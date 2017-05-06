«Тоттенхэм» снова проиграл чемпионство. В чем причина?

Это типичный «Тоттенхэм»

С одной стороны, второе место (которое еще нужно защитить) – отличный результат для Покеттино и, вполне возможно, его потолок. С другой, в мире, где чемпионство еще год назад ушло к «Лестеру», а у тебя в команде играет пара будущих футболистов «Реала» (Кейн, Алли), можно задуматься и о большем. Аппетит «Тоттенхэма» развился по мере того, как «Челси» терпел необязательные поражения и давал небольшую слабину.

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Аргентинский тренер «шпор» из тура в тур настаивал на том, что его команде важно оказывать давление на синих – но вот «Тоттенхэм» проиграл сам и фактически короновал «Челси». Для того, чтобы обеспечить себе титул, парням Конте достаточно одержать две победы.

«Шпоры» – молодая команда

Это правда: средний возраст игроков «Тоттенхэма» – 25 лет. В конце прошлого сезона «шпоры» не вытерпели натиска чемпионской гонки, треснули и сдались. Вчера на поле «Вест Хэма» у них снова что-то сломалось; Покеттино пока не может контролировать эти необъяснимые срывы его команды в тех матчах, где будущий чемпион обязан брать три очка во что бы то ни стало.

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«Шпоры – это «Арсенал» образца 2007-2009 годов: играют в прекрасный футбол, имеют в своем составе прекрасных игроков, но ничего не выигрывают. Никто не запомнит лузеров», – пишут в твиттере фанаты «Арсенала», и уж кому, как не им, знакомо это противоречивое чувство. Ты показываешь самый привлекательный футбол в лиге, не проигрываешь ни одной домашней игры и заставляешь говорить о себе в восторженном тоне. Но чемпионство все равно заберет «Челси», а ты даже не был близок.

Титулы отсутствуют в ДНК «Тоттенхэма»

И это снова правда: как клуб «Тоттенхэм» имеет за своей спиной меньше чемпионских титулов, чем один Арсен Венгер (два против трех). Да и то последний раз кубок чемпиона Англии видели на «Уайт Харт Лейн» в 1961 году – той же весной Гагарин полетел в космос, а родители нынешнего президента «шпор» Даниэля Леви зачали ребенка. Это было так давно, что с точки зрения статистики чемпионство «Тоттенхэма» было бы не меньшим чудом, чем успех «Лестера».

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Вообще в XXI веке «шпорам» покорился всего один трофей – ничтожный Кубок лиги в 2008-м. Чтобы добиться чего-то большего, чем второе место, Покеттино необходимо вооружиться топором и сломать вековые традиции. Пока же «Тоттенхэм» – это олсоураннер, типичный безобидный попутчик, который ничем не навредит реальному чемпиону.

Это не «Тоттенхэм» проиграл, а «Челси» выиграл

Есть и такая версия – наиболее адекватная и простая. «Челси» просто был лучше/класснее/опытнее, чем их лондонские соседи, и никакая победа над «Вест Хэмом» «шпорам» бы не помогла. Недавний кубковый полуфинал лишний раз показал разницу между двумя командами. «Челси» – состоявшийся победитель, «Тоттенхэм» – только планирует им стать.

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Просто с «Тоттенхэмом» всегда что-то не так

Да-да, мы снова будем цитировать «Залечь на дно в Брюгге». После вчерашнего матча на Олимпийском стадионе это опять актуально.

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