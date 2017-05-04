Игрок «Эвертона» лечится от психического расстройства. Что происходит?

Он сыграл больше 250 матчей за «Тоттенхэм» и стабильно попадал в сборную Англии. В последние годы карьера Леннона пошла по пути деградации. Но он все равно считался одним из ярких и быстрых полузащитников английского чемпионата. В нынешнем сезоне он засветился в Премьер-лиге всего 11 раз, лишь в половине из этих матчей выходя с первых минут. Рональду Куману не понравились многие. Талантливый Деулофеу отправился в «Милан», а 30-летнему Леннону новый клуб так и не нашли.

Сам Аарон вроде бы философски относился к тренерским решениям. «Хандра мне не поможет. Я просто тренируюсь и сохраняю позитивный настрой», – говорил Леннон в декабре. С того времени ничего не поменялось. Свой последний матч реактивный игрок провел еще в феврале, после чего исчез окончательно. «Эвертон» борется за место в семерке, развивает молодежь и восхищает бомбардирскими проделками Лукаку. О Ленноне в это время ничего не слышно.

Его нашли рано утром. Леннон отрешенно брел рядом с оживленной автомагистралью. Прибывшие на место полицейские испугались за состояние человека. Игрока доставили в больницу, где сразу начали подозревать психическое расстройство. В английских газетах пошел слух, что Леннон пытался покончить жизнь самоубийством. Но все оказалось не так плохо. Сейчас говорят, что Аарон должен пройти быстрый курс лечения и скоро вернуться к нормальной жизни.

Английский футбол сплотился вокруг Леннона. Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор однажды тоже страдал от депрессии. «Мои мысли прямо сейчас с Аароном Ленноном и его семьей. Знаю, что наша поддержка поможет ему. Все будет в порядке», – прокомментировал Коллимор произошедшее. «В конце туннеля есть свет. Оставайся сильным и будь позитивнее, Аарон», – поддержал игрока бывший чемпион мира по боксу Фрэнк Бруно. Английская футбольная ассоциация, «Тоттенхэм», партнеры Леннона по другим клубам – все они попытались оказать Леннону моральную поддержку.

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В «Эвертоне» призывают уважать частную жизнь семьи Леннона. «Сейчас Леннон лечится от болезни, вызванной стрессом. Клуб поддерживает Аарона, а его близкие рассчитывают на уважение и понимание», – выступили с заявлением в клубе. «Эвертон» – команда, где привыкли помогать своим игрокам. Недавно здесь предложили вернуться в молодежную команду Джозу Бакстеру, отбывающему 12-месячную дисквалификацию за наркотики. Произошедшее с Ленноном точно не улучшит его позиции в глазах Рональда Кумана. Если англичанин и окажется на высоком уровне в ближайшее время, то вряд ли это произойдет в синей футболке. Но угаснуть как человеку Аарону Леннону в «Эвертоне» точно не позволят.