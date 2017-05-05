Путин, игра за сборную и трансфер в «Монако». Что нужно знать о лучшем вратаре сезона в России

В 40 раз дешевле Акинфеева

В прошлом году Медведев переходил в «Ростов» из ижевского «Зенита». В ПФЛ вратарь отстоял 3 сезона, почти подписал контракт с тульским «Арсеналом», но в итоге оказался в Ростове-на-Дону. Вполне понимал, что сядет там на скамейку. Лидером, опорой защиты и одним из лучших вратарей страны тогда был Сослан Джанаев.

Сумму, за которую Бердыев подписал Медведева, официально так и не объявили. Особо никто и не интересовался – «Ростов» имел шансы на чемпионство, закреплял на спине ярлык «российского «Лестера» и собирал аншлаги на «Олимпе» – кого тогда интересовал 20-летний парень из Ижевска.

Главный сайт футбольной статистики Transfermarkt писал о переходе за 50 тысяч евро. Сейчас, после всех рекордов, слухов и попадания в новостные ленты, цена на Медведева выросла до 300 тысяч. В 40 раз меньше вратаря сборной России.

«Больше всего в игре Медведева мне нравится его надежность. Он выступает без явных провалов, а это не так просто. Никита — один из кандидатов в национальную команду». (Сослан Джанаев, вратарь ФК «Ростов»)

Карьерист

Медведев уже готовился ехать в турне по арендам в команды ФНЛ, когда у Джанаева начались травмы. Потом Медведев рассказывал, что всегда относился к своему выходу на поле как к вынужденной мере. И признавал превосходство Джанаева.

Но Сослан то ли плохо подготовился к сезону, то ли не выдержал давления на постоянно обороняющийся «Ростов» – Джанаев несколько раз в начале сезона выбывал из-за травм. И каждая его травма становилась шансом для конкурента.

9 сентября Медведев дебютировал в РФПЛ, а в феврале, через год после перехода в «Ростов», сыграл свой первый матч в еврокубках – против «Спарты». По сути, после него он окончательно стал главным вратарем Бердыева. В следующих 12 матчах «южан» Медведев выходил в старте, играл весь матч и не пропускал.

Но вряд ли осознанно шел к своему рекорду.

«Медведев – парень настоящий, мужицких кровей. Минуты во время матча не считает, он не бухгалтер». (Иван Данильянц, тренер ФК «Ростов»)

Игрок сборной

Еще в марте прошлого года Медведев стал игроком сборной. Писарев позвал его в молодежку меньше чем через месяц после подписания контракта с клубом из РФПЛ.

Новичка «Ростова» так и не выпустили на матч против Германии. В итоге сборная проиграла 0:2 и провалила отборочную часть. В группе молодежка заняла предпоследнее место, обойдя только Фарерские острова.

Хоть по трансферной стоимости Медведеву еще далеко до вратарей сборной, играет он в этом сезоне лучше. Теперь все чаще говорят об интересе к нему со стороны Черчесова. Не все смотрят на это с восторгом.

«Для сборной Никите еще рановато. У «Ростова» хорошо выстроенная оборона. Но и он – очень перспективный вратарь». (Александр Шикунов, бывший вице-президент ФК «Ростов»)

Рекордсмен

Лучшим вратарем сезона Медведев стал в прошлом туре, когда установил рекорд по длине сухой серии. До него никто еще не держал ворота без голов 952 минуты. До этого подобное достижение устанавливал Руслан Нигматуллин еще в прошлом веке.

Сейчас Нигматуллин стал футбольным экспертом, поэтому регулярно высказывается об успехах Медведева. Несколько раз бывший вратарь сборной подчеркивал, что результаты его конкурента во многом связаны с сильной обороной «Ростова»: «Медведев, конечно, молодец, но мой рекорд он вряд ли побьет. Так-то ради бога, пусть старается».

Когда рекорд побили, «Ростов» не удержался от троллинга.

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Впрочем сам Медведев от этого полушутливого спора скромно удалился и все доказывает на поле.

«При всем уважении к Медведеву и его заслуживающей уважение сухой серии, пока не берусь судить о реальной силе этого голкипера. Слишком хороша игра «Ростова» в обороне, чтобы по-настоящему проверить его в деле». (Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России)

Цель для «Монако»

Еще до установления рекорда появились слухи об интересе к Медведеву со стороны «Монако». Вероятный чемпион Франции этого сезона, кажется, недоволен игрой Дарио Субашича и традиционно для себя ищет молодых и перспективных.

Такую информацию слил далекий от футбольной тематики портал «Вести.ру», поэтому доверять ей нужно с большой осторожностью. Но в этой истории важно само ее появление. Кстати в «Монако» уже играет россиянин – 18-летний сын олигарха Вадим Бакатин.

«Это что-то феноменальное и уникальное. Я даже не знаю, откуда этот парень взялся. Он так тихо вошел, спокойненько встал в ворота... А сейчас творит историю. Наверное, сейчас это лучший молодой вратарь у нас в стране». (Андрей Червиченко, бывший президент ФК «Спартак»)

Личная жизнь

За свою короткую (по сути, годичную) карьеру Медведев дал только одно интервью – для сайта «Чемпионат.com». В нем нет громких высказываний, но есть несколько любопытных фактов.

Например, 22-летний вратарь вполне может командовать Сесаром Навасом и обязан разбираться во всех тактических схемах команды. Медведев готов в любой момент отдать место Джанаеву и любит играть в бильярд с Дмитрием Полозом.

Чтобы настроиться на игру, он слушает Тимати и L’One, а на президентских выборах Медведев голосовал за Путина.