые вышел с отчимом на тренировку и поразил того своими задатками. Отчим под впечатлением сделал видеонарезку с лучшими моментами игры малыша и разослал по всевозможным клубам. Ответы стали приходить сразу же.

Талант Хамеса с годами становился настолько очевидным, что уже в 14 лет его в основе выпустили тренеры главной команды «Энвигадо». А на следующий год Родригес начал забивать и получил звание чемпиона Колумбии. Не обратить внимания на колумбийского вундеркинда было невозможно, и в 2008 году форвард подписал контракт с аргентинским «Банфилдом». «Этот переход стал самым тяжелым в моей жизни. Клуб выделил мне однокомнатную квартиру, ко мне в гости никто не ходил. Я каждый выходной стоял на балконе и бесконечно рыдал», − рассказывал Хамес. – «Я долгое время решался на побег, и в один день купил билет на родину. Я стоял у аэропорта и со слезами долго думал, лететь или нет». Нападающему хватило мужества порвать билет. Узнав о капризах Хамеса, отчим, бросив всe, прилетел к нему в Аргентину и всеми способами его развлекал. Игра Родригеса резко преобразилась, и в 2009 году он праздновал с «Банфилдом» историческое чемпионство.

Достигнув 18 лет, Хамес поступил в институт, где учился на программиста. Какое-то время ему удавалось совмещать учебу и профессиональный спорт, но после перехода в «Порту» футбол занял максимум времени. «Из-за футбола его учеба порой ощутимо страдала. Он мог стать лучшим студентом, но был всего лишь хорошистом», − заявил один из преподавателей. Правда, сам Родригес до сих пор не оставляет мысль о получении высшего образования. Как только он закончит футбольную карьеру, то, вероятно, станет именно программистом.

Настоящая слава пришла к Хамесу в 2014 году. Сборная Колумбии поразила всех своим зажигательным футболом и танцами. а Родригес стал ее забивным лидером. «Интер» постарался сыграть на опережение, сделав предложение колумбийцу еще в начале турнира, но сам игрок выбрал «Реал». О чем потом неоднократно пожалел.

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Пригласивший его Карло Анчелотти охотно выпускал Хамеса в старте. Но все его последователи в той или иной степени задвигали парня в запас. «Хамес Родригес – один из важнейших игроков нашей команды. Я ожидаю от него прорыва в предстоящем сезоне», − говорил Рафа Бенитес в первые месяцы работы в «Реале». Но что-то между ними пошло не так. Бенитес регулярно оставлял Родригеса в запасе, даже когда тот был в отличной форме. В матче со сборной Чили колумбиец забил роскошный гол и буквально летал по полю. «Этот гол я посвящаю своему любимому тренеру «Реала», − сарказм Родригеса не оставлял ему шансов. Бенитеса вскоре уволили, но и Зинеддину Зидану Хамес не понравился.

«Я не знаю, за что он так со мной поступает», − выпалил однажды Хамес. Между ним и Зиданом участились конфликты на тренировках; о попадании в основу теперь не может быть и речь. «Об отношениях Зидана и моего мужа говорят настолько часто, что мне от этого по-настоящему тяжело», − призналась жена Хамеса Даниэла Оспина.

По слухам, после очередной ссоры Родригес окончательно решил, что покидает «Реал». Скорее всего, его следующим клубом станет «МЮ». Нынешний «Манчестер Юнайтед» – не то место, где можно получить «Золотой мяч» или стать преемником Криштиану Роналду. Но другого пути у Хамеса нет. В Манчестере будет поспокойнее, и Хамес сможет стать там уверенной звездой в лучшей лиге планеты. Так будет лучше для всех. Для «Реала», самого Родригеса и его очаровательной, но измученной жены.

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