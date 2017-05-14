Василий Уткин прекратил карьеру телекомментатора. Будете скучать?

«Я отниму у вас 20 секунд, чтобы сказать, что это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного телекомментатора. Мне нужны другие вызовы. На моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания», – сказал Уткин после окончания матча «Фулхэма» и «Рединга». Больше голос Василия мы не услышим ни на одном из телеканалов. В качестве комментатора, конечно.

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В последнее время Уткин трудился на канале «Евроспорт». Комментировал матчи Чемпионшипа и МЛС, подшучивал над игроками и над всем футболом в целом. И все-таки это был уже не тот Василий Уткин, каким мы его помним даже по «Матч ТВ». Скандальный уход Уткина с главного спортивного телеканала страны больно ударил по амбициям самого Василия. Работа на «Евроспорте» такого удовольствия и внимания аудитории приносить не могла даже при всем желании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Уткин не сдался. Он по-прежнему на виду. Недавно вот бросал вызов команде Юрана и Карпина из очередного проекта «Матч ТВ». У него есть собственная школа журналистики, а сейчас Василий еще и курирует футбольный клуб. За эти дела он взялся по-настоящему. Кажется, это и есть столь нужные ему вызовы. На ближайшее время.

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