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  • Василий Уткин прекратил карьеру телекомментатора. Будете скучать?

Василий Уткин прекратил карьеру телекомментатора. Будете скучать?

«Я отниму у вас 20 секунд, чтобы сказать, что это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного телекомментатора. Мне нужны другие вызовы. На моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания», – сказал Уткин после окончания матча «Фулхэма» и «Рединга». Больше голос Василия мы не услышим ни на одном из телеканалов. В качестве комментатора, конечно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В последнее время Уткин трудился на канале «Евроспорт». Комментировал матчи Чемпионшипа и МЛС, подшучивал над игроками и над всем футболом в целом. И все-таки это был уже не тот Василий Уткин, каким мы его помним даже по «Матч ТВ». Скандальный уход Уткина с главного спортивного телеканала страны больно ударил по амбициям самого Василия. Работа на «Евроспорте» такого удовольствия и внимания аудитории приносить не могла даже при всем желании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Уткин не сдался. Он по-прежнему на виду. Недавно вот бросал вызов команде Юрана и Карпина из очередного проекта «Матч ТВ». У него есть собственная школа журналистики, а сейчас Василий еще и курирует футбольный клуб. За эти дела он взялся по-настоящему. Кажется, это и есть столь нужные ему вызовы. На ближайшее время.

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Англия. Чемпионшип США. МЛС Россия Уткин Василий
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RUSARM
1494771902
У нас пруд пруди этих комментаторов развелось,что всех не упомнишь!! Это раньше,Озеров,Маслаченко,Махарадзе-интересно было слушать!!!
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dok66
1494773124
Уткин заполнил вакуум , который возник после Озерова , Маслаченко , Махарадзе . И спасибо ему , но сейчас его время ушло и хорошо , что он это понял . . Удачи ему на новом поприще . А по поду Губерниева - как только я слышу фразу : "Я , дмитрий губерниев" - сразу переключаюсь на другой канал !
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NEON-SM
1494773336
Орлов ты слышишь, конец птичьей эпопеи, и ты завязывай
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ttter
1494773640
Спасибо, Василий!Я вырос на футболе,в том числе и на том что комментировали Вы.Спасибо за детство!
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bakha23
1494775073
ДУМАЮ ОН ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ ОТДОХНЕТ НЕМНОГО ОТ ФУТБОЛА ЧЕРЕЗ ПАРЕ ЛЕТ
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OfaZavr
1494775120
Как не крути, а Уткин хороший комментатор.
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Atom2020
1494776784
Даже здесь Василий попиарился ... это все равно что уборщица при увольнении выложит какашками в туалете слово "до свидания" и празднично обклеит унитаз туалетной бумагой ... скромнее надо быть, Василий, скромнее ...
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Drezden85
1494778619
Давай...до свидания....
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rammax fcsm
1494780286
Энное количество лет назад, это был классный комментатор, но, такое ощущение, что со временем не только он сам, но и его мозг заплыл жиром.... Последнее время - хамоватое, словоблудливое, дерзящее и непрофессиональное днище, ползущее на старом багаже. Адьёс, человек - ГОВН.......
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vodomut
1494783144
Василий классный комментатор и знаток футбола,очень жалко что носатая его сьела!
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