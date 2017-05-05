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  • Путин, игра за сборную и трансфер в «Монако». Что нужно знать о лучшем вратаре сезона в России

Путин, игра за сборную и трансфер в «Монако». Что нужно знать о лучшем вратаре сезона в России

В 40 раз дешевле Акинфеева

В прошлом году Медведев переходил в «Ростов» из ижевского «Зенита». В ПФЛ вратарь отстоял 3 сезона, почти подписал контракт с тульским «Арсеналом», но в итоге оказался в Ростове-на-Дону. Вполне понимал, что сядет там на скамейку. Лидером, опорой защиты и одним из лучших вратарей страны тогда был Сослан Джанаев.

Сумму, за которую Бердыев подписал Медведева, официально так и не объявили. Особо никто и не интересовался – «Ростов» имел шансы на чемпионство, закреплял на спине ярлык «российского «Лестера» и собирал аншлаги на «Олимпе» – кого тогда интересовал 20-летний парень из Ижевска.

Главный сайт футбольной статистики Transfermarkt писал о переходе за 50 тысяч евро. Сейчас, после всех рекордов, слухов и попадания в новостные ленты, цена на Медведева выросла до 300 тысяч. В 40 раз меньше вратаря сборной России.

«Больше всего в игре Медведева мне нравится его надежность. Он выступает без явных провалов, а это не так просто. Никита — один из кандидатов в национальную команду». (Сослан Джанаев, вратарь ФК «Ростов»)

Карьерист

Медведев уже готовился ехать в турне по арендам в команды ФНЛ, когда у Джанаева начались травмы. Потом Медведев рассказывал, что всегда относился к своему выходу на поле как к вынужденной мере. И признавал превосходство Джанаева.

Но Сослан то ли плохо подготовился к сезону, то ли не выдержал давления на постоянно обороняющийся «Ростов» – Джанаев несколько раз в начале сезона выбывал из-за травм. И каждая его травма становилась шансом для конкурента.

9 сентября Медведев дебютировал в РФПЛ, а в феврале, через год после перехода в «Ростов», сыграл свой первый матч в еврокубках – против «Спарты». По сути, после него он окончательно стал главным вратарем Бердыева. В следующих 12 матчах «южан» Медведев выходил в старте, играл весь матч и не пропускал.

Но вряд ли осознанно шел к своему рекорду.

«Медведев – парень настоящий, мужицких кровей. Минуты во время матча не считает, он не бухгалтер». (Иван Данильянц, тренер ФК «Ростов»)

Игрок сборной

Еще в марте прошлого года Медведев стал игроком сборной. Писарев позвал его в молодежку меньше чем через месяц после подписания контракта с клубом из РФПЛ.

Новичка «Ростова» так и не выпустили на матч против Германии. В итоге сборная проиграла 0:2 и провалила отборочную часть. В группе молодежка заняла предпоследнее место, обойдя только Фарерские острова.

Хоть по трансферной стоимости Медведеву еще далеко до вратарей сборной, играет он в этом сезоне лучше. Теперь все чаще говорят об интересе к нему со стороны Черчесова. Не все смотрят на это с восторгом.

«Для сборной Никите еще рановато. У «Ростова» хорошо выстроенная оборона. Но и он – очень перспективный вратарь». (Александр Шикунов, бывший вице-президент ФК «Ростов»)

Рекордсмен

Лучшим вратарем сезона Медведев стал в прошлом туре, когда установил рекорд по длине сухой серии. До него никто еще не держал ворота без голов 952 минуты. До этого подобное достижение устанавливал Руслан Нигматуллин еще в прошлом веке.

Сейчас Нигматуллин стал футбольным экспертом, поэтому регулярно высказывается об успехах Медведева. Несколько раз бывший вратарь сборной подчеркивал, что результаты его конкурента во многом связаны с сильной обороной «Ростова»: «Медведев, конечно, молодец, но мой рекорд он вряд ли побьет. Так-то ради бога, пусть старается».

Когда рекорд побили, «Ростов» не удержался от троллинга.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем сам Медведев от этого полушутливого спора скромно удалился и все доказывает на поле.

«При всем уважении к Медведеву и его заслуживающей уважение сухой серии, пока не берусь судить о реальной силе этого голкипера. Слишком хороша игра «Ростова» в обороне, чтобы по-настоящему проверить его в деле». (Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России)

Цель для «Монако»

Еще до установления рекорда появились слухи об интересе к Медведеву со стороны «Монако». Вероятный чемпион Франции этого сезона, кажется, недоволен игрой Дарио Субашича и традиционно для себя ищет молодых и перспективных.

Такую информацию слил далекий от футбольной тематики портал «Вести.ру», поэтому доверять ей нужно с большой осторожностью. Но в этой истории важно само ее появление. Кстати в «Монако» уже играет россиянин – 18-летний сын олигарха Вадим Бакатин.

«Это что-то феноменальное и уникальное. Я даже не знаю, откуда этот парень взялся. Он так тихо вошел, спокойненько встал в ворота... А сейчас творит историю. Наверное, сейчас это лучший молодой вратарь у нас в стране». (Андрей Червиченко, бывший президент ФК «Спартак»)

Личная жизнь

За свою короткую (по сути, годичную) карьеру Медведев дал только одно интервью – для сайта «Чемпионат.com». В нем нет громких высказываний, но есть несколько любопытных фактов.

Например, 22-летний вратарь вполне может командовать Сесаром Навасом и обязан разбираться во всех тактических схемах команды. Медведев готов в любой момент отдать место Джанаеву и любит играть в бильярд с Дмитрием Полозом.

Чтобы настроиться на игру, он слушает Тимати и L’One, а на президентских выборах Медведев голосовал за Путина.

«Мои кумиры в футболе? Их нет». (Никита Медведев)

Россия Ростов Нигматуллин Руслан Джанаев Сослан Медведев Никита Данильянц Иван
Комментарии (26)
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xColaz
1493977233
Путин вдохновляет молодые таланты
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Таганский
1493977356
Не перегните палку с восторгами, чтобы парень не зазвездился преждевременно..
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493979191
они явно преувеличили, если бы не защита он может быть вообще ни чего не побил
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VerSaR
1493980012
Вот как раз таки отсутствие интереса со стороны главного тренера сборной больше удивило бы. Игроки сборной должны знать и осознавать, что незаменимых нет и играть должны лучшие. А парню всяческих успехов
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Karpathian
1493984230
удачи, клуб побогаче)
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FanatSerj
1493987683
Последние матчи его все серьёзнее и серьёзнее нагружают. Защита уже поуспокоилась и начала доверять своему вратарю, что он затащит, он выручит. А первые матчи то да, хрен знает как ему, мне даже страшно было ))) Особенно когда с МЮ против Ибры ему играть надо было.
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Serjoga
1493990414
Стоимость его меньше стоимости Акинфеева! Вот только кому Акинфеев хотя бы за 300 тысяч евро нужен в Европе?
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lokoman92
1493990529
про Акинфеева когда он только встал в раму тоже так же говорили, что молод и т.д. и т.п.) Медведев не много другого стиля вратарь, но он хорош) главное что бы выковали из него бриллиант)
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арейская
1494022690
Красава, даже не могла представить, что у него всё так гладко сложится, поначалу сокрушалась по поводу затянувшейся реабилитации Сослана, и всё ждала его возвращения на поле, а сейчас..., даже и не знаю что сказать, но знаю одно, хочу видеть в рамке Никиту...
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ItalianFootball
1494053718
То, что Медведев голосовал за Путина далеко не новость)))
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