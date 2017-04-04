«Если бы моя карьера не сложилась, я пошел бы работать в бар». Путь наследника Франческо Тотти

22 мая 2011-го года Франческо Тотти покидает поле в матче против «Сампдории». Легенду римского клуба заменил 20-летний Алессандро Флоренци. Дебют юного футболиста в Серии А состоялся под конец сезона, но уже через месяц его отдали в аренду в «Кротоне». Отбегав сезон во второй лиге, игрок вернулся в Рим. Интересно, что «пифагорейцы» выкупили половину прав на футболиста за 250 тысяч евро, но «Рома» вернула Флоренци обратно, заплатив больше миллиона евро.

Алессандро – ребенок римской команды. Он начинал карьеру центральным полузащитником и выделялся оперативным мышлением, универсальностью и способностью к игре box-to-box. Сам игрок признается, что давно пытается подражать своему кумиру – Сеску Фабрегасу. Но позже в «Роме» осознали: парень трудолюбив, энергичен и может эффективно действовать в обороне. Объективно Флоренци не проходил в старт на позицию полузащитника, поэтому его сдвинули назад – на позицию правого защитника.

Футболист не обладает высоким ростом (172 сантиметра), но при этом хорошо действует наверху. Плюс ко всему он непривычно техничен для своей позиции. Добавим к этому и его умение находить точным пасом партнеров, и получим юниора, который сначала помог своей команде вернуться в Лигу чемпионов, а затем и сам стал одним из лидеров «Ромы», играя по 40 матчей за сезон.

Времена Тотти постепенно уходят. Карьера Де Росси тоже на закате. В какой-то момент у «Ромы» начался голод по достойной смене поколения. Флоренци – счастливое исключение, которое сохраняет преемственную связь с легендами клуба: «Играть с Тотти и Де Росси – это прекрасно. Помимо того, что они великолепные игроки, они еще и замечательные учителя».

В начале прошлого сезона Алессандро показал весь свой класс: в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов он забил нереальный гол с 45 метров. «Честно говоря, гол получился выдающимся. Думаю, по моему лицу все можно было прочитать без особого труда». Тот выстрел вошел в тройку номинантов на премию Ференца Пушкаша в 2015 году.

Правда, у защитника есть жирный минус – травмы. В октябре того года Флоренци повредил связки левого колена. Алессандро восстановился, тренировался с молодежной командой после Нового года, но на одном из занятий вновь травмировался. В ту ночь, когда Алессандро попал в больницу, вместе с его семьей был Де Росси. Футболист переживал за своего коллегу и «ученика», но теперь им не сыграть вместе как минимум полгода – защитник заработал «кресты». В команде не хотели верить, что такое возможно – самый драйвовый игрок в «Роме» больше не сыграет в этом сезоне. Флоренци успел провести всего девять матчей (со второй по десятый тур) в Серии А и отдать четыре голевые передачи.

Недавно вся команда посетила палату игрока. Алессандро нет на поле, но он продолжает объединять своих партнеров в единое целое. Это отметил и главный тренер команды Лучано Спалетти: «Мы все являемся частичкой Алессандро Флоренци, а он, в свою очередь, пожертвовал и передал нам частичку себя». Такое единство привело к тому, что «Рома» идет на втором месте в чемпионате и сохраняет шансы догнать «Ювентус».

Когда защитник уходил в «Кротоне», то его стоимость оценивалась не выше миллиона евро. Теперь эта цифра почти в 20 раз больше. Алессандро – в пятерке самых дорогих игроков «Ромы». А главное – вы не найдете даже слуха о том, что он куда-то может уйти. Его контракт рассчитан до 2019-го года, и нет сомнений, что соглашение продлят. Сейчас ему 26. Для защитника даже такого амплуа – ерунда, все только начинается. Тимофей Калачев из «Ростова» подтвердит.

Если вы думали, что Тотти – последний из преданных, то ошибаетесь. Отбив «пять» Алессандро шесть лет назад, Франческо передал эстафету. Через пару месяцев он закончит карьеру, но его футбольный дух будет жить на поле. И когда защитник встанет на ноги и восстановится к началу следующего сезона, то болельщики снова увидят парня в стиле «against modern football».

В одном из интервью Флоренци скажет: «Если бы моя карьера в футболе не сложилась, я бы пошел работать в бар вместе с моими мамой и папой». Хорошо, что у него все получилось.