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  • «Не исключаю перехода в «Реал». Где окажется Антуан Гризманн

«Не исключаю перехода в «Реал». Где окажется Антуан Гризманн

Что случилось?

«Атлетико» проводит не очень удачный сезон. Проигран Кубок Испании, а в Примере команда борется только за попадание в четверку. Лишь в Лиге чемпионов остались шансы на победу. Летом клуб может покинуть Диего Симеоне. Аргентинского тренера давно хотят видеть в «Интере», а в Серии А вообще выступает его сын. Лидер «Атлетико» Антуан Гризманн тоже близок к переходу в другую лигу. При этом его контракт с испанским клубом действует еще до 2021 года, а отступные составляют 100 миллионов евро. Даже такие цифры не смущают потенциальных покупателей.

Кто интересуется Гризманном?

Главных претендентов на Гризманна сразу пять. «Манчестер Сити» и «Барселона» выглядят самыми нереальными. Зато французский нападающий вполне может уехать в «Манчестер Юнайтед» к Жозе Моуринью. СМИ сообщали, что клуб и Гризманн уже договорились о трансфере. В окружении Антуана подобную информацию опровергли. Известно лишь, что запросы от английских команд в «Атлетико» действительно поступали. «Если думать о коммерции, переход Гризманна в «МЮ» был бы идеальным сценарием», – рассказывает агент по маркетингу Себастьен Бельэнконтр. Говорят, летом англичане отдадут за французского нападающего 70 миллионов фунтов.

«Манчестеру» придется конкурировать за Гризманна с «Челси». Конте пообещали денег на летнюю закупку, а Гризманн может стать альтернативой Ромелу Лукаку. «Эвертон» хочет удержать звезду, а сам Лукаку еще ничего не решил по поводу возвращения в «Челси». Первая попытка заиграть в Лондоне закончилась для бельгийца неудачно. Антуан Гризманн открыт ко всему новому. Еще осенью ходили слухи, что «Челси» интересуется Гризманном и защитником «Ромы» Рюдигером. Нападающего «Атлетико» лондонцы оценивают в 100 миллионов евро.

Самый необычный вариант для смены клуба поджидает Гризманна все в том же Мадриде. В «Реале» хотят купить нападающего в 2018 году. «Гризманн – отличный футболист. Он уже несколько лет доказывает свой класс. В «Реале» всегда рады таким прекрасным игрокам», – прокомментировал ситуацию капитан команды Серхио Рамос. Агент Гризманна Эрик Ольхатс тоже не стал отрицать интерес «Реала» к звездному нападающему. Тем более что француз может заменить в коллективе Зидана форварда Карима Бензема. Его намерен забрать «Милан», где начинают работать вложения из Китая.

«Атлетико» может удержать Гризманна?

В «Атлетико» делают все, чтобы Гризманн остался в команде. 100 миллионов евро отступных появились в его контракте только летом, когда соглашение спешно пересматривали. Сейчас в клубе придумали новое дополнение, которое должно понравиться Гризманну. Антуан зарабатывает 7 миллионов евро в год. «Атлетико» готов пересмотреть зарплату футболиста, увеличив ее до 10 миллионов. Однако Диего Симеоне говорит, что нет никаких гарантий продолжения игры Гризманна за «Атлетико». «Однажды он сказал мне: «Если останешься ты, то не уйду и я». Я согласился. Теперь же не знаю, что может произойти. У Гризманна в контракте есть пункт, по которому он может покинуть клуб», – рассказал Симеоне.

Что думает сам Гризманн?

«Меня утомил вопрос о переходе в другой клуб. В данный момент вижу себя только в «Атлетико», – сказал форвард перед мадридским дерби. В том матче он забил гол, спасший для коллектива Симеоне важное очко. После игры француза спросили уже о возможном трансфере к главным конкурентам «Атлетико». «Реал»? Ничего не исключаю», – сказал Гризманн, отметив, что все равно счастлив в своей нынешней команде.

Почему это так важно?

Антуан Гризманн – звезда мирового масштаба. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро. Статистика Гризманна уже несколько сезонов подряд держится на высоком уровне. Этот футбольный год стал третьим подряд, когда в сумме Гризманн сделал больше 20 голов и передач в Примере. Все это происходит в клубе, где игра строится от обороны. «Атлетико», обладая крепким составом, забил только 56 голов за 31 матч Примеры. У «Барселоны» и «Реала» цифры по этому показателю в полтора раза лучше. Гризманн тащит атаку нынешнего «Атлетико», но уже летом может стать частью другого клуба. Если трансфер состоится, он точно войдет в топ самых дорогих сделок за всю историю футбола.

Испания. Примера Лига чемпионов Испания Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (6)
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Karpathian
1491833421
Оставался бы в Атлетико, сделал бы этот клуб великим и сам стал бы великим, встал бы в один ряд с Марадоной и Наполи...
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h3LL1k
1491838751
Гриз иди в МЮ бро!
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MGG
1491929220
МЮ нужен супер классный игрок что бы быть в элите
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vasiok74
1491940823
если уидет Симеоне,уидет и Гризманн.правда если Гризманн выберет себе клуб,только не Реал.
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Чеба
1491989749
Чтобы в Реал перейти, нужно еще у Криша разрешение попросить. Вдруг он против!
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SantiagoGridunias
1491990191
он в манчестере юнайтаде будит там как раз и погба. в реале не заиграет
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