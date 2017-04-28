«Я общался с копами на стадионе и каждый раз думал, какая у них крутая работа». Футболист, который стал полицейским

Голкипер-форвард

Холл вообще-то не планировал карьеру футболиста. Когда тренер сборной калифорнийского университета пригласил его в команду, Холл сильно удивился: «Вы уверены, что я не займу чье-нибудь место?»

Занял. Холл встал в ворота «Ацтеков» (команда ВУЗа) и за три года превратился в университетскую звезду. В 2006-м его пригласили к себе скауты «Колорадо Рэпидз», одной из команд-основательниц лиги. Сейчас в ее воротах играет Тим Ховард.

Холлу было уже 20 лет, а он только начинал путь в профессиональный футбол. И тут же собрался в Европу. Тогда, в конце нулевых, в МЛС было настолько тихо, что даже датский середняк «Эсбьерг» выглядел интереснее. Через два европейский сезона Холл вернулся в США и дебютировал в высшей лиге за «Хьюстон Динамо». Стоял на ноль, получил место в основе и все такое. Тут ничего интересного.

Интересное началось через полгода, когда «Динамо» играло в североамериканской Лиге чемпионов против команды из Сальвадора. Холл не растерялся и стал вторым забившим гол вратарем в истории МЛС.

Рейтинг. Самый крутой футболист МЛС

Топ-модель

На этом дело не закончилось. Холл отыграл в «Динамо» пять лет, вызывался в сборную США, дважды попадал в команду лиги, играл в «Матче всех звезд». Но «Динамо», хоть и научилось зарабатывать, кубок так и не выиграло.

В 2015 году Холл как один из лучших голкиперов лиги получил предложение от могучего новичка турнира – «Орландо Сити». Тот самый фиолетовый клуб, в котором играет Кака, активно пиарил и остальных футболистов. Холл тренировал ребят в академии, каждый месяц встречался с болельщиками, презентовал форму. Он стал любимцем фанатов. А «Орландо» − самой популярной командой США.

Но Холл и тут не задержался. Через 1,5 года он уже примерял майку «Ди Си Юнайтед». И не только майку, к сожалению:

Это шарфяное безумие крутили даже на стадионе. Но Холл так и не сыграл за «Ди Си» ни одного матча. Через три месяца после смены команды, он внезапно объявил об уходе из футбола.

Комментариев от самого игрока не было, но одноклубники расстроились. «Тэлли − удивительный человек. Он был лидером в раздевалке, всегда помогал нам, что-то подсказывал», − рассказывает основной голкипер «Ди Си» Трэвис Ворра. − «Желаю ему удачи, чем бы он ни занимался дальше».

Полицейский

МЛС много чем не похожа на европейские лиги, но карьеру там тоже редко заканчивают в 30 лет. Скорее наоборот. Холл – исключение.

Через год он появился в Орландо, где устроился на работу полицейским. «Я общался с копами на стадионе и каждый раз думал, какая у них крутая работа. Не нужно мучатся на поле, можно просто смотреть футбол!» − объяснял удивленным журналистам офицер Холл. «Да, мне однажды повезло, и я попал в МЛС. Но сейчас мне нравится жить в Орландо и служить этому городу».

Холл выбрал спокойную жизнь без переездов и телекамер. Ему нравится ходить на матчи «Сити» вместе с детьми, хотя там все равно приходится раздавать автографы болельщикам. И отвечать на вопросы: «Все считают мой выбор странным. Но, ребята, я был вратарем, мы самые странные люди в мире!».

Лига чемпионов, Ибрагимович, Майкл Джексон. Что надо знать о самой успешной команде Америки