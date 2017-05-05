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    Путин, игра за сборную и трансфер в «Монако». Что нужно знать о лучшем вратаре сезона в России


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    Голосов: 9
    05.05.2017 19:00
    Никита Медведев за один сезон поставил рекорд сухих матчей, съездил на «Олд Траффорд» и выбил из старта Джанаева. Вокруг 22-летнего вратаря много шума: одни считают его гением, другие – переоцененной пустышкой. Данил Замалетдинов собрал главные факты о голкипере.

    В 40 раз дешевле Акинфеева

    В прошлом году Медведев переходил в «Ростов» из ижевского «Зенита». В ПФЛ вратарь отстоял 3 сезона, почти подписал контракт с тульским «Арсеналом», но в итоге оказался в Ростове-на-Дону. Вполне понимал, что сядет там на скамейку. Лидером, опорой защиты и одним из лучших вратарей страны тогда был Сослан Джанаев.

    Сумму, за которую Бердыев подписал Медведева, официально так и не объявили. Особо никто и не интересовался – «Ростов» имел шансы на чемпионство, закреплял на спине ярлык «российского «Лестера» и собирал аншлаги на «Олимпе» – кого тогда интересовал 20-летний парень из Ижевска.

    Главный сайт футбольной статистики Transfermarkt писал о переходе за 50 тысяч евро. Сейчас, после всех рекордов, слухов и попадания в новостные ленты, цена на Медведева выросла до 300 тысяч. В 40 раз меньше вратаря сборной России.

    «Больше всего в игре Медведева мне нравится его надежность. Он выступает без явных провалов, а это не так просто. Никита — один из кандидатов в национальную команду». (Сослан Джанаев, вратарь ФК «Ростов»)

    Карьерист

    Медведев уже готовился ехать в турне по арендам в команды ФНЛ, когда у Джанаева начались травмы. Потом Медведев рассказывал, что всегда относился к своему выходу на поле как к вынужденной мере. И признавал превосходство Джанаева.

    Но Сослан то ли плохо подготовился к сезону, то ли не выдержал давления на постоянно обороняющийся «Ростов» – Джанаев несколько раз в начале сезона выбывал из-за травм. И каждая его травма становилась шансом для конкурента.

    9 сентября Медведев дебютировал в РФПЛ, а в феврале, через год после перехода в «Ростов», сыграл свой первый матч в еврокубках – против «Спарты». По сути, после него он окончательно стал главным вратарем Бердыева. В следующих 12 матчах «южан» Медведев выходил в старте, играл весь матч и не пропускал.

    Но вряд ли осознанно шел к своему рекорду.

    «Медведев – парень настоящий, мужицких кровей. Минуты во время матча не считает, он не бухгалтер». (Иван Данильянц, тренер ФК «Ростов»)

    Игрок сборной

    Еще в марте прошлого года Медведев стал игроком сборной. Писарев позвал его в молодежку меньше чем через месяц после подписания контракта с клубом из РФПЛ.

    Новичка «Ростова» так и не выпустили на матч против Германии. В итоге сборная проиграла 0:2 и провалила отборочную часть. В группе молодежка заняла предпоследнее место, обойдя только Фарерские острова.

    Хоть по трансферной стоимости Медведеву еще далеко до вратарей сборной, играет он в этом сезоне лучше. Теперь все чаще говорят об интересе к нему со стороны Черчесова. Не все смотрят на это с восторгом.

    «Для сборной Никите еще рановато. У «Ростова» хорошо выстроенная оборона. Но и он – очень перспективный вратарь». (Александр Шикунов, бывший вице-президент ФК «Ростов»)

    Рекордсмен

    Лучшим вратарем сезона Медведев стал в прошлом туре, когда установил рекорд по длине сухой серии. До него никто еще не держал ворота без голов 952 минуты. До этого подобное достижение устанавливал Руслан Нигматуллин еще в прошлом веке.

    Сейчас Нигматуллин стал футбольным экспертом, поэтому регулярно высказывается об успехах Медведева. Несколько раз бывший вратарь сборной подчеркивал, что результаты его конкурента во многом связаны с сильной обороной «Ростова»: «Медведев, конечно, молодец, но мой рекорд он вряд ли побьет. Так-то ради бога, пусть старается».

    Когда рекорд побили, «Ростов» не удержался от троллинга.

    Впрочем сам Медведев от этого полушутливого спора скромно удалился и все доказывает на поле.

    «При всем уважении к Медведеву и его заслуживающей уважение сухой серии, пока не берусь судить о реальной силе этого голкипера. Слишком хороша игра «Ростова» в обороне, чтобы по-настоящему проверить его в деле». (Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России)

    Цель для «Монако»

    Еще до установления рекорда появились слухи об интересе к Медведеву со стороны «Монако». Вероятный чемпион Франции этого сезона, кажется, недоволен игрой Дарио Субашича и традиционно для себя ищет молодых и перспективных.

    Такую информацию слил далекий от футбольной тематики портал «Вести.ру», поэтому доверять ей нужно с большой осторожностью. Но в этой истории важно само ее появление. Кстати в «Монако» уже играет россиянин – 18-летний сын олигарха Вадим Бакатин.

    «Это что-то феноменальное и уникальное. Я даже не знаю, откуда этот парень взялся. Он так тихо вошел, спокойненько встал в ворота... А сейчас творит историю. Наверное, сейчас это лучший молодой вратарь у нас в стране». (Андрей Червиченко, бывший президент ФК «Спартак»)

    Личная жизнь

    За свою короткую (по сути, годичную) карьеру Медведев дал только одно интервью – для сайта «Чемпионат.com». В нем нет громких высказываний, но есть несколько любопытных фактов.

    Например, 22-летний вратарь вполне может командовать Сесаром Навасом и обязан разбираться во всех тактических схемах команды. Медведев готов в любой момент отдать место Джанаеву и любит играть в бильярд с Дмитрием Полозом.

    Чтобы настроиться на игру, он слушает Тимати и L’One, а на президентских выборах Медведев голосовал за Путина.

    «Мои кумиры в футболе? Их нет». (Никита Медведев)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 мая 2017, 09:55

      То, что Медведев голосовал за Путина далеко не новость)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 мая 2017, 01:18

      Красава, даже не могла представить, что у него всё так гладко сложится, поначалу сокрушалась по поводу затянувшейся реабилитации Сослана, и всё ждала его возвращения на поле, а сейчас..., даже и не знаю что сказать, но знаю одно, хочу видеть в рамке Никиту...




      1
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 5 мая 2017, 20:16

      просто молодец

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 5 мая 2017, 16:22

      про Акинфеева когда он только встал в раму тоже так же говорили, что молод и т.д. и т.п.) Медведев не много другого стиля вратарь, но он хорош) главное что бы выковали из него бриллиант)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 мая 2017, 16:20

      Стоимость его меньше стоимости Акинфеева! Вот только кому Акинфеев хотя бы за 300 тысяч евро нужен в Европе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Serjoga 5 мая 2017, 19:14

      За триста тысяч выстроится очередь как за новым айфоном, глупости какие то говоришь....

      5
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      ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > Serjoga 5 мая 2017, 19:46

      да почти всем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 мая 2017, 15:34

      Последние матчи его все серьёзнее и серьёзнее нагружают.
      Защита уже поуспокоилась и начала доверять своему вратарю, что он затащит, он выручит.
      А первые матчи то да, хрен знает как ему, мне даже страшно было )))
      Особенно когда с МЮ против Ибры ему играть надо было.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 мая 2017, 14:37

      удачи, клуб побогаче)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 5 мая 2017, 14:34

      мне он кажется деревянным, но ведь не пропускает же

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      VerSaR 5 мая 2017, 13:26

      Вот как раз таки отсутствие интереса со стороны главного тренера сборной больше удивило бы. Игроки сборной должны знать и осознавать, что незаменимых нет и играть должны лучшие.
      А парню всяческих успехов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 5 мая 2017, 13:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      они явно преувеличили, если бы не защита он может быть вообще ни чего не побил

      -4
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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 5 мая 2017, 13:18

      Как будто защитники только в Ростове имеются.)

      6
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      Рейтинг: +751

      justozavr > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 5 мая 2017, 13:23

      ага, а Акинфеев по 500 сейвов в игре делает, потому что у него защита нулевая..

      4
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > 77ARHANGEL 5 мая 2017, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты защиту томи сравни с вашей.Я ничего против него ни имею если из него вырастет хороший вратарь то я буду только рад!!! Он просто себя еще не показал в полной силе,а его уже с акинфеевом сравнивают.

      -4
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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 5 мая 2017, 14:38

      Лично я его не с кем не сравниваю и не говорю что он супер игрок. . Но при этом команду много раз выручал. Я думаю дело здесь не в защитниках, а в тренере. Одно дело их собрать, и другое дело сделать из них сплоченную команду.

      4
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > 77ARHANGEL 5 мая 2017, 15:26

      Я про тебя не чего не говорю. Полностью с тобой согласен. Бердыев да и весь тренерский штаб молодцы и Медведев тоже красавчик.

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > 77ARHANGEL 5 мая 2017, 19:48

      ну если говорить про надежную защиту то да. Ты посмотри на защиту остальных там защитники с регулярным постоянством привозят

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