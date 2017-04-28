Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Я общался с копами на стадионе и каждый раз думал, какая у них крутая работа». Футболист, который стал полицейским

«Я общался с копами на стадионе и каждый раз думал, какая у них крутая работа». Футболист, который стал полицейским

Голкипер-форвард

Холл вообще-то не планировал карьеру футболиста. Когда тренер сборной калифорнийского университета пригласил его в команду, Холл сильно удивился: «Вы уверены, что я не займу чье-нибудь место?»

Занял. Холл встал в ворота «Ацтеков» (команда ВУЗа) и за три года превратился в университетскую звезду. В 2006-м его пригласили к себе скауты «Колорадо Рэпидз», одной из команд-основательниц лиги. Сейчас в ее воротах играет Тим Ховард.

Холлу было уже 20 лет, а он только начинал путь в профессиональный футбол. И тут же собрался в Европу. Тогда, в конце нулевых, в МЛС было настолько тихо, что даже датский середняк «Эсбьерг» выглядел интереснее. Через два европейский сезона Холл вернулся в США и дебютировал в высшей лиге за «Хьюстон Динамо». Стоял на ноль, получил место в основе и все такое. Тут ничего интересного.

Интересное началось через полгода, когда «Динамо» играло в североамериканской Лиге чемпионов против команды из Сальвадора. Холл не растерялся и стал вторым забившим гол вратарем в истории МЛС.

Рейтинг. Самый крутой футболист МЛС

Топ-модель

На этом дело не закончилось. Холл отыграл в «Динамо» пять лет, вызывался в сборную США, дважды попадал в команду лиги, играл в «Матче всех звезд». Но «Динамо», хоть и научилось зарабатывать, кубок так и не выиграло.

В 2015 году Холл как один из лучших голкиперов лиги получил предложение от могучего новичка турнира – «Орландо Сити». Тот самый фиолетовый клуб, в котором играет Кака, активно пиарил и остальных футболистов. Холл тренировал ребят в академии, каждый месяц встречался с болельщиками, презентовал форму. Он стал любимцем фанатов. А «Орландо» − самой популярной командой США.

Но Холл и тут не задержался. Через 1,5 года он уже примерял майку «Ди Си Юнайтед». И не только майку, к сожалению:

Это шарфяное безумие крутили даже на стадионе. Но Холл так и не сыграл за «Ди Си» ни одного матча. Через три месяца после смены команды, он внезапно объявил об уходе из футбола.

Комментариев от самого игрока не было, но одноклубники расстроились. «Тэлли − удивительный человек. Он был лидером в раздевалке, всегда помогал нам, что-то подсказывал», − рассказывает основной голкипер «Ди Си» Трэвис Ворра. − «Желаю ему удачи, чем бы он ни занимался дальше».

Полицейский

МЛС много чем не похожа на европейские лиги, но карьеру там тоже редко заканчивают в 30 лет. Скорее наоборот. Холл – исключение.

Через год он появился в Орландо, где устроился на работу полицейским. «Я общался с копами на стадионе и каждый раз думал, какая у них крутая работа. Не нужно мучатся на поле, можно просто смотреть футбол!» − объяснял удивленным журналистам офицер Холл. «Да, мне однажды повезло, и я попал в МЛС. Но сейчас мне нравится жить в Орландо и служить этому городу».

Холл выбрал спокойную жизнь без переездов и телекамер. Ему нравится ходить на матчи «Сити» вместе с детьми, хотя там все равно приходится раздавать автографы болельщикам. И отвечать на вопросы: «Все считают мой выбор странным. Но, ребята, я был вратарем, мы самые странные люди в мире!».

Лига чемпионов, Ибрагимович, Майкл Джексон. Что надо знать о самой успешной команде Америки

Весь мир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1493283570
Это он еще с Ростовским ОМОНом не сталкивался, там ему могло бы еще больше понравиться )))
Ответить
de glit
1542851510
Не нужно мучиться на поле --- хороший футболист, сразу видно. мучИтЬся, а не мучатся, автор.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
1
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+